7 известных символов, о значении которых мы и не догадывались

​Амперсанд (знак &)

Знак амперсанд (&) обозначает латинский союз et (или английский and), то есть «и». Такую лигатуру придумали еще в Д ревнем Риме . Тирон, который был личным секретарем Цицерона, изобрел свою систему сокращений для ускорения письма, называемую «тироновскими знаками».

Впоследствии этот знак настолько прижился в Европе и Америке, что долгое время стоял на последнем месте в английском алфавите , а пропадать начал только к началу ХХ века. Само слово «амперсанд» — это сокращение фразы And per se and. Когда детям произносили буквы алфавита, то после z учитель говорил: Аnd per se and — «И само по себе «и». Перед буквой, совпадающей по произношению со словом, говорили per se («сама по себе», «как таковая»).

Со временем от букв et форма символа изменилась до такой степени, что возник такой знак.