7 повседневных вещей, созданных великими гениями

Правду говорят — великие талантливы во всем. Мы в AdMe.ru собрали примеры неожиданных применений талантов. И очень удивились, что к появлению этих вещей приложили руку гении, которых мы знали ну совсем с другой стороны.

Сальвадор Дали: чупа-чупс

Если бы не логотип, придуманный Дали, чупа-чупс был бы просто круглой конфетой на палочке. Но этот дизайн точно не спутаешь ни с чем.

Марк Твен: скрапбукинг

Собирание альбомов с вырезками и памятными вещицами появилось давно, но именно Марк Твен придумал и запатентовал «самостоятельно наполняемый» альбом с полосками клея на страницах. Обожал собирать их не меньше, чем писать.

Томас Эдисон: обертка для конфет

Появление конфет в бумажной обертке — заслуга создателя фонографа, печатной машинки и успешного варианта электрической лампочки. Именно он придумал парафинированную бумагу.

Леонардо да Винчи: современные ножницы

До великого мастера ножницы выглядели иначе и были далеко не так удобны. Как истинный гений, он придумал простую, но очень практичную конструкцию.

Исаак Ньютон: дверь для кошек

Любимая кошка отвлекала великого ученого от грандиозных открытий требованием то впустить в дом, то выпустить на улицу. Может, это всего лишь легенда, но вполне в его стиле быстро решить проблему, придумав специальный кошачий выход.

Бенджамин Франклин: молниеотвод

Франклин не только один из отцов-основателей США. Когда-то он придумал молниеотвод, чем защитил от разрушений и пожаров немало домов.

Льюис Кэролл: игра «Дублеты» и прототип «Скрабл»

Создатель Алисы отличался прекрасной фантазией. Именно он придумал дублеты (словесная лесенка), когда из одного слова создается другое, например, муха—муза—луза—Лиза—лиса. У него же впервые родилась идея «игры в слова на шахматном поле».

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  • 24 апреля 2017
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