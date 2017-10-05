7 секретов маникюра для тех, чья форма ногтей далека от идеала
Только счастливицы могут похвастаться идеальной формой ногтей от природы. Но благодаря современным техникам маникюра проблема коррекции проблемных ногтей вовсе больше не проблема.
AdMe.ru делится 7 идеями универсального маникюра, благодаря которым ваши ногти будут не хуже, чем у звезд Голливуда.
1. Трафаретный дизайн (линия посередине)
Сделать ногти визуально тоньше, длиннее и изящнее очень легко — просто добавьте цвет по центру ногтевой пластины, оставив незакрашенными участки по краям.
Для кого: для обладательниц квадратной, закругленной, круглой, трапециевидной и широкой форм.
2. Трафаретный дизайн (полоски по краям)
Или поступите наоборот: закрасьте края.
Для кого: такой способ отлично подойдет обладательницам широкой ногтевой пластины, закругленной или круглой, а также квадратной и формы перевернутого треугольника.
3. Окрашивание «нюд»
Нежные нюдовые или полупрозрачные тона делают ногти визуально более ухоженными. Мужчины считают такие цвета на дамских пальчиках одними из самых сексуальных.
Для кого: для длинных прямоугольных, закругленных, миндалевидных, а также мечевидных ногтей.
4. Градиентный маникюр
Маникюр с шиммером или дизайном в стиле «кошачий глаз» — и ваши ногти красивые, изящные, да еще и с изюминкой.
Для кого: для длинных прямоугольных и миндалевидных ногтей.
5. Геометрия
Простая геометрия или маникюр с проволокой — модные тренды для тех, кто не боится немного выйти за рамки привычного.
Для кого: универсален.
6. Ягодный маникюр
Лак ягодных цветов подходит только обладательницам идеальных ногтей? Это вовсе не так, просто попробуйте!
Для кого: красный практически универсален — отлично смотрится на коротких, широких, узких и длинных ногтях.
7. Однотонный темный
Темные насыщенные цвета делают ногти визуально уже. А еще, говорят, их выбирают сильные и властные дамы (с оговоркой, что бывает и прямо наоборот).
Для кого: квадратная, закругленная, вытянутая по вертикали, трапециевидная, круглая формы ногтей.
Фото на превью seymourjohnson, pexels