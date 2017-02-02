7 секретов известных вещей, о которых мы не подозревали

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Мы настолько привыкли видеть некоторые повседневные вещи, что перестали обращать внимание на детали. А ведь иногда даже за самой маленькой и неприметной особенностью может скрываться гениальный замысел или захватывающая история. Поэтому AdMe.ru в очередной раз задался вопросом: а для чего это нужно? И собрал для вас 7 самых потрясающих задумок, которые никто не заметил.

Загадочный зигзаг трамвая

Если присмотреться к трамвайным путям, можно заметить, что контактный провод висит не по прямой, а зигзагом. На крыше трамвая располагается токоприемник. Верхняя часть токоприемника соприкасается с проводом и при движении изнашивается. Чтобы он не протирался в одном месте, провод укладывают не строго вдоль пути движения, а небольшим зигзагом. Скользя, он как бы полирует токоприемник, и износ происходит равномерно.

Кто убил короля?

В известном дизайне ф ранцузской колоды у червового короля довольно странное изображение. Мало того что он единственный безусый король, так он еще и метит мечом себе в голову. Есть несколько теорий на этот счет. По первой версии, ранние изображения этой карты показывают короля червей держащим топор во время битвы. Впоследствии же из-за копирования карт топор «потерялся» и стал похож на меч, которым король пронзает собственную голову.

Другая теория говорит, что червовым королем был Карл VII (король Франции ). Он сошел с ума и в страхе от того, что его хотят отравить, занес меч над головой и убил себя.

). Он сошел с ума и в страхе от того, что его хотят отравить, занес меч над головой и убил себя. Третьи думают, что король — это Аякс Великий . Считается, что дама червей — Елена Троянская — прекраснейшая из женщин. А сам Аякс Великий был одним из женихов Елены, который, не добившись избранницы, покончил с собой при помощи меча.

Надежный щит Великобритании

Если сложить британские монетки номиналом 1, 2, 5,10, 20, 50 пенсов, то они образуют «Надежный щит Британии». А вот уже на монете в 1 фунт этот самый щит изображен целиком. Это просто гениальная задумка.

Символ на этикетке — открытая баночка

Открытая баночка, или символ PAO — период после открытия (period-after-opening), обозначает срок, в течение которого продукт можно использовать без вреда, начиная с его вскрытия. Такой символ изображается на косметике, рядом написано число и стоит буква «М» — месяцы. Это число показывает максимально рекомендованный срок использования, который не принесет вреда потребителю.

Корона статуи Свободы

Все видели статую Свободы. Но, вероятно, вы не знали, что на короне у статуи располагаются ровно 7 шипов, которые символизируют 7 континентов и морей, через которые должна пройти свобода. И весит каждый такой пик ровно 100 кг.

Пустые страницы в книгах

Наверное, вы замечали, что в некоторых книгах в самом конце или в начале есть одна, а то и несколько пустых страниц. Зачем они там нужны? Дело в том, что страницы для книг обычно печатаются на очень больших листах бумаги, а не на отдельных форматных. Поэтому если произведение не входит на весь этот лист, то лишние страницы остаются пустыми. На некоторых даже пишут «Для заметок» или оставляют другую надпись, чтобы читатели не думали, что это ошибка печати.

Разноцветная зубная паста

Вы не задумывались, почему классическая зубная паста имеет полоски из трех цветов: белого, синего и красного? Оказывается, у каждого цвета разный состав и предназначение. Белый компонент — самый главный, содержит в себе элементы, которые помогают удалять налет и отбеливать зубы.

— самый главный, содержит в себе элементы, которые помогают удалять налет и отбеливать зубы. Синий (или зеленый) отвечает за свежесть дыхания и антимикробное действие.

отвечает за свежесть дыхания и антимикробное действие. А красный появился чуть позже. Он содержит в себе элементы для защиты и укрепления десен. Однако нет никакой строгой потребности в разделении этих компонентов. Просто так нагляднее и красивее.