7 секретов, благодаря которым одежду из масс-маркета на вас никто не отличит от люкса

Дорогими брендовые вещи делают не только имя и история бренда, но и особенности исполнения и качество материалов. Однако это вовсе не значит, что некоторые коллекции из масс-маркета не могут обладать теми же преимуществами. Главное — знать, на что обращать пристальное внимание и с какими недостатками ни в коем случае не стоит мириться.

AdMe.ru выяснил, какие основные нюансы стоит держать в уме при покупке одежды, чтобы она выглядела не менее опрятно и стильно, чем аналоги из элитных бутиков.

Сложная конструкция

Одна из весомых отличительных черт люксовых брендов одежды заключается в том, что они зачастую обращаются к сложному дизайну, отделке, а главное, конструкции вещей. Произвести такие вещи гораздо сложнее и дороже, чем стандартные варианты, но и выглядит это соответствующе: посмотрите на фото, насколько разный эффект производит один и тот же предмет гардероба — пиджак — за счет оригинальной формы. Хорошая новость в том, что в масс-маркете такие вещи встречаются не реже, просто большинство ошибочно тянется к классике, пропуская остальное мимо глаз. Поэтому в следующий раз смело приглядывайтесь к вещам ассиметричного кроя с нестандартными вставками.

Швы

Слабые швы при натяжении позволяют ткани разъезжаться, а это признак плохой конструкции. Не говоря уже о том, что натянутые нитки выглядят неэстетично, они делают вещь хрупкой, так как постоянно рискуют разойтись либо порвать тонкую ткань. В то же время более плотные и частые стежки делают шов прочнее. Данный нюанс далеко не всегда очевиден без примерки. Для проверки необходимо как минимум попробовать натянуть ткань руками в месте шва.

Фурнитура

Пластмассовые молнии могут быть на спортивной одежде, в остальных же случаях уместнее металлические. Они считаются более долговечными, так как вероятность потери звена в такой молнии крайне мала, в то время как среди пластмассовых такая поломка встречается часто. Кроме того, одежда, которую предполагается носить долго, должна быть спроектирована так, чтобы свести риск зацепок и трещин к минимуму. Обеспечить это способны закрытые молнии — они дороже и сложнее в работе, однако придают одежде более цельный и изысканный вид.

Ткань

Мнущаяся ткань сложна в уходе и лишь ненадолго сохраняет опрятность даже после глажки. Однако существует ткань, устойчивая к образованию складок. Так, хлопок и лен проигрывают в этом вопросе одежде с вкраплениями шерсти, а также синтетической ткани из-за присущей нейлону и спандексу эластичности (хотя не будем спорить, натуральные ткани чаще всего носить гораздо приятнее синтетических аналогов). Кроме того, советуем обратить внимание на ткань сложного плетения, такую как саржа, жаккард и оксфорд. Помимо всего прочего они также отличаются устойчивостью к загрязнениям и механическим повреждениям.

Подкладка

Качество и обработка подкладки — также важный показатель, на который мало кто обращает внимание. А ведь именно она является очень важной составляющей верхней одежды и пиджаков, так как благодаря ей вещи сохраняют нужную форму. Подкладочная ткань хорошего качества к тому же должна хорошо абсорбировать влагу и обеспечивать воздухообмен. Экономия на этом, конечно, удешевляет производство, но приводит к тому, что вещь растягивается, деформируется, стирается изнутри и в целом может сидеть несуразно. Проще говоря, плохая подкладка испортит вещь даже из качественной ткани.

Совпадение рисунка

Совпадение узора на швах — один из самых явных признаков качества, однако не всегда берется в расчет. Несовпадение принта, конечно, вряд ли играет роль в прочности одежды, однако указывает на то, что бренд вполне мог сэкономить при конструкции вещей, урезав ткань там, где этого делать не следовало. Соответственно, сидеть она будет, скорее всего, не так, как должна. Более того, в некоторых случаях перекос и несовпадение рисунка может привести к невыгодному искажению пропорций тела.

Клей

Клей, очевидно, самый дешевый и быстрый способ соединения ткани или кожи, поэтому такой подход как нельзя лучше выдает стремление производителя сэкономить. Более того, клеевое соединение играет важную роль в том, насколько долго вам прослужит изделие. Прошивка же считается более надежным способом соединения деталей. Поэтому обязательно проверяйте обувь и одежду на наличие следов клея — их на качественном изделии быть не должно, только прочные стежки.