7 стильных способов стать королевой новогодней ночи

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= Партнерский пост AdMe.ru и Vnukovo Outlet Village =

Главный вопрос для многих девушек сегодня: в чем встречать Новый год? Вопрос непростой, и при ответе на него в нас борются сразу два желания. Первое — хочется блистать! Предстоит много ярких событий: корпоративы, встречи с друзьями, походы в театр и, конечно же, сама новогодняя ночь. Второе — хочется, чтобы все эти праздники не проделали дыру в бюджете. Ведь столько еще планов на год: путешествия, обновление весенне-летнего гардероба, возможно, даже покупка новой машины. Наряд нужно выбрать лаконичный и легко сочетающийся с уже имеющимися в гардеробе вещами, ну и не забыть про зимние тенденции этого года. AdMe.ru вместе с Vnukovo Outlet Village собрал для вас 7 способов, которые помогут удовлетворить эти противоречивые желания.

1. «Обновить» свое маленькое черное платье эффектными аксессуарами

Маленькое черное платье с блестящими аксессуарами — модный образ сезона. Такое платье наверняка есть в гардеробе у каждой девушки, да и черные туфли, а лучше босоножки, всегда ждут своего часа. Осталось подобрать золотые или серебряные украшения и металлизированный клатч — и наряд для вечеринки готов.

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2. Добавить леопардовый принт

Можно примерить дерзкий, но актуальный леопардовый принт или дополнить маленькое черное платье лодочками или сумкой в этой гамме. Однако нужно помнить, что яркий принт должен быть лишь на одном из аксессуаров. Сочетание двух и более предметов с таким рисунком считается моветоном.

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3. Найти невероятной красоты ожерелье

Яркое и массивное ожерелье — очень смелый шаг, громкое модное заявление. Если вы решились на такой образ, то наряд в этом случае должен быть очень простым и служить фоном для главного акцента. Смело доставайте из шкафа все то же маленькое черное платье (или платье любого другого цвета) и — вуаля! — вы в центре внимания.

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4. Примерить образ в стиле 20-х

Образ в стиле 20-х годов прошлого столетия сейчас на пике популярности, а воплотить его — нехитрое дело. Главное здесь — акценты. Нужна будет повязка на волосы и длинное жемчужное ожерелье. Если найдете длинные перчатки — добьетесь полного ощущения, что вы собрались на вечеринку к «великому» Гэтсби. Платье при этом может быть прямым или с чуть заниженной талией, очень в тему будет модное платье или топ с блестками или пайетками.

5. Сделать праздничный маникюр

Сейчас на пике моды блестящий маникюр. Лаки с блестками появились почти во всех коллекциях ведущих марок, поэтому смело используйте это решение для создания праздничного образа.

6. Опробовать актуальный макияж: красная помада и бронзовые smoky eyes

Один из самых модных цветов помады, к нашему ликованию, по-прежнему красный! Наверное, все согласятся, что по силе воздействия с красной помадой мало что сравнится. То, что она не всем идет, — это миф. Главное — подобрать нужный оттенок. Что касается глаз, то мы уже давно освоили серые smoky eyes, а в этом году стоит попробовать сменить цвет теней на коричневый или бронзовый. Во всем остальном — никаких излишеств: ровный тон, ухоженные брови и немного румян.

7. Выбрать место для выгодного шопинга

Покупать новые наряды (и многочисленные подарки) под Новый год разумнее всего на распродажах. Огромный выбор модных вещей премиальных марок с впечатляющими скидками (до 80 %) можно найти в магазинах Vnukovo Outlet Village — торговом центре европейского формата, где скидки действуют круглый год.