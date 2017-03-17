7 упрямцев, которые послали к черту систему и отказались отдавать свои дома под снос

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Бурный рост городов приводит к тому, что строительные компании сносят старые кварталы, а на их месте возводят высотные дома или торговые центры. И при этом, естественно, обязательно находятся люди, которые не хотят расставаться с милым гнездышком, где растили детей. Конечно, некоторые упорствуют просто потому, что их не устраивает компенсация, но иногда это противостояние превращается в настоящий подвиг духа, а хозяева становятся национальными героями. AdMe.ru собрал курьезные случаи, когда старомодные домики оказывались в окружении дорог, современных кварталов или даже на взлетных полосах аэропортов.

Дом на «священной земле» в Майами

Ишмаэль Бермудес живет в крошечном домике в престижном районе Майами в окружении роскошных высотных домов. Застройщики предлагают за его хибарку почти $ 2 млн, но Ишмаэль отказывается уезжать. Он утверждает, что этот участок, на котором бьет источник, — священная земля индейцев, и они жили тут еще до того, как на американский континент ступила нога человека. Ишмаэль самостоятельно ведет раскопки на своем дворе и говорит, что земля здесь полна древних артефактов.

Дом в дорожной петле

В Китае есть закон, согласно которому дом не могут сносить, если жильцы не дают согласия. Это правило, а также бурное строительство в городах привели к тому, что в Китае больше всего примеров, когда старые домики торчат посреди дорог или высотных кварталов. Им даже дали название — «дома-гвозди». В городе Гуанчьжоу должны были снести дом, чтобы построить магистраль. Но несколько семей съезжать отказались — их не устроила компенсация. И тогда вокруг дома построили кольцевую развязку. Интересно, что теперь думают эти люди, наблюдая день и ночь за несущимися мимо окон машинами?

Не открывшаяся пиццерия Остина Сприггса

Остин Сприггс жил да поживал в скромном домике в Вашингтоне, и вдруг в 2006 году здесь задумали строить огромные офисные центры. Мужчина стал настоящей местной знаменитостью, когда отказался продавать свой дом даже за $ 3 млн. И тогда вокруг возвели огромные здания из стекла и бетона, а домик остался стоять зажатым между ними как памятник упорству хозяина. Остин планировал открыть пиццерию и, учитывая огромное количество офисных работников в этом районе, наверное, мечтал, что заживет как король. Но что-то пошло не так, и чтобы отдать заем банку, он был вынужден продать здание. На этот раз всего за $ 750 тыс.

Дом в котловане

Власти муниципалитета Чунцин подготовили площадку для строительства современного квартала, но один домовладелец отказывается уезжать. В доме давно нет электричества и воды, и хозяин ходит с ведрами на речку за километр. На доме — китайский флаг и баннеры: «Руки прочь от частной собственности».

Фермер в японском аэропорту

Драматичное противостояние между японскими фермерами, которые не желают уезжать с привычных мест, и аэропортом Нарита под Токио продолжается уже несколько десятков лет. Аэропорт пока вынужден отложить планы по расширению. Суды, споры и уговоры ни к чему не приводят — упрямцы стоят на своем, обиженные тем, что никто их не спросил, когда решали строить аэропорт. Бедняги продолжают тут жить и трудиться и признаются, что не слышат друг друга из-за чудовищного рева самолетов. А один фермер так вообще живет на территории аэропорта (на первом фото справа — участок, обнесенный забором).

Дом на дороге

Власти китайской провинции Чжэцзян решили построить через эту деревню шоссе. Но престарелая пара из этого дома уезжать отказалась — по их словам, им предложили слишком маленькую компенсацию, которой не хватило бы на новое жилье. Часть дома снесли, оставив только один подъезд. Люо Баоген (на фото) и его жена прожили некоторое время при свечах и без воды. Сейчас дом снесли — с упрямцами удалось договориться.

Дом, история которого вдохновила создателей мультфильма «Вверх»

Эдит Мейсфилд стала настоящим национальным героем, а ее столетний домик, к которому водят экскурсии и к ограде которого туристы привязывают шарики, по-прежнему стоит в Сиэтле. Эдит поселилась в этом доме в далеком 1966 году. Буквально через несколько лет город накрыл строительный бум. На все попытки застройщиков купить ее дом, чтобы построить офисный или торговый центр, женщина отвечала твердым «нет». В 2006 году ей предложили $ 1 млн, но 84-летняя старушка опять отказалась и вмиг стала знаменитой. Тогда компания построила торгово-развлекательный центр «вокруг» особнячка. Именно эта история стала основой для мультфильма «Вверх», где герой сталкивается с подобной ситуацией. И сам домик тоже очень похож.

Имя Эдит Мейсфилд стало символом твердости духа маленького человека, который не боится бороться с огромными безликими корпорациями. Несколько лет назад старушка умерла, и домик, пришедший в ветхое состояние, выставили на продажу. Местные активисты собирают деньги на его восстановление.