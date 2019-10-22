8 архитектурных решений со всего света, которым нашлось разумное объяснение

41 2 42 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ручки в центре скамейки, жилые дома с балками на крыше, лестницы, ведущие сразу на 2-й этаж, — кажется, эти архитектурные решения могли прийти лишь в воспаленную дизайнерскую голову. Но если присмотреться, в основе каждого из них можно увидеть рациональное зерно.

Мы в редакции AdMe.ru долго ломали голову над плодами воображения строителей со всего мира, после чего отыскали объяснение даже самым причудливым из них.

1. «Недостроенные» дома в Греции

Внимательный турист в Греции, Турции, на Кипре и в других странах Восточного Средиземноморья обязательно заметит недостроенные дома. На 1-м этаже живет семья, а там, где предполагается 2-й этаж, торчит арматура. По одной из версий, из-за кризиса люди не смогли достроить дом. По другой, это хитрость: такой дом считается незавершенным, значит, налог за него платить не надо.

2. Скамейки для защиты от бездомных

Скамейки с одной или несколькими перегородками посередине распространены в городах США. Предполагается, что перекладины не дадут бездомным людям заночевать на лавочке посреди парка или города. Архитектурное решение понравилось не всем: скамейки называют враждебными и ограничивающими публичное пространство.

3. Высокое крыльцо в Новой Англии

Дома с высоким крыльцом — визитная карточка Нью-Йорка, Массачусетса, Коннектикута и других штатов Новой Англии. Именно их мы видим во множестве фильмов, но это не архитектурный изыск. В XIX веке, когда эти дома строили, был распространен гужевой транспорт, из-за чего улицы тонули в отходах жизнедеятельности животных. Проекты домов с крыльцом между 1-м и 2-м этажами считались более гигиеничными. Кстати, называются они «браунстоун» (brownstone), как и материал, бывший в то время популярным, — коричневый песчаник.

4. Двери, которые экономят место

Не удивляйтесь, если двери в азиатском заведении или гостинице не поддадутся вам сразу. Они спроектированы так, что открываются в сторону, а не на себя (или от себя). Это позволяло экономить место, а двери пропускали больше света — в те времена на деревянные конструкции натягивали полупрозрачную бумагу.

5. Дома без кухонь и ванных комнат

В одном из жилых комплексов, построенных в 30-е годы XX века в Екатеринбурге, не было кухонь и ванных комнат. Предполагалось, что советским гражданам нужно ходить в общественные бани, а пищу принимать на фабрике-кухне (аналог столовой). Впоследствии жители «городка чекистов» самостоятельно встраивали кухни и ванные в квартиры. Последние размещали в спальнях, поэтому в клозетах дома до сих пор можно найти большие окна.

6. Окна без стекол

Отсутствие стекол в окнах во многих странах свидетельствует о том, что дом заброшен. Но только не на Кубе — вместо стекол там используют жалюзи. Причина в том, что устанавливать кондиционеры или вентиляторы значительно дороже. О безопасности на Острове свободы не забывают: на многих дверях и окнах вы увидите металлические решетки искусной работы.

7. Таблички с адресом домов

Отыскать нужный дом в Чехии не так-то просто. Все потому, что на здания вешают таблички нескольких видов. На красных указывают обозначение дома в кадастре, а на синих — улицу и номер строения либо только номер. Причем название обычно пишут в начале и конце улицы, а также на перекрестках.

8. Душ по-индийски

У жителей Индии представление о душе несколько отличается от остального мира. В их ванных комнатах можно встретить... ведро и ковш. Дело в том, что использование душевых кабин кажется индусам расточительством. Знакомые нам ванные комнаты есть лишь в отелях и у представителей среднего класса, однако и такой душ все еще используется.

Бонус

Кроме архитектурных решений нам на глаза попались интересные дизайнерские находки, которые мы не могли не показать вам.

Отсутствие штор

В квартирах и домах голландцев шторы либо не закрывают, либо их нет вовсе. История знает несколько объяснений: желание демонстрировать свою благопристойность или высокий уровень жизни. Исследование 2006 года выявило, что это формирует открытое публичное пространство, улучшает взаимодействие между соседями и выполняет функцию социального контроля. Кстати, такую же фишку можно встретить в Швеции и Норвегии.

Щетки для обуви перед входом в подъезд

Если вы оказались в Финляндии в непогоду, не переживайте о некстати запачкавшейся обуви. Возле входа в подъезд вы найдете щетки, которые помогут привести пару ботинок или сапог в подобающий вид и помогут счистить снег.

Телефоны доверия на мосту

Мосты через реку Хан в Сеуле печально известны как популярные места для самоубийств. Поэтому на нескольких из них установили телефоны. Если потенциальный самоубийца нажмет на зеленую кнопку, то попадет на горячую линию. Красная кнопка — для звонков в аварийный центр, ею пользуются свидетели происшествия, чтобы как можно быстрее вызвать команду спасателей.

Календарь утилизации

В Японии нельзя выбрасывать мусор в любое время, когда вам того захочется. Для разных видов отходов определены даты, в которые их можно утилизировать. Чтобы избавиться от ненужных крупногабаритных вещей, вызывают специальные службы. Нарушение закона карается штрафом.

А какие бытовые особенности вы замечали в своих путешествиях?