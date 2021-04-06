8 хитростей, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко

Если размер вашей комнаты хотя бы 15 квадратных метров, потолки высокие и есть окно, то поздравляем: комната уже чудесна и сделать ее уютной не составит большого труда. Но не все помещения в наших квартирах такие. Поэтому владельцам комнат поменьше приходится идти на уловки, чтобы суметь по максимуму и с умом использовать жилое пространство.

Мы в AdMe.ru каждый день ищем всевозможные лайфхаки для обустройства жилья. И сегодня мы поставили перед собой задачу выяснить, как можно «спасти» маленькое и узкое помещение и сделать так, чтобы эта комната стала одной из любимых в квартире.

Напольное покрытие

В длинной и узкой комнате не стоит укладывать напольное покрытие вдоль стен, чтобы оно повторяло геометрию помещения. Особенно это касается ламината. Попробуйте выложить ламинат поперек комнаты. Придется повозиться, корректируя его длину, и потратить чуть больше времени, но результат того стоит: визуально комната будет выглядеть шире и гармоничнее.

Расположение мебели

Многие стремятся выстроить мебель вдоль стен, чтобы сохранить пространство в середине комнаты. Но тем самым мы только подчеркиваем узость помещения. Можно поэкспериментировать и поместить предметы интерьера чуть дальше от стен (даже несколько сантиметров уже дадут эффект). К примеру, можно организовать место для сидения в центре комнаты. Если помещение узкое, но длинное, такой подход поможет разбить пространство на зоны, что не только функционально, но и создает иллюзию дополнительного пространства.

Освещение

Освещение может сыграть неожиданно большую роль в восприятии пространства. Когда комната совсем небольшая, нам кажется, что и одного источника света хватает и больше — уже перебор. На самом деле все как раз наоборот и с дополнительным освещением помещение только выиграет. Но не стоит устанавливать весь свет по одной линии. Лучше выделить им отдельные зоны. Например, можно расположить люстру под потолком, а на стене у дивана или кровати повесить пару бра. Бра выгодны еще и тем, что не занимают драгоценное место на полу или на других горизонтальных поверхностях.

Мебель на ножках

Чтобы добавить комнате «воздушности», стоит рискнуть и отказаться от мебели, которая напрямую прилегает к полу: у нее есть тенденция делать и без того маленькое пространство еще меньше. Попробуйте выбрать более высокую мебель на ножках (только проследите, чтобы ножки были удобной формы и не выходили далеко за края мебели, ведь так появляется опасность постоянно ударяться ногами).

Зеркала

Этот трюк знают многие, но не отметить его было бы ошибкой. Ведь это на самом деле один из самых простых и эффективных способов сделать больше даже самую крошечную комнату. Правильное использование зеркал не только поможет увеличить глубину пространства, но и подчеркнет индивидуальность хозяина и его стиль.

Цвет мебели

Если все стены в вашей комнате одного цвета (а это очень частое решение для небольших помещений), то мы советуем выбирать мебель схожей расцветки. Лучше остановить свой выбор на светлых оттенках — например, на белом или бежевом. Мебель, повторяющая цвет стен, визуально сможет расширить комнату и поможет избавиться от ощущения загроможденного пространства.

Цвет стен

Еще одна уловка, которая связана с выбором цвета, — контрастная стена. Мы привыкли думать, что монохромные стены делают комнату чуть больше. И мы не ошибаемся. Но на этом выбор вариантов не ограничен. Можно, к примеру, сделать всего одну стену в самой глубине темнее других и компенсировать это светлой мебелью. Комната станет более глубокой, а все пространство — динамичным.

Фокусировка

Удачным решением будет также сделать акцент на одном определенном предмете мебели. В спальне это будет кровать, в гостиной — скорее всего, стол. Расставьте другую мебель так, чтобы внимание смещалось на выбранный вами объект: это создаст иллюзию глубины комнаты. Но не делайте точку фокусировки слишком громоздкой, ведь в нашем случае залог успеха — гармония.