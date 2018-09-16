7 недостатков маленьких квартир и как их исправить
В малогабаритных квартирах всегда возникает проблема организации пространства. Мы ломаем голову над тем, как не загромоздить драгоценные метры, но при этом разместить все, что нам хочется. В итоге отказываемся от некоторых вещей, потому что считаем, что для них просто нет места или они не подходят для маленькой квартиры. А стоит ли?
AdMe.ru предлагает вам идеи, как сэкономить пространство в маленькой квартире, не отказывая себе в необходимом. А в бонусе мы расскажем о решении еще одной распространенной проблемы в дизайне малогабариток.
Проблема 1: Не хватает места для одежды
Пожалуй, самый острый вопрос — это куда деть в малогабаритке одежду и обувь. Шкаф — совсем не лучший выход, так как обычно он занимает много места, к нему нужно оставить подход и трудно добраться до нужной вещи.
Решение 1: Гардеробная. Даже в самую крошечную квартиру можно встроить гардеробную комнату. Она займет ненамного больше места, чем обычный шкаф, но в разы функциональнее и удобнее, поскольку ее можно оснастить всем необходимым: рейлингами для вешалок, полками, отделами для обуви, коробками, корзинами и т. д., и ко всему у вас будет свободный доступ. Двери можно сделать плавающие, до потолка, и повесить на них зеркало.
Проект квартиры площадью 37 кв. м со встроенной гардеробной. Еще больше интересных проектов для маленьких квартир здесь.
Решение 2: Антресоль над дверью. Еще один вариант максимально эффективного использования пространства спальной комнаты — шкафы для одежды вокруг дверного проема и антресоль непосредственно над дверью.
Решение 3: Открытые системы хранения. Если нет возможности глобальной переделки, а гардероб нужен, то самый простой вариант решения проблемы — открытые системы хранения, которые не потребуют особых затрат, а спрятать их можно за шторами. Ткань для штор лучше выбрать однотонную — светлую или в цвет стен.
Проблема 2: Негде хранить постельное белье
Еще одна причина беспокойств в малогабаритке — это хранение объемных вещей, к которым не нужен ежедневный доступ: постельное белье, полотенца, несезонная одежда, спортивная экипировка (например, лыжный костюм и т. д.)
Решение: Выдвижные ящики. Если кровать или диван изначально не оснащены дополнительной системой хранения, то самое простое и удобное решение — выдвижные ящики на колесиках, которые можно приобрести отдельно или сделать самим и поместить под диван, кровать, кушетку, консоль или шкаф для одежды.
Проблема 3: Негде гладить вещи
Если гладильную доску приходится постоянно разбирать-собирать, это крайне неудобно, и чаще всего в спешке мы гладим на любой более или менее ровной поверхности.
Решение: Конструкция с выдвижной гладильной доской. Суперрешение для маленькой квартиры — шкафчик, оборудованный раскладной гладильной доской, полочками и крючками для вешалок со свежевыглаженной одеждой.
Проблема 4: Мелочи раскиданы по всей квартире
Комод в прихожей постоянно завален всякими мелочами: счета, зарядные устройства, рекламные листовки и несколько связок ключей. В итоге там вечный бардак. А что, если комода в коридоре и вовсе нет? Тогда эта мелочевка валяется по всей квартире.
Решение: Подвесные ящички. Хорошим помощником в наведении порядка в прихожей могут стать подвесные ящички-органайзеры. Теперь у каждой мелочи будет свое место.
Проблема 5: Отсутствие комнатных растений
В маленьких квартирах мы стараемся эффективно использовать каждый уголок, в том числе подоконники, и горшки с цветами только мешают.
Решение: Вертикальный цветник. Чтобы растения в горшках не занимали рабочее пространство, их можно разместить не на полу или подоконниках, а сделать настенную зеленую зону.
Проблема 6: Некуда поставить книги
Мы с сожалением раздаем прочитанные книги и больше не покупаем, потому что в маленькой квартире нет места для полноценного книжного шкафа.
Решение: Встроенные в окно полки для книг. Можно оборудовать специальный уголок для чтения на подоконнике, встроив полки для книг в оконный проем.
Бонус. Проблема: Темные цвета — табу
В большинстве руководств по оформлению маленьких квартир рекомендуется использовать светлые тона, потому что они хорошо отражают свет и визуально расширяют пространство. В результате мы твердо верим в то, что темные цвета в маленькой квартире сделают ее еще меньше. Но так ли это?
Решение: Акцентные поверхности. На самом деле темная стена, часть стены или крупный предмет мебели на светлом фоне придают комнате глубины и объема. Здесь главное — выбрать правильный цвет и избежать эффекта комнаты-шкатулки, выкрасив все стены в темный оттенок. Нужно помнить о пропорции
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Фото на превью Elisa Zampieri / Instagram, Shelterness