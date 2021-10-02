7 знаменитостей, которые надели на свою свадьбу не одно, а несколько платьев. И все шикарны

Выбор свадебного платья — тот еще квест. Однако для невесты в период предсвадебных хлопот не существует преград. Более того, многие девушки не ограничиваются одним платьем и выбирают сразу два, три и даже больше.

Подхватив свадебное настроение, мы в редакции AdMe.ru отобрали знаменитостей, которые доказывают, что покупка нескольких свадебных платьев — отличная идея, а результат стоит потраченных на их выбор сил.





1. Хейли Бибер

Хейли Болдуин и Джастин Бибер сыграли свою свадьбу 30 сентября 2019 года на берегу реки Мэй в Южной Каролине. Для этого важного дня невеста выбрала шикарное платье от Off-White, специально созданное для нее основателем бренда Вирджилом Абло, и 4-метровую фату с надписью «Пока смерть не разлучит нас», которая была вышита жемчугом.

Конечно же, Хейли не остановилась на одном образе. Белоснежное платье от Ralph & Russo и босоножки Jimmy Choo стали вторым нарядом на свадьбе.

И последним нарядом Хейли удивила всех: с шелковым платьем от Vera Wang она надела удобные кроссовки, в которых протанцевала всю ночь.

2. Приянка Чопра

Первая брачная церемония пары состоялась 1 декабря и прошла по христианским обычаям. Приянка надела великолепное платье от Ralph Lauren с длинной шикарной вуалью, которое было украшено 2 380 000 перламутровых пайеток, а на его создание ушло 1 826 часов. Более того, у платья есть своя очень милая изюминка: актриса решила вшить в него кусок свадебного платья матери жениха. Также можно увидеть на платье значимые для актрисы слова: «семья», «надежда», «милосердие» и «любовь», индуистскую мантру «Ом намах Шивая», имена жениха и родителей невесты и даже дату бракосочетания (1st December 2018).

2 декабря состоялась вторая, индуистская церемония бракосочетания. Она была не менее сказочной и романтичной. Платье для свадьбы создал индийский дизайнер Sabyasachi Mukherjee.

3. Кьяра Ферраньи

На репетиции свадьбы Кьяра блеснула в восхитительном розовом платье, полностью обшитом пайетками, которое для нее создала Миучча Прада. Для организации свадьбы мечты Кьяра Ферраньи приложила все усилия, а модный дом Dior под руководством креативного директора Марии Грации Кьюри помог ей в этом: два невероятных платья были созданы специально для Кьяры.

Платье, в котором девушка пошла под венец, состояло из кружевного боди и пышной шифоновой юбки. Весь образ смотрелся просто невероятно среди цитрусовых рощ отеля Dimora Delle Balze.

Третье платье Кьяры можно сравнить с нарядом современной диснеевской принцессы, а смысла в нем не меньше, чем в сказке. На подоле платья есть фразы, которым в сердце Кьяры отведено отдельное место. Например, строки из песни ее супруга Федерико, спетой им во время предложения руки и сердца.

4. Китти Спенсер

Китти Спенсер — одна из рекордсменок по свадебным нарядам. Племянница принцессы Дианы для своей свадьбы выбрала 5 платьев от-кутюр, над которыми 6 месяцев работали в ателье Dolce & Gabbana. Под венец Китти Спенсер пошла в восхитительном платье Викторианской эпохи: воротник, пуговицы из шелка и узор кружева «тех времен». Это платье называют одним из самых красивых королевских платьев десятилетия.

Для вечерней церемонии Китти Спенсер выбрала нежно-голубое платье из тюля, расшитое цветами.

Также модный дом создал для виновницы торжества еще 3 платья: белое в узнаваемом для бренда стиле, также украшенное цветами и изумрудным поясом, и самое загадочное и сияющее — золотое платье, в котором Китти Спенсер веселилась вместе с гостями. Одним из сказочных нарядов стало кремовое пышное платье с аппликацией из цветов и ручной росписью. В нем на фоне больших комнат с колоннами Китти смотрится очень загадочно.

5. Кейли Куоко

Актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в сериале «Теория Большого взрыва», для своей свадьбы выбрала два наряда, оба Reem Acra создали специально для нее. Работа над нарядом, который Кейли выбрала для церемонии, длилась более 400 часов. Все дело в великолепной ручной вышивке на платье и накидке.

Для второго образа Кейли выбрала кружевной комбинезон с V-образным вырезом.

6. Гвен Стефани

Певица не изменяет своему бунтарскому стилю: ярко-красная помада, белое платье с пышной юбкой от Vera Wang и длинные сапоги вместо туфель. Изюминка платья — вышитые на подоле значимые для пары слова.

Вечером Гвен сменила пышную длинную юбку на мини, благодаря чему гости весь вечер любовались стройными ногами звезды. Певица дополнила образ фатой с бантом и цветочным принтом.

7. Тина Кунаки

В 2019 году во французском городке Бидар модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель связали себя узами брака. Это событие пара праздновала в близком кругу несколько дней, за которые Тина примерила 4 платья — и все шикарные. Для самой церемонии бракосочетания Тина выбрала пышное платье от Vera Wang, эффектно подчеркивающее ее формы.

К вечеру модель переоделась в классическое платье от бренда Jacquemus.

Во время неофициальной части мероприятия Тина сменила несколько винтажных белоснежных платьев, первое из которых выглядит просто роскошно на фоне интерьера Hotel du Palais.

Хлопковое элегантное платье от Attico идеально подошло для дневной морской прогулки, на которую молодожены отправились вместе с друзьями. На фото, кстати, один из гостей — французский пловец Флоран Маноду.