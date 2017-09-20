7 идей, как в 35 выглядеть еще лучше, чем в 25

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Выглядеть стильно хочется каждой девушке и женщине независимо от возраста. AdMe.ru подготовил несколько советов о том, как сделать это без ошибок.

1. Юбка и платье-карандаш

Этот вид юбок и платьев — один из самых выгодных вариантов. Они визуально вытягивают фигуру и скрывают недостатки. Лучше выбирать юбки с высокой посадкой и длиной до колена. Цвет может быть любым, за исключением ярких неоновых.

2. Брюки

Рекомендуются однотонные варианты брюк, имеющие лаконичный крой. Оптимальны модели без броского декора, зато красивый пояс или ремешок станут отличным акцентом.

3. Различные сочетания

Освежите классический образ яркими оттенками и принтами, но не используйте более 3 цветов в одном образе.

4. Пастельные тона

Здесь главное — определиться с подходящими цветами. Так, например, нежно-голубой моментально делает вас моложе, а желтый категорически запрещен. Особое внимание уделите светлым пастельным оттенкам: бежевому, цвету слоновой кости, коричневому, белому, серому.

5. Удобные каблуки

Туфли на каблуке уже давно лежат в дальнем углу и «выгуливаются» только по праздникам? Купите хотя бы одну пару удобной для вас и устойчивой обуви на среднем каблуке.

6. Стильные детали

Если в одежде следует придерживаться классики, то при выборе аксессуаров можно дать волю фантазии. Например, иногда надевать красивую шляпку или массивные украшения, добавлять к костюму необычную брошь или яркую обувь.

7. Вещи, про которые стоит забыть:

Короткие юбки

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