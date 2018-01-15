7 вещей, которые помогут выглядеть моложе

Каждой девушке в душе всегда 18 лет, но с возрастом изменяется социальный статус, роль в жизни: ответственный начальник, заботливая мама, любящая жена, убежденная карьеристка или хранительница домашнего очага. Инфантильная подростковая одежда становится смешной и неприемлемой. На первый план выходят красивые стильные вещи, которые созданы для того, чтобы подчеркивать сильные стороны, помогать выглядеть молодо и свежо.

AdMe.ru собрал 7 предметов гардероба для безупречного стиля.

1. Базовые футболки

К универсальным относятся черные, белые, графитовые и нежно-розовые модели без вульгарных рисунков и надписей. Стоит отдать предпочтение приталенным хлопковым футболкам, имеющим неглубокий круглый вырез. Оголение плеч приковывает излишнее внимание к верхней части рук, поэтому предпочтительнее отказаться от этого и сделать выбор в пользу умеренной длины рукава. Для того чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, футболку лучше заправить в джинсы или юбку.

2. Объемный черный свитер

Выбирая объемный свитер, стоит соблюдать меру, иначе есть риск превратиться в большое плывущее облако. Черный цвет стройнит и скрывает недостатки, является нестареющей классикой. Сочетание пышного верха и низа, облегающего силуэт, создаст модный образ для особого случая.

3. Качественные джинсы

Джинсы плотно вошли в гардероб современной девушки и давно перестали быть исключительно молодежной вещью. Но настоящую леди выделяет качество одежды. При выборе джинсов важно ориентироваться на свою фигуру, а не гнаться за тенденциями и веяниями моды. Силуэт подчеркнут штаны с высокой талией — это универсальный вариант, который добавляет женственности, акцентирует внимание на изгибах. Для обладательниц стройных ног отличным вариантом станут джинсы стретч, облегающие и игривые. Для тех женщин, которые гордятся аппетитными формами, лучше подойдут плотные классические ткани.

4. Пиджак

Да-да, приталенный и элегантный предмет гардероба станет отличной заменой легким курткам. Расстегнутая пуговица или легкое удлинение, декоративная отделка рукавов и воротника или классический однотонный — десятки вариантов компоновки доступны благодаря пиджаку. Главной рекомендацией является выбор классического темного цвета. Восхитительно смотрится глубокий синий, ведь он сочетается как с белой базовой футболкой, так и с красивыми джинсами практически любого оттенка.

5. Аксессуары

Легкие, едва весомые украшения как предмет нежной девичьей скромности подчеркнут изысканный вкус обладательницы и не утяжелят образ. Грамотно подобранные аксессуары не только омолодят, но и добавят образу шика и продемонстрируют отменное чувство стиля.

6. Ботильоны

Мир лежит у женских ног. У ног в красивой обуви. Ботильоны получили широкое распространение несколько лет назад, и их популярность абсолютно заслуженная. Настоящие леди выбирают чуть завышенные варианты, чтобы подчеркнуть естественный изгиб лодыжки, но не закрыть икру. Пикантности добавит декоративный элемент: молния, шнуровка, бусинки.

7. Туфли-лодочки

Красивых туфель достойна каждая женщина, а лодочки — это новый черный. Ни одна обувь не способна сделать ногу девушки более изящной и привлекательной, чем заостренный носик и тонкий каблук. Предпочтение стоит отдать хорошему матовому материалу темного цвета. Туфли выгодно дополнят вечернее платье, добавят элегантности джинсам, произведут впечатление на окружающих.

Фото на превью wanelo, pinterest

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