8 деталей мужского гардероба с тайным смыслом, о котором не каждый историк моды в курсе

Мужской моде посвящено не меньше трактатов, чем женской. Но мы привыкли с дотошностью исследовать, как дамы прошлых веков носили тугие корсеты или какие головные уборы были в тренде в Средневековье. И при этом довольно редко интересуемся, что означают те или иные детали мужского гардероба. А между тем в них можно найти немало скрытых смыслов и тайных посланий.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, что означали некоторые неординарные элементы образов джентльменов в разные времена. И вот что мы выяснили.

Подвязки на рукавах рубашек

Сейчас подвязки на рукавах рубашек можно встретить разве что на барменах. В этой профессии такой атрибут не перешел в разряд анахронизмов, а остался выполнять свои прямые функции — удерживать рукава на месте, чтобы они не спадали и не намокли в ходе работы. В XIX веке у мужских рубашек не было пуговиц на рукавах, поэтому они были немного свободнее, чем их современные версии. Мужчины носили подвязки, чтобы подтянуть рукава и сделать их немного короче, что было важно во время работы. Например, в те времена для офисных клерков, работавших с чернилами, ношение такого аксессуара было одним из комфортных способов подтянуть рукава на подходящую длину, чтобы не испачкать манжеты. Чуть позже подвязки стали уже просто модным трендом, который некоторые современные мужчины также привносят в свои образы.

Гульфик

Такой экзотический для современного человека атрибут, как гульфик, надевался на промежность. Ярким примером образа, в котором присутствует эта деталь, служит наряд Карла V на знаменитом портрете кисти Тициана, где император Священной Римской империи запечатлен с охотничьей собакой. До изобретения гульфика мужские штаны были фактически открытыми в паху и прикрывались туникой или дублетом. Когда мода изменилась и рубашки стали короче, был создан гульфик. Учитывая расположение этого пикантного аксессуара, вскоре они стали мягкими, а иногда гульфики даже украшали для привлечения внимания. В XVI и XVII веках некоторые мужчины их использовали еще и для хранения мелких предметов, таких как деньги или носовые платки.

В настоящее время гульфики, как правило, можно увидеть только в сценических костюмах рок-музыкантов, таких как Элис Купер.

Баньян

Баньян — это ночной халат, который пользовался популярностью в XVII и XVIII веках. Сегодня мужчины обычно не носят таких одеяний, а просто надевают, к примеру, футболку и домашние штаны. Раньше же ночные халаты надевались поверх обычной рубашки, бриджей и жилета. Они помогали мужчинам сохранять элегантность облика, не жертвуя при этом комфортом, который столь ценится в домашней одежде. То есть это не просто элемент базового гардероба, а отдельный аксессуар, призванный сделать образ более эстетичным.

Блестящая вышивка на костюмах

Во второй половине XVIII века в тренде была богатая блестящая вышивка по краям костюма на карманах, лацканах, манжетах и даже по кругу на каждой пуговице. Можно было бы подумать, что это было сделано просто для красоты. Но тут присутствовал и скрытый замысел: при каждом движении такие костюмы отражали сияние пламени свечей и помогали своим обладателям произвести подобающее впечатление во время торжественных выходов в свет и показать свой статус.

Пуговицы на жакетах

Еще одним важным декоративным элементом мужского наряда были богато украшенные пуговицы. В те времена пуговицы на верхней одежде в основном были привилегией мужчин, ведь женщины носили корсеты и платья на шнуровке. Поэтому такая маленькая деталь могла выглядеть как целое произведение искусства. Пуговицы оборачивали в дорогую ткань, украшали рисунками, покрывали разноцветной металлической фольгой или инкрустировали стразами и перламутром. А иногда на них умещали даже миниатюрные портреты.

Накрахмаленный воротник

Когда мы смотрим на ту или иную картину, где изображен мужчина Средневековья, наш взгляд невольно задерживается на широком накрахмаленном воротнике в складочку. Оказывается, такая деталь была призвана не украшать костюм, а демонстрировать статус своего обладателя. У этого атрибута есть несколько названий: широкий воротник, горгера, раф. На самом деле такой воротник в XVI–XVII веках для любого уважаемого мужчины был показателем его привилегированного положения, примерно как Rolex на руке у современного представителя высшего общества. Подобные воротники считались предметом роскоши. Их закрепление на одежде могло занять несколько часов, а надеть такой аксессуар можно было только 1 раз, так как тепло тела и погодные условия могли привести к тому, что воротник упадет и потеряет форму. Расположение воротника на шее влияло на осанку, заставляя владельца держать подбородок приподнятым и принимать гордую и надменную позу. Они были символом статуса и богатства, поскольку человек, который мог позволить себе носить раф, явно не занимался физическим трудом.

Высокая шляпа-цилиндр

Цилиндры были на пике популярности в течение многих лет в 1800-х годах. Если мужчина хотел выглядеть стильно, ему нужно было носить именно такой головной убор. Ношение высоких шляп имело несколько целей: цилиндры говорили о том, что у мужчины есть чувство стиля, дорогие аксессуары были показателем социального статуса, а еще таким образом мужчины заявляли о своей смелости и демонстрировали, что они не прячутся в толпе.

Трость

Мы привыкли к тому, что трость — это функциональный атрибут, который помогает тем, кому трудно ходить. Но на самом деле на пике популярности этого аксессуара трость была неким заменителем меча или шпаги. Ей можно было защитить себя и свою спутницу, если на вас в темном переулке напали хулиганы. Еще мужчины придумали использовать трость в качестве своеобразного кармана для всевозможных мелочей. Например, врачи носили различные порошки в ее отверстиях.