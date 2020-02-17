8 культовых нарядов нашего кино, которые навсегда изменили моду

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Искусство создания антуража и нарядов — неотъемлемая часть киноиндустрии. Ведь именно подходящая одежда придает нужную атмосферу и подчеркивает тот образ, который старается передать актер. Благодаря фильмам некоторые наряды становились легендарными: они считались эталоном стиля и образцом для подражания. А мода диктовалась известными персонажами, над обликом которых работали модельеры и художники, оставшиеся за кадром.

Мы в AdMe.ru получили эстетический экстаз при просмотре культовых костюмов нашего кино и отобрали известнейшие из них.

Приталенное черное платье из «Карнавальной ночи»

Платье героини Людмилы Гурченко в новогоднем фильме «Карнавальная ночь» произвело фурор среди женской аудитории. Актриса была настолько сногсшибательна в этом черном платье, что появились слухи, будто наряды для фильма ей создавал сам Кристиан Диор. На самом деле все они были пошиты в Москве, хотя стиль и правда был позаимствован у Диора: пышная юбка и узкая талия. Художником-постановщиком картины был Константин Ефимов, и вместе с ним над созданием образа Леночки Крыловой трудилась целая команда художников по костюмам. К сожалению, знаменитое платье не сохранилось, зато многие другие наряды Гурченко попали в коллекцию историка моды Александра Васильева.

Спортивный купальник Лиды из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Для многих в 1965 году была в диковинку сцена, где героиня новеллы «Наваждение» снимает летнее платье, под которым оказывается эффектный красный купальник спортивного стиля с черной отделкой. В те годы раздельные купальники были дефицитным товаром, поэтому подходящую модель искали очень долго и раздобыли в конце концов у спекулянтов. Кстати, по легенде Наталья Селезнева отправилась на пробы прямиком с пляжа. На ней был летний сарафан, а под ним купальник. И Гайдай, чтобы проверить готовность актрисы раздеться перед камерой, решил пойти на провокацию. «А фигура-то у вас, я смотрю, не очень!» — сказал режиссер. В ответ на это возмущенная Селезнева скинула сарафан и осталась в одном купальнике. Наталья сделала это так непринужденно, что Гайдай решил: вот она — идеальная кандидатура на роль Лиды.

Каре и брюки капри Нины из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Всем известный твист Нина танцевала в обтягивающих брюках капри, в топе с квадратным вырезом и в тканевых кедах. Этим она и покорила телезрителей. А вот женская аудитория взяла ее наряд на вооружение, ведь он казался весьма вызывающим для скромных и целомудренных девушек того времени, и многим хотелось выглядеть так же просто и естественно, как актриса. Образ Нины на самом деле отражает основные тенденции моды конца 60-х: короткая стрижка, стрелки, темные брови и здоровый румянец.

Смелый розовый наряд Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки»

Благодаря кино мода конца 60-х у нас стала еще более раскрепощенной. Примером чего и стал образ роскошной блондинки с длинными прямыми волосами в нежно-розовом коротком халате с мехом на воротнике, дополненном объемными клипсами. Простота кроя, акцент на ноги и хорошую фигуру. Безусловно, образ Анны Сергеевны вызывал у телезрителей смешанные чувства: возмущение, негодование, восхищение, а у телезрительниц еще и тайное желание сшить себе такой же халатик. Воплотить это желание в жизнь могли только смелые и раскрепощенные модницы. Девушки заваливали актрису письмами с просьбой помочь найти подобную модель халата, а самые отчаянные шли в ателье.

Платья Зиночки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Одной из самых стильных героинь нашего кино стала Зиночка из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Актриса Наталья Селезнева, которая сыграла Зину, щеголяла в костюмах на тот момент начинающего модельера Вячеслава Зайцева. Самым смелым нарядом было красное платье-рубашка, надетое поверх топа. После показа фильма модницы шили себе платья с геометрическими принтами и белые брючные костюмы, а босоножки-римлянки и зонт-трость закрепились в моде до середины 80-х годов.

Противоречивое платье и популярная шапка Наденьки из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Немало споров по сей день вызывает «праздничное» платье Нади Шевелевой, ведь нам оно не кажется ни нарядным, ни стильным. Однако в конце 70-х такой стиль — сафари — был довольно популярен благодаря Иву Сен-Лорану. И в глазах женщин скромная учительница выглядела ультрамодно и даже по-европейски. После выхода фильма женщины искали выкройки, чтобы сшить платье «как у Нади» (из крепа или тонкой шерсти), носили цепочки «стебель бамбука» и делали такие же прически с подвитыми наружу концами. Сама Барбара Брыльска не считала этот наряд оригинальным и не хотела в нем появляться на экране. Одной из причин было то, что до нее в этом платье уже снялась другая актриса — в фильме «Опасный поворот». Автором наряда была художник по костюмам Ольга Кручинина, которая подкорректировала платье: укоротила его, из отреза подола сделала пояс и заменила пуговицы. Кроме этого, тогда же стали популярными обширные и пышные шапки из натурального меха, мода на которые сохранялась чуть ли не до 2000-х годов. Прическа и макияж были выполнены в стиле, который стал топовым в 80-е: гладко уложенные волосы с завитыми концами, серо-голубые тени и помада кораллового цвета.

Платья Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа»

Нелепые наряды для героини «Служебного романа» придумывали всем коллективом во главе с Алисой Фрейндлих. Но по задумке во второй части фильма «мымра» должна была выглядеть ухоженно и роскошно. И с этой задачей отлично справился опять же Вячеслав Зайцев. Клетчатый наряд с крупными пуговицами стал модным трендом 70-х. А само перевоплощение Людмилы Прокофьевны было доказательством того, что женщина может быть прекрасна независимо от возраста и статуса, только бы в ней горело желание заниматься собой. Чему и последовали многие женщины после просмотра фильма.

Модные наряды из фильма «Москва слезам не верит»

Людмила — очаровательная и уверенная в себе авантюристка, и ее смело можно назвать главной модницей данного фильма. Сначала она появляется в платье в черно-белую полоску, ради создания которого художнице Жанне Мелконян пришлось попотеть. Так как тканей с принтом, популярным в 50-е, в конце 70-х не было в продаже, в ход шла смекалка: пришлось распарывать матрасы на ткани, а также шить платья из галстучной ткани.

Не меньше сложностей было и с капроновой тканью, которая использовалась для создания полупрозрачных блуз. В конце 70-х достать ее было практически невозможно, поэтому наряды шили из ткани для школьных воротничков.

После выхода фильма культовым стало и голубое платье с болеро, белым воротником и поясом, но не все заметили, что оно участвовало сразу в двух сценах фильма. Первая сцена — свидание с Сережей, а вторая — свадьба Антонины и Николая. Только здесь белый пояс заменили на красный и добавили платок в тон к поясу.

А помните наряд, в котором была героиня Ирины Муравьевой в библиотеке? Платье миди с яркими акцентами в виде жемчужных сережек, босоножек и пояса. Данный образ сейчас, между прочим, считается модным луком.

Благодаря фильму «Москва слезам не верит» появился тренд носить белые носочки с босоножками

Все из-за того, что обувь, которая предоставлялась для съемок, была в ужасном состоянии: материал загрубел и покоробился. И чтобы туфли не натирали ноги актрисам, поступило предложение надевать им под обувь белые носочки.

А какой наряд из нашего кино вы считаете самым модным? Вы бы хотели примерить что-нибудь из этого списка?