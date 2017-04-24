7 повседневных вещей, созданных великими гениями
Правду говорят — великие талантливы во всем. Мы в AdMe.ru собрали примеры неожиданных применений талантов. И очень удивились, что к появлению этих вещей приложили руку гении, которых мы знали ну совсем с другой стороны.
Сальвадор Дали: чупа-чупс
Если бы не логотип, придуманный Дали, чупа-чупс был бы просто круглой конфетой на палочке. Но этот дизайн точно не спутаешь ни с чем.
Марк Твен: скрапбукинг
Собирание альбомов с вырезками и памятными вещицами появилось давно, но именно Марк Твен придумал и запатентовал «самостоятельно наполняемый» альбом с полосками клея на страницах. Обожал собирать их не меньше, чем писать.
Томас Эдисон: обертка для конфет
Появление конфет в бумажной обертке — заслуга создателя фонографа, печатной машинки и успешного варианта электрической лампочки. Именно он придумал парафинированную бумагу.
Леонардо да Винчи: современные ножницы
До великого мастера ножницы выглядели иначе и были далеко не так удобны. Как истинный гений, он придумал простую, но очень практичную конструкцию.
Исаак Ньютон: дверь для кошек
Любимая кошка отвлекала великого ученого от грандиозных открытий требованием то впустить в дом, то выпустить на улицу. Может, это всего лишь легенда, но вполне в его стиле быстро решить проблему, придумав специальный кошачий выход.
Бенджамин Франклин: молниеотвод
Франклин не только один из отцов-основателей США. Когда-то он придумал молниеотвод, чем защитил от разрушений и пожаров немало домов.
Льюис Кэролл: игра «Дублеты» и прототип «Скрабл»
Создатель Алисы отличался прекрасной фантазией. Именно он придумал дублеты (словесная лесенка), когда из одного слова создается другое, например, муха—муза—луза—Лиза—лиса. У него же впервые родилась идея «игры в слова на шахматном поле».
Фото на превью Courtesy Everett Collection / eastnews, Miquel C., Felipe Dário