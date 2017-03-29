7 женских сумок, которые никогда не выйдут из моды

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Сумка — это не только место для хранения ключей, косметики и других жизненно необходимых вещей. Это также самостоятельный аксессуар, который может стать ярким дополнением образа. Именно поэтому базовый женский гардероб состоит не только из одежды и обуви, но и из всевозможных клатчей, тоутов. AdMe.ru составил список сумок, которые никогда не выйдут из моды и которые рекомендуется иметь каждой девушке. Читайте и отмечайте модели, которых у вас еще нет.

Сумка кросс-боди

Небольшая жесткая сумочка, которая носится на плече и, пересекая грудь, располагается под противоположной рукой. Это удобно прежде всего тем, что руки остаются свободны, но все нужные вещи — при вас. Куда и с чем носить: эта модель актуальна почти во всех ситуациях: шоппинг, прогулка, поездка. Подходит к любому стилю, кроме офисных луков. Модели с бахромой и прочими проявлениями этно-стиля шикарно смотрятся с джинсами. Как выбирать: главный принцип выбора сумки кросс-боди — габариты. Чем миниатюрнее девушка, тем меньше должна быть сумка.

Дневной клатч

Мягкая сумочка в виде конверта, которую носят обхватив ладонью или под мышкой. Идеальный вариант для тех случаев, когда не хочется перегружать образ лишними деталями, но телефон с ключами в руках держать неудобно. Как выбирать: оптимальный размер клатча — тот, который позволяет придерживать его локтем, не помогая при этом рукой. Для повседневной носки лучше избегать моделей из атласа, бархата или лакированной кожи. Куда и с чем носить: клатч не смотрится с пуховиком, вязаным шарфом и другими теплыми вещами. Сумка ограничивает свободу движений, поэтому в магазине или поездке с ней вряд ли будет удобно. А вот на прогулке или встрече с друзьями в кафе клатч — то, что нужно.

Сумка-тоут (tote-bag)

Сумка прямоугольной или трапециевидной формы с двумя практичными ручками средней длины, которые позволяют носить ее и в руке, и на плече. Классическая модель идет с открытым верхом или на кнопке, но встречаются и варианты с молнией. Куда и с чем носить: тоут предназначен для переноски большого количества вещей, поэтому ходить с ним можно как по магазинам, так и в офис. Tote-bag отлично смотрится с обувью на плоской подошве или на широком каблуке. А вот c классическими лодочками на шпильке носить такую сумку не стоит. Как выбрать: если на работу вы ходите чаще, чем на шоппинг, выбирайте модель средних размеров (чтобы поместился лист бумаги А4, ноутбук) сдержанной расцветки из кожи или качественного заменителя.

Деловая сумка

Жесткие сумки строгого дизайна с устойчивым дном, с двумя не очень длинными ручками, застежкой-молнией и минимальным декором. Куда и с чем носить: любые мероприятия, которые связаны с работой и проводятся днем, не могут обойтись без деловой сумки. Ручки аксессуара при носке должны быть либо в ладони, либо на согнутой в локте руке. Не носите деловую сумку на плече, даже если модель предполагает наличие длинного ремня. Как выбирать: модель нужно выбирать такую, чтобы в сумку помещалось много предметов, но при этом она не выглядела объемной.

Вечерняя сумочка

Небольшого размера жесткая сумочка, которую носят в руках. Куда и с чем носить: такая сумочка должна дополнять образ, если вы надели коктейльное или вечернее платье. Чем экстравагантнее наряд, тем более сдержанным должен быть дизайн сумки, и наоборот. Как выбирать: в вечернюю сумку должны помещаться деньги (карточка) без кошелька, помада, ключи. Больше ничего. Лучше, чтобы цвет фурнитуры соответствовал цвету украшений, поэтому, если вы чаще носите золото, не покупайте сумку со стальными застежками.

Уикендер

Многофункциональная сумка средних или больших размеров определенной формы, напоминающей лежащий бочонок, с плоским устойчивым дном. Главное ее отличие от спортивных и дорожных сумок — элегантность. Куда и с чем носить: эта сумка незаменима в поездках на небольшие дистанции, на прогулках в парке, особенно с детьми, в походах по магазинам. Носить можно с любой повседневной одеждой, кроме длинных широких юбок и сарафанов. Из обуви лучше выбирать что-то без каблука. Как выбирать: при покупке такой сумки лучше не экономить, а приобрести качественную вещь из прочного материала с ровными швами и удобными ручками. В обратном случае все огрехи кустарного производства будут всегда на виду, ведь из-за габаритов уикендер всегда привлекает внимание.