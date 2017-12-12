7 признаков того, что вам необходимо поработать над своим стилем

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы штудируете модный глянец, следите за образами модных блогеров в инстаграме, скупаете остромодные вещи, но отражение в зеркале вас все равно почему-то не радует? Возможно, причина в том, что у вас еще не сформировался свой личный стиль. AdMe.ru собрал 7 признаков того, что вам необходимо поработать над своим стилем.

7. Ваш гардероб состоит из одних трендовых вещей

Отсутствие личного стиля

Решение — покупка базовых вещей. На фото — базовые вещи плюс «горячие» тренды.

Ваш гардероб просто ломится от остромодных вещей, но при этом они не сочетаются друг с другом. А еще от старомодных — тех, что были на пике пару-тройку сезонов назад. И порой собрать какие-то образы из этих вещей не сможет даже самый опытный стилист. Лучшее решение — это покупка базовых вещей, которые «подружатся» с любыми актуальными трендами. Что касается покупки одежды «на пике моды», то топ-стилист Гала Борзова, рекомендует ограничиться покупкой пяти вещей в сезон, чтобы не выглядеть старомодно в следующем же сезоне.

6. Вы одержимы брендами

Отсутствие личного стиля

Решение — смело включать в образ вещи бюджетных брендов и неизвестных марок.

Одеваться с ног до головы в именитые бренды — это вовсе не кратчайший путь к званию «икона стиля», а модный снобизм. Признанные модницы не ограничивают себя в выборе мест, где они обновляют гардероб, заглядывая даже на блошиные рынки, и легко сочетают люксовые бренды с брендами масс-маркета. В масс-маркете чаще всего представлены те же самые тренды, что и в дорогих магазинах, и там можно встретить вполне качественную и актуальную вещь. Мнение стилистов и модных блогеров тому подтверждение.

5. Вы думаете в первую очередь об актуальности вещи и только потом о ее посадке и комфорте

Отсутствие личного стиля

Решение — выбор одежды, подчеркивающей достоинства фигуры.

Если вы выбираете джинсы-скинни или актуальные кожаные леггинсы, несмотря на то что они подчеркивают недостатки вашей фигуры, ботфорты на высокой шпильке, в которых вы можете только неуверенно ковылять, то помните — это не стильно и не эффектно. Цель одежды — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. И в этом придирчивый взгляд на себя в зеркало, а также советы стилистов вам в помощь.

4. Вам регулярно нечего надеть

Отсутствие личного стиля

Решение — создание капсульного гардероба. На фото — капсула для отпуска.

Двери шкафа не закрываются, одежда буквально вываливается из него. И чего там только нет — и платье, в котором вы ходили на выпускной, и шубка из искусственного меха, купленная на первую зарплату, а надеть постоянно нечего. Лучшее решение проблемы — это разбор содержимого шкафа и создание капсульного гардероба. Капсула — это набор предметов гардероба, все из которых удачно комбинируются между собой как по цветовой гамме, так и по стилю, силуэту.

3. У вас есть список вещей, которые «должны быть» у каждой женщины. Часть вещей уже в наличии

Отсутствие личного стиля

Решение — актуальный фасон и цвет шубы, а также образ в целом.

Кольцо с бриллиантом, статусная шуба, нитка жемчуга, «лабутены» — вот краткий перечень вещей, которые «должны быть в гардеробе у каждой приличной девушки». Но, во-первых, никто никому ничего не должен. Во-вторых, вещи из этого перечня не добавят ни стиля, ни индивидуальности. А в-третьих, есть вещи, которые накидывают годков и взрослят. И перечисленные выше вещи сделают из молодой женщины «тетеньку» неопределенного возраста. И если уж носить шубу, то непременно современного покроя, цвета и так, как «тетенька» никогда не наденет, — с джинсами, картузами, свитшотами. Актуальные покрои и цвета можно отследить, посмотрев коллекции таких домов моды, как Prada, Diane von Furstenberg, Gucci, Burberry, Max Mara и других.

2. Покупая новую вещь, вы продумываете только один образ с ней

Отсутствие личного стиля

Решение — много разных образов с одной вещью.

Покупая новую вещь, вы продумываете только один образ с ней. Или вообще не задумываетесь, с чем будете носить. В результате вещь не «дружит» больше ни с чем в вашем гардеробе, а проблема «нечего надеть и некуда сложить» усугубляется. Стилисты рекомендуют, принимая решение о покупке, составлять минимум 3, а лучше 5 образов с вещью. Когда вы смотрите на себя в зеркало в примерочной кабинке и думаете: «Как здорово на мне сидит и у меня есть еще 10 вещей, с которыми будет круто сочетаться!» — вот тогда надо покупать однозначно!

1. Вы слепо копируете чужой стиль и гардероб

Если, рассматривая фотографии модных блогеров или публичных персон, вы думаете: «Она красивая и стильная. Хочу выглядеть так же, поэтому куплю / сошью себе такие же вещи», то вы рассуждаете в корне неправильно. Правильный ход мыслей: «У блогера такой-то рост, такой-то размер и такая-то ширина бедер. А у меня другая. Этот образ не будет сидеть на мне так же». Или наоборот: «У нас похожее телосложение, значит, на мне будет так же круто!» Но не забывайте, что в стиле главное — индивидуальность. Любуясь образами блогеров, черпайте вдохновение, но старайтесь не копировать образы один в один. «Ищите свой стиль! Себя! И тогда все тенденции будут пряностью в основном блюде вашей индивидуальности!» — пишет стилист Ольга Каминская, и с ней сложно не согласиться.