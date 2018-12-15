7 модных приемов, которые помогут носить бежевый цвет и выглядеть неотразимо

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Бежевый цвет называют «вторым черным» из-за его универсальности. Ему всегда найдется применение, а множество нюдовых оттенков позволят подобрать свой идеальный. Давайте узнаем, что помогает ему раскрыться и с чем носить бежевый, чтобы выглядеть потрясающе.

Мы в AdMe.ru собрали самые актуальные и выигрышные сочетания, а также нюансы, которые нужно учесть, чтобы образ был заметным и актуальным.

Ваш бежевый по цветотипу

Способность различать бежевые оттенки нередко становится поводом для шуток. Но все же стоит освоить эту науку, чтобы оттенки нюд работали на вас, а не делали лицо старше или подчеркивали недостатки. «Зиме» подойдут малонасыщенные бежевые оттенки с холодным серым или фиолетовым подтоном. Избегайте теплых оттенков. Нежной «весне» идет классический бежевый — теплые желтоватые тона. Избегайте темно-бежевого. «Лето» засияет с холодными оттенками бежевого цвета — с розоватым, фиолетовым, серым подтоном. Избегайте выраженной желтизны. Насыщенная «осень» будет выглядеть прекрасно в теплых оттенках с желтым, карамельным, золотистым подтоном, светлом хаки. Избегайте бежевого с выраженным розовым подтоном.

Бежевый и серый

Бежевый и серый цвета считаются равноправными и базовыми, их сочетание дает элегантный, спокойный и целостный образ. Это классика, которая идет практически всем, но в зависимости от пожеланий ее можно подать по-разному. Обращайте внимание на оттенки серого, чтобы они подходили к цветотипу, учитывайте, что к светлым бежевым оттенкам лучше подобрать такие же светлые серые — цвета легкой дымки. Цвет же мокрого асфальта хорошо сочетается с темным бежевым. Сочетания серого и нюд создадут намек на контраст только в одном случае — если один из оттенков будет блестящим. Лучше, если это будет серебристый серый, — можно создать смелый образ с помощью пайеток, блесток и блестящей ткани.

Яркие контрасты

Комбинирование светлых оттенков с яркими всегда актуально. Стройте идеальные сочетания, не забывая о некоторых нюансах. Красный. Бежевые оттенки смягчают красный цвет, если вы хотите, чтобы в образе он был главным. Красные аксессуары вносят яркие штрихи, но не перетягивают на себя внимание. Сочетание красного верха и бежевого низа может смотреться неоднозначно, как будто нижняя часть гардероба отсутствует. Чтобы избежать такого эффекта, выбирайте заметную обувь, которая гармонично завершит комплект.

Темная фуксия. Слишком кричащая фуксия не очень хороший партнер для бежевого цвета, а вот более глубокие оттенки будут прекрасно смотреться на нюдовом фоне. Это касается и трендового цвета 2018–2019 года — фиолетового. Бежевый уравновешивает, делает фиолетовые оттенки более нежными, теплыми, сдержанными. Бордо. Торжественный бордовый бежевые оттенки сделают более женственным. Чтобы образ получился интересным, рекомендуется использовать несколько оттенков беж и сочетать их с бордовым в равных пропорциях. Также винные акценты станут великолепным дополнением к бежевому тотал-луку.

Зеленый. Сочетая бежевые и зеленые оттенки, учитывайте «температуру» цветов, чтобы образ выглядел гармонично. Холодные оттенки бежевого лучше сочетать с холодным зеленым (бирюза, мятный). Теплые нюдовые оттенки хорошо смотрятся с теплым и насыщенным зеленым. Синий. Этот приятный глазу контраст всегда актуален, но из всех ярких цветов бежевый способен потеряться именно на синем, если его слишком много.

Терракот. Если соединить нейтральный бежевый и горячий терракот, получается очень теплое и уютное сочетание. Оно не позволит остаться незамеченной, но вместе с тем не будет заявлять о себе слишком громко.

Бежевый и черный

Это лаконичное и беспроигрышное сочетание идеально подходит для делового и повседневного стиля. С его помощью можно скорректировать фигуру. Визуально уменьшить бедра можно, если комбинировать черные юбки, брюки и платья с бежевыми блузами и жакетами. Стройнят также платья и юбки с асимметричным орнаментом с бежевыми и черными элементами.

Монолуки и фактура

Образ на основе только бежевого цвета — будет ли это эффектно? Да, если соблюдать правила «небольших отличий». Формируйте образ из оттенков, которые отличаются по «температуре», то есть холодные и теплые, используйте градации одного цвета, разные фактуры, материалы. Именно фактуры не дадут образу «заскучать». Шелк, шерсть, кашемир, замша, кожа, кружево — можно «сочетать несочетаемое», а бежевый цвет немного смягчает смелость этих миксов и придает образу гармоничности.

Бежевый и принты

Трендовые животные принты идеально смотрятся с нюдовыми оттенками, к тому же это сочетание позволяет выглядеть модно, но не слишком театрально, если вам хочется примерить, скажем, «леопарда». Отличный способ избежать перегруженности животными принтами — носить их в сочетании с цветом нюд или черным. Что касается цветочных принтов, то мелкий принт более универсален и будет хорошо смотреться в многослойных комплектах, где присутствует бежевый цвет. А вот крупные цветы требуют нейтрального фона, бежевый облагородит такую вещь и подаст ее в более выгодном свете, не перегружая образ. Геометрический принт — это классический и наиболее привычный вариант, который идеально подчеркивают базовые цвета. В сочетании с бежевым особенно свежо и выигрышно смотрятся простые принты на белом или светлом фоне — полоска, клетка, мелкий горох, кольца.

Как скорректировать фигуру с помощью бежевого цвета

Мы привыкли к утверждению «черный цвет стройнит», но бежевые оттенки способны скорректировать фигуру ничуть не хуже. Сделать ноги длиннее и «вытянуть» фигуру позволят: обувь (выбирайте классические лодочки с оттенком, максимально приближенным к оттенку кожи, классические или с удлиненным голенищем сапоги на каблуке)

юбка (идеальный крой — подчеркивающий талию и до колен)

брюки (подберите любимый оттенок и дополните обувью в тон) Бежевый жакет создаст правильные пропорции, если надеть его поверх темной одежды. Топ нюдовых оттенков с акцентом на талии и в паре с темным низом визуально сузит талию и сделает ноги стройнее. Струящийся и необлегающий тотал-лук нейтральных оттенков как бы слегка размывает фигуру и убирает ненужные акценты, а значит, и лишние сантиметры.

А какие у вас отношения с бежевым цветом?