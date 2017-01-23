7 известных символов, о значении которых мы и не догадывались

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Каждый день мы видим тысячи знаков и обозначений. А некоторые из них даже используем для выражения самых сильных чувств, когда не можем подобрать слова. Но задумывались ли вы, откуда они возникли? И правильно ли вообще мы их используем? AdMe.ru решил подробно в этом разобраться и собрал для вас 7 самых известных символов, о значении и происхождении которых известно далеко не каждому.

​Амперсанд (знак &)

Знак амперсанд (&) обозначает латинский союз et (или английский and), то есть «и». Такую лигатуру придумали еще в Д ревнем Риме . Тирон, который был личным секретарем Цицерона, изобрел свою систему сокращений для ускорения письма, называемую «тироновскими знаками». Впоследствии этот знак настолько прижился в Европе и Америке, что долгое время стоял на последнем месте в английском алфавите , а пропадать начал только к началу ХХ века. Само слово «амперсанд» — это сокращение фразы And per se and. Когда детям произносили буквы алфавита, то после z учитель говорил: Аnd per se and — «И само по себе «и». Перед буквой, совпадающей по произношению со словом, говорили per se («сама по себе», «как таковая»). Со временем от букв et форма символа изменилась до такой степени, что возник такой знак.

Сердце

А вот тут все сложнее. Несмотря на то что «любовь живет в сердце», все знают, что с настоящим сердцем у символа сердечка не так уж много общего. Но существует несколько гипотез о его происхождении. Пара лебедей, подплывающих навстречу друг другу, в момент касания образует форму сердца. В культурах многих народов эти птицы являются символом любви, верности и преданности, так как сформированная пара остается вместе на всю жизнь.

Другая гипотеза говорит, что изначально знак был символом женского начала. Сам он изображает форму женского таза. Древние греки даже построили специальный храм Афродите . Он уникален, поскольку был единственным храмом во всем мире, в котором поклонялись ягодицам. Н-да, вот так вот.

. Он уникален, поскольку был единственным храмом во всем мире, в котором поклонялись ягодицам. Н-да, вот так вот. Также есть версия, что данный знак — это форма листика плюща. На вазе у греков он обычно изображался вместе с Дионисом — богом виноделия, покровителем страсти.

Bluetooth

В Х веке в Дании правил король Харальд Блатанд, который объединил датские племена в единое королевство. Харальда еще прозвали Синезубый, так как он был известным любителем черники и по крайней мере один из его зубов был постоянно окрашен синим. Технология Bluetooth (от англ. «синий зуб») предназначена для объединения нескольких устройств в одну сеть. А знак технологии является сочетанием двух скандинавских рун: «хагал» или «хагалаз» ( Hagall ) — аналог латинской H, и «беркана» ( Berkana ) — латинская B, что соответствует первым буквам имени Харальд Блатанд. Кстати, первые устройства, как нетрудно догадаться, были синего цвета и похожими на зуб.

Символ медицины

Мало кто знает, но символ медицины, изображающий трость с крыльями и двумя змеями, на самом деле является ошибкой. По легенде у Гермеса (у римлян — Меркурий) был волшебный жезл кадуцей, который выглядел именно так. Кадуцей обладал способностью прекращать любые споры и мирить врагов, но к медицине не имел никакого отношения. Дело в том, что больше 100 лет назад военные медики из США перепутали его с посохом Асклепия, на котором не было крыльев и была всего одна змея. Асклепий был древнегреческим богом целительства и медицины, поэтому ошибка вполне понятна. Впоследствии этот знак прижился и сейчас используется как символ врачебной тайны.

Знак «Питание» (Power)

Знак «Питание» или Power можно встретить практически на любом устройстве, но мало кто знает, откуда он возник. Еще в 40-х годах инженеры использовали двоичную систему для обозначения отдельных выключателей, 1 означает «включен», а 0 — «выключен». Впоследствии это преобразовалось в знак в виде окружности, то есть нуля и палочки — единицы.

Символ мира

Пацифик, или, как его еще называют, знак мира, был придуман в 1958 году для протестной демонстрации против применения ядерного вооружения. Знак мира — это сочетание семафорных сигналов N и D, что означает « ядерное разоружение » (англ. nuclear disarmament). В семафорной азбуке букву N передают, держа два флага в виде перевернутой буквы V, а букву D — один флаг вверх и второй вниз. Эти два сигнала, наложенные друг на друга, образуют форму знака мира.

Знак «О.К.»

Большинство людей воспринимают жест рукой «О.К.» как слова «все в порядке» или «правильно». Однако далеко не везде он воспринимается как положительный. Так, во Франции считается, что человек, на которого он направлен, является «нулем». Есть несколько версий того, откуда мог возникнуть этот жест. Есть мнение, что «O.K.» произошло от сокращения места рождения президента США Мартина Ван Бюрена — Old Kinderhook, штат Нью-Йорк. Ван Бюрен выбрал себе псевдоним, совпадающий с местом рождения, рекламным слоганом его кампании было «Old Kinderhook is O.K.». А на плакате — человек, показывающий этот жест.

Еще одна подобная гипотеза состоит в том, что президент США Джексон употреблял это выражение при принятии решений. Он писал all correct на немецкий манер: oll korrekt, или сокращенно «O.K.».

Еще одна версия — что сам жест «O.K.» — не что иное, как мудра. М удра — ритуальный жест в буддизме и индуизме. Знак символизирует обучение, и множество буддистских экспонатов изображают Будду с этим жестом.