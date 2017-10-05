7 секретов маникюра для тех, чья форма ногтей далека от идеала

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Только счастливицы могут похвастаться идеальной формой ногтей от природы. Но благодаря современным техникам маникюра проблема коррекции проблемных ногтей вовсе больше не проблема. AdMe.ru делится 7 идеями универсального маникюра, благодаря которым ваши ногти будут не хуже, чем у звезд Голливуда.

1. Трафаретный дизайн (линия посередине)

Сделать ногти визуально тоньше, длиннее и изящнее очень легко — просто добавьте цвет по центру ногтевой пластины, оставив незакрашенными участки по краям. Для кого: для обладательниц квадратной, закругленной, круглой, трапециевидной и широкой форм.

2. Трафаретный дизайн (полоски по краям)

Или поступите наоборот: закрасьте края. Для кого: такой способ отлично подойдет обладательницам широкой ногтевой пластины, закругленной или круглой, а также квадратной и формы перевернутого треугольника.

3. Окрашивание «нюд»

Нежные нюдовые или полупрозрачные тона делают ногти визуально более ухоженными. Мужчины считают такие цвета на дамских пальчиках одними из самых сексуальных. Для кого: для длинных прямоугольных, закругленных, миндалевидных, а также мечевидных ногтей.

4. Градиентный маникюр

Маникюр с шиммером или дизайном в стиле «кошачий глаз» — и ваши ногти красивые, изящные, да еще и с изюминкой. Для кого: для длинных прямоугольных и миндалевидных ногтей.

5. Геометрия

Простая геометрия или маникюр с проволокой — модные тренды для тех, кто не боится немного выйти за рамки привычного. Для кого: универсален.

6. Ягодный маникюр

Лак ягодных цветов подходит только обладательницам идеальных ногтей? Это вовсе не так, просто попробуйте! Для кого: красный практически универсален — отлично смотрится на коротких, широких, узких и длинных ногтях.

7. Однотонный темный

Темные насыщенные цвета делают ногти визуально уже. А еще, говорят, их выбирают сильные и властные дамы (с оговоркой, что бывает и прямо наоборот). Для кого: квадратная, закругленная, вытянутая по вертикали, трапециевидная, круглая формы ногтей.