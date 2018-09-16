7 недостатков маленьких квартир и как их исправить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В малогабаритных квартирах всегда возникает проблема организации пространства. Мы ломаем голову над тем, как не загромоздить драгоценные метры, но при этом разместить все, что нам хочется. В итоге отказываемся от некоторых вещей, потому что считаем, что для них просто нет места или они не подходят для маленькой квартиры. А стоит ли?

AdMe.ru предлагает вам идеи, как сэкономить пространство в маленькой квартире, не отказывая себе в необходимом. А в бонусе мы расскажем о решении еще одной распространенной проблемы в дизайне малогабариток.

Проблема 1: Не хватает места для одежды

Пожалуй, самый острый вопрос — это куда деть в малогабаритке одежду и обувь. Шкаф — совсем не лучший выход, так как обычно он занимает много места, к нему нужно оставить подход и трудно добраться до нужной вещи.

Решение 1: Гардеробная. Даже в самую крошечную квартиру можно встроить гардеробную комнату. Она займет ненамного больше места, чем обычный шкаф, но в разы функциональнее и удобнее, поскольку ее можно оснастить всем необходимым: рейлингами для вешалок, полками, отделами для обуви, коробками, корзинами и т. д., и ко всему у вас будет свободный доступ. Двери можно сделать плавающие, до потолка, и повесить на них зеркало.

Проект квартиры площадью 37 кв. м со встроенной гардеробной. Еще больше интересных проектов для маленьких квартир здесь.

Решение 2: Антресоль над дверью. Еще один вариант максимально эффективного использования пространства спальной комнаты — шкафы для одежды вокруг дверного проема и антресоль непосредственно над дверью.

Решение 3: Открытые системы хранения. Если нет возможности глобальной переделки, а гардероб нужен, то самый простой вариант решения проблемы — открытые системы хранения, которые не потребуют особых затрат, а спрятать их можно за шторами. Ткань для штор лучше выбрать однотонную — светлую или в цвет стен.

Проблема 2: Негде хранить постельное белье

Еще одна причина беспокойств в малогабаритке — это хранение объемных вещей, к которым не нужен ежедневный доступ: постельное белье, полотенца, несезонная одежда, спортивная экипировка (например, лыжный костюм и т. д.)

Решение: Выдвижные ящики. Если кровать или диван изначально не оснащены дополнительной системой хранения, то самое простое и удобное решение — выдвижные ящики на колесиках, которые можно приобрести отдельно или сделать самим и поместить под диван, кровать, кушетку, консоль или шкаф для одежды.

Проблема 3: Негде гладить вещи

Если гладильную доску приходится постоянно разбирать-собирать, это крайне неудобно, и чаще всего в спешке мы гладим на любой более или менее ровной поверхности.

Решение: Конструкция с выдвижной гладильной доской. Суперрешение для маленькой квартиры — шкафчик, оборудованный раскладной гладильной доской, полочками и крючками для вешалок со свежевыглаженной одеждой.

Проблема 4: Мелочи раскиданы по всей квартире

Комод в прихожей постоянно завален всякими мелочами: счета, зарядные устройства, рекламные листовки и несколько связок ключей. В итоге там вечный бардак. А что, если комода в коридоре и вовсе нет? Тогда эта мелочевка валяется по всей квартире.

Решение: Подвесные ящички. Хорошим помощником в наведении порядка в прихожей могут стать подвесные ящички-органайзеры. Теперь у каждой мелочи будет свое место.

Проблема 5: Отсутствие комнатных растений

В маленьких квартирах мы стараемся эффективно использовать каждый уголок, в том числе подоконники, и горшки с цветами только мешают.

Решение: Вертикальный цветник. Чтобы растения в горшках не занимали рабочее пространство, их можно разместить не на полу или подоконниках, а сделать настенную зеленую зону.

Проблема 6: Некуда поставить книги

Мы с сожалением раздаем прочитанные книги и больше не покупаем, потому что в маленькой квартире нет места для полноценного книжного шкафа.

Решение: Встроенные в окно полки для книг. Можно оборудовать специальный уголок для чтения на подоконнике, встроив полки для книг в оконный проем.

Бонус. Проблема: Темные цвета — табу

В большинстве руководств по оформлению маленьких квартир рекомендуется использовать светлые тона, потому что они хорошо отражают свет и визуально расширяют пространство. В результате мы твердо верим в то, что темные цвета в маленькой квартире сделают ее еще меньше. Но так ли это?

Решение: Акцентные поверхности. На самом деле темная стена, часть стены или крупный предмет мебели на светлом фоне придают комнате глубины и объема. Здесь главное — выбрать правильный цвет и избежать эффекта комнаты-шкатулки, выкрасив все стены в темный оттенок. Нужно помнить о пропорции 60-30-10, где 60 % — это базовый цвет, и он должен быть светлым; 30 % — дополнительный цвет, он может быть и ярким, и темным; 10 % — отдельные мелкие детали. Также темный цвет в маленьком помещении обязательно должен быть матовым.