7 верных признаков того, что вы вот-вот купите неудачную вещь в интернет-магазине

Риск купить неудачную одежду особенно велик при ее приобретении онлайн: мастерство продавцов, моделей и фотографов позволяет представить в выгодном свете даже самую неказистую, казалось бы, вещь. О своей ошибке мы узнаем лишь при примерке и зачастую как раз в тот момент, когда купленные наряды уже нет возможности вернуть в интернет-магазин.

Мы в AdMe.ru и сами любим порой принарядиться при помощи новых технологий. Чтобы помочь вам сэкономить время и деньги, мы рассмотрели основные признаки неудачных интернет-покупок, а в бонус поместили парочку личных наблюдений о приобретении одежды онлайн.

Вещь из онлайн-магазина презентуется без модели

Наряды, представленные на сайте или в приложении онлайн-магазина без модели, могут оказаться сплошным разочарованием при их примерке в реальности. Не зная, как сидит та или иная вещь на фигуре, мы можем столкнуться с не самыми приятными нюансами при ее ношении. Так, понравившиеся на фотографии дизайнерской блузки декоративные завязки могут придавать лишний объем на животе, женственные рюши на ней в реальности иногда выглядят как устаревший декор, а рукава почему-то оказываются совсем не той длины, на которую мы рассчитывали.

Модель стоит в неестественной позе

Модели, которые презентуют одежду в эксцентричных и непонятных позах, явно скрывают от нас какой-то секрет. И хотя часто представляемые в таком виде образы действительно вызывают у нас стойкое желание их немедленно приобрести, в итоге мы рискуем получить совсем не то, на что надеялись.

Модель не подходит вам по типажу

Вряд ли наряд, созданный специально для высоких девушек, подойдет полноватым Дюймовочкам. Чтобы избежать казусов и разочарований при примерке заказа из онлайн-магазина, обращайте внимание не только на рост, но и на типаж и цветотип модели: то, что идеально подходит одной, может смотреться совершенно иначе на девушке с другими пропорциями.

Модель прикрывает рукой детали наряда

Зажатые позы модели на фотографии могут многое рассказать о качестве демонстрируемой одежды. Прикрытые рукой зоны декольте или талии могут прятать неудачный вырез, морщинки при натяжении ткани и проблемы с кроем.

Наряд демонстрируется на «чересчур красивом» фоне

Роскошные интерьеры и множество слоев фотошопа тоже неспроста используются продавцами бюджетных онлайн-магазинов, которые способны даже самые некачественные товары визуально превратить в конфетку. По крайней мере, у себя на страничке. Отвлекая наш взгляд на интересные детали интерьера, опытные ретейлеры подогревают интерес и к изображенному на фото предмету одежды. Так не самая качественная вещь быстро оказывается в нашем списке покупок.

Фотография наряда сильно обрезана

Неудачно обрезанные фотографии не только вводят в заблуждение, но и помогают продавцу скрыть от нашего взора устаревшие крой и дизайн одежды. Понравившийся на таком изображении костюм, показанный чуть выше талии или линии бедер, может запросто скрывать чересчур укороченные брюки или наличие на них старомодных разрезов.

Понравившийся предмет одежды демонстрируется вместе с чем-то чересчур ярким

Иногда модные решения стилистов из онлайн-магазинов могут сильно запутать: скучный или неактуальный дизайн одной вещи они перекрывают ярким цветом или принтом другого товара. В этом случае нам начинает нравиться не необходимый предмет одежды, а образ в целом. Повторить его можно будет, лишь купив весь использованный дизайнером комплект.

Бонус: несколько личных наблюдений и советов по покупке одежды онлайн от автора AdMe.ru

В дополнение ко всему вышенаписанному я, как заядлая любительница распродаж в популярных интернет-магазинах, решила поделиться с читателями парочкой личных наблюдений о шопинге в нетрадиционном формате — онлайн.

Совет № 1: Не покупайте наряды, которые модель показывает только полубоком.

Заметила, что, даже если вещь выглядит неплохо с бокового ракурса, в анфас купленный предмет гардероба вряд ли будет смотреться так же выгодно.

Совет № 2: При сравнении 2 нарядов лучше остановить свой выбор на том, к которому прилагается демонстрационный видеоролик.

Иногда понравившийся предмет одежды смотрится на фото совершенно иначе, чем вживую. Зная об этом, крупные онлайн-ретейлеры часто прилагают к описанию товара короткие видеоролики, в которых можно как следует рассмотреть понравившиеся блузы, платья и брюки. Не стоит пренебрегать этой полезной опцией: именно она зачастую помогает принять окончательное решение о необходимости спонтанной покупки.