8 дизайнерских решений, которые есть почти в каждой квартире за рубежом, но редко встречаются в наших интерьерах

У каждого человека есть свой дом мечты, но в целом желания людей схожи: чистая и функциональная кухня, уютная гостиная, располагающая к отдыху спальня. Поэтому интерьер жилища мы создаем с трепетом, очень внимательно. И часто придерживаемся традиционных решений, забывая о том, что дизайн не стоит на месте и взамен привычных сочетаний на рынке появились более смелые и интересные решения.

Мы в AdMe.ru просмотрели множество фото европейских и отечественных квартир и домов и поняли, какие детали интерьера не грех перенять и нам.

Многослойность из ковров

Современные дизайнеры вовсю используют ковры в интерьере, а в последние годы тренд на многослойность дошел и до ковров. Кто сказал, что одного достаточно? Можно накладывать один на другой, скатывать, менять местами и каждый раз получать новый интерьер. Чаще всего на пол кладут однотонный ковер, а поверх него — более яркий, с рисунком. Получается интересная текстура.

Оттенки белого в интерьере

Люди боятся оставлять стены белыми: кто-то опасается за их чистоту, а кто-то не хочет превратить комнату в больницу. В последнее время во всем мире набирает популярность скандинавский стиль. Его приверженцы предпочитают белые стены и лаконичные дизайнерские решения, в том числе полностью белые комнаты. Полностью белый интерьер создает ощущение чистоты. Он стирает границы между потолком, стенами и полом. Возможно, хозяин такой квартиры устал от обилия цветов на работе и хочет сделать дом более нейтральным. © Adrienne Kushner / Quora

Мы с мужем переехали в квартиру. В наследство нам досталась идеально белая мебель и кровать. Было принято стратегическое решение: содрать обои и выкрасить стены в белый цвет. Получилось очень чисто, небольшой декор придает уюта. В общем, ни разу не пожалели.

Гибкие краны

Смесители с гибким изливом поворачиваются как угодно. Они стоят дороже, чем обычные краны, но устанавливаются так же просто. Гибкий излив решает проблему с горой посуды — можно складывать пирамидку любой высоты. А еще с таким краном легко мыть негабаритные предметы, например полки холодильника.

Низкие большие лампы

Люди часто боятся, что низкие светильники будут мешать. Чтобы избежать такой проблемы, нужно всего лишь правильно их разместить. Согласно общему правилу, светильник должен располагаться на высоте 90 см от стола или 182 см от пола. Если вы переживаете, что гости будут ударяться об лампы головой, подвесьте их чуть выше.

Две раковины

Неизвестно, кто первым придумал сделать в ванной две раковины, но этот человек точно гений. Такое решение экономит кучу времени и сил, а в последние годы на рынке появилось много дизайнерских двойных раковин. Конечно, две раковины имеют также и свои минусы. В первую очередь это высокая стоимость и особые требования к пространству: для двойной раковины необходимо большое помещение.

Антикварная и состаренная мебель

Необходимо видеть разницу между устаревшими и антикварными вещами. Мебель, сделанная в антикварном стиле, впишется практически в любой интерьер — нужно лишь соблюдать баланс. Причем старые кресла и столы необязательно выкидывать. Чаще всего мебель можно обновить: к примеру, заменить обивку.

Книги «наоборот»

В последние годы набирает популярность тренд на хранение книг «наоборот», корешками внутрь. Такое решение подойдет для светлых комнат, где книги выступают своего рода элементом интерьера. Некоторые книголюбы с новшеством не согласны и считают такой способ хранения книг на полке «мерзостью». Тем не менее многие пользователи интернета с удовольствием раскладывают книги по-новому.

Использовать небольшие зоны функционально

Одна из наиболее интересных тенденций, появившихся в 2020 году, — более эффективное использование пространства. Люди стараются добавить функциональности даже небольшим участкам комнаты. Например, маленький клочок свободной площади можно превратить в мини-кабинет, а стену на мансардном этаже — в книжную полку.