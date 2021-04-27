8 креативных вариантов для тех, кто хочет заменить шторы на кое-что свеженькое

День за днем мы стараемся сделать наши дома более уютными и прикладываем для этого немало усилий, начиная от покупки нового кухонного гарнитура и перекрашивания стен и заканчивая приобретением небольшого сувенира на прикроватный столик. И таким образом многим вещам в квартире находится свежая альтернатива. Например, кто-то понимает, что красить стены ему больше по душе, чем клеить обои, а простой матрас на полу удобнее, чем большая кровать.

Сегодня мы в AdMe.ru обратили внимание на деталь интерьера, которая есть практически в каждом доме, — на шторы. И нам захотелось узнать, какими еще они могут быть, помимо привычных, стандартных. Для этого мы основательно покопались в интернете, и у нас получилось отыскать несколько очень любопытных вариантов. А в бонусе — совет, как оставить окна необрамленными совершенно ничем и при этом быть в выигрыше.

Случается так, что вешать обычные шторы в квартире, как делает большинство, у некоторых нет возможности — по разным причинам. Например, если у человека аллергия на пыль, ведь тяжелые занавески, как правило, еще те пылесборники. Шторы вписываются не в каждый интерьер, а уж если в квартире живут коты, которые любят развлечься, повиснув на ткани, то пиши пропало. Но как же славно, что существует множество крутых аналогов, которыми эти самые шторы можно заменить.

1. Витражные окна

Конечно, не каждое окно можно сделать витражным. Но если такая возможность есть, то почему бы ею не воспользоваться? Этот вариант отлично подойдет для небольших окон на солнечной стороне дома. Витражи делают интерьер по-особенному уютным и позволяют расширить пространство, потому что не закрываются занавесками.

2. Растения

Эта идея точно придется по душе тем, кто любит окружать себя свежестью комнатных растений. Разумеется, для размещения на окнах подойдут только определенные виды, хорошо переносящие свет и тепло. Но даже самые выносливые растения могут не прижиться под прямыми солнечными лучами, поэтому такая альтернатива шторам будет актуальна для окон на теневой стороне квартиры.

3. Гирлянды

Кто сказал, что гирляндами украшать окна можно только на Новый год? Вовсе нет: обрамленные фонариками окна могут радовать глаз все 12 месяцев. Расцветку, яркость, длину или количество режимов можно выбрать на любой вкус.

4. Кружева

Такой вариант декорации окон подойдет для любителей мастерить красоту собственными руками. Покрытие легко снимается и устанавливается заново, не вредит стеклам, экологичное и простое. К тому же сделать это совсем не трудно: для оформления нужны только тюль, крахмал и вода.

5. Матовое стекло или пленка

Данное решение подойдет для тех, чьи окна выходят, например, прямиком на соседний дом. А еще это отличный вариант для ванных комнат. Через матовое стекло проходит достаточное количество света для того, чтобы комната была хорошо освещена, поэтому отпадает всякая необходимость в занавесках и шторах. Правда, любоваться окрестностями сквозь такое стекло не получится. А если вы не хотите рисковать и менять стекла, то можно приобрести пластиковую пленку, которая крепится на прозрачные стекла.

6. Декоративная пленка

Незамысловатый и дешевый способ закрыть стекла, не используя шторы. Пленки на окна могут быть самых разных форм, цветов и размеров — от совсем небольших и скромных, которые закроют только маленькую часть окошка, до ярких и полноразмерных. Для детских — с мультяшными героями, для спальни — с нейтральным узором. А когда ее вид начнет надоедать, пленку можно будет запросто заменить.

7. Шторы-макраме

Кажется, такой вариант оформления окон вообще не выходил из моды, лишь трансформировался и ненадолго сбавлял обороты. Если ваш интерьер позволяет воспользоваться этой альтернативой, то мы определенно советуем попробовать, ведь совершенно несправедливо, что такой красотой на окнах сейчас любуются лишь единицы. Можно приобрести готовые занавески, а можно и сделать самим — так даже интереснее.

8. Лежанки для котов

Всем известно, что коты любят и забраться повыше, и понежиться на солнышке. Почему бы не соединить эти два фактора и не устроить пушистым вот такую лежанку? Можно даже несколько. Или больше, чем несколько, если у вас не один питомец, ведь кошачьих кроваток много не бывает. И никакие шторы уже не нужны, с таким приспособлением ваши окна великолепны в любом случае.

Бонус: широкий подоконник и откосы

Если вы — тот самый любитель сидеть у окна с чашкой чая и книжкой, то этот вариант точно для вас. Иногда стоит рискнуть и оставить окно полностью открытым, не обрамляя его никакими занавесками. И можно сделать большой, широкий подоконник, на который будет удобно и сесть, и, может, даже прилечь. Особенно удачно это решение впишется в интерьер, если ваше окно довольно большое и выходит на собственный дворик или сад.