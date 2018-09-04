7 хитростей, которыми пользуются женщины, чей макияж мы напрасно принимаем за естественную красоту

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть женщины, которые выглядят так, словно о косметике и не слышали, а своей красотой обязаны исключительно природе и здоровому образу жизни. Однако при более близком рассмотрении оказывается, что ничто человеческое им не чуждо и макияж в их жизни также присутствует, но он настолько искусный и продуманный, что любой визажист восхитится.

Мы в AdMe.ru выяснили все тонкости незаметного макияжа и готовы рассказать о них вам.

1. BB-крем или СС-крем вместо тональной основы

Несколько лет назад эти продукты произвели фурор на рынке косметики. Их производители обещали покупательницам тональное средство и уходовый продукт в одном флаконе. И если о питательных и увлажняющих свойствах этих кремов можно долго спорить, то с задачей тонирования эти средства справляются превосходно. Конечно, замаскировать акне и пигментные пятна они не смогут, но для обладательниц не самой проблемной кожи лучшего варианта не найти. Тон выровнен, эффект маски отсутствует, кожа немного увлажнена — идеально. Тональный крем, как ни крути, такого эффекта не обеспечит.

2. Оттеночные бальзамы вместо помады

Наверное, уже каждая косметическая марка выпустила свою серию нюдовых помад. Но беда в том, что даже самые естественные и максимально приближенные к вашему родному цвету губ оттенки будут прекрасно видны. Вместо эффекта натуральных губ вы получите губы с отчетливо заметной помадой натурального оттенка. И дело не в качестве косметики. Чтобы накрашенные губы выглядели более естественно, начните использовать оттеночные бальзамы. Так вы убьете сразу трех зайцев: получите абсолютно естественные цвет и текстуру, увлажните губы и сэкономите немало денег. Цветные бальзамы для губ стоят в 3–4 раза дешевле, чем разрекламированные помады.

3. Коричневая тушь

На женщинах с низкой контрастностью лица черная тушь слишком заметна и отвлекает внимание от самих глаз. Если у вас мягкие, неяркие черты лица, поэкспериментируйте с тушью коричневого оттенка. Она не особо отличается от обычной черной туши по цвету, но смотрится гораздо нежнее. Черную тушь выбрасывать необязательно. Ее можно оставить для интенсивного вечернего или праздничного макияжа, а для повседневного использования выбрать тушь коричневого оттенка.

4. Избегание резких контуров

Женщины, предпочитающие натуральный макияж, избегают четких линий. Карандаш для губ и жидкая подводка — не самые частые гости в их косметичках. Татуаж бровей, губ и век также не входят в число их любимых процедур. Если вы хотите выглядеть так, как будто и не красились, попробуйте, например, создать эффект зацелованных губ: просто растушуйте пальцем контур нанесенного на губы тинта или бальзама или накрасьте только внутреннюю часть губ и также растушуйте. Естественный цвет губ всегда неравномерный, и обычно он бледнее по краям. Когда красите брови, не прорисовывайте резкие линии и старайтесь наносить цвет штрихами. Вам нужно только заполнить пробелы и добавить яркости, а не нарисовать новые брови в 2 раза больше своих собственных.

5. Снятие излишков

Чтобы макияж был незаметен, его должно быть немного. И речь идет не столько о количестве декоративных продуктов в целом, сколько о количестве каждого продукта в отдельности. К примеру, при нанесении туши старайтесь не просто убрать ее излишки с помощью встроенного ограничителя, но и промокнуть кисточку бумажной салфеткой. Так вы добавите ресницам цвета и избежите их склеивания и неестественного утолщения. После нанесения тональной основы также попробуйте промокнуть лицо обычной или матирующей салфеткой. Все ненужное впитается, а на лице останется только легкое покрытие. С помадой та же история: излишки стоит убрать.

6. Увлажненность, а не блеск

В последние пару лет производители косметики и отвечающие за сферу красоты медиа яростно убеждают нас сиять, блестеть и переливаться. Хайлайтеры, блески для губ, «мокрый макияж» регулярно появляются на лицах моделей и блогеров. Мы отнюдь не консерваторы и горячо приветствуем эксперименты и яркие детали в образе, но когда речь идет о натуральной красоте, все подобные средства неуместны. Они не создают эффекта «сияния изнутри», как уверяет реклама, и отлично видны уже с расстояния метра. Если у вас от природы сухая кожа, то никакие хайлайтеры не обеспечат вам здорового сияния. Лучшее, что вы можете сделать, — это активно пользоваться увлажняющими средствами и пить много воды. А красивый блеск губ достигается с помощью бальзамов и масел, а не глянцевого покрытия, к которому прилипает все, что только можно.

7. Сохранение несовершенств

Женщина, которая ценит естественную красоту, не будет тратить силы на тщетные попытки нарисовать идеальное лицо на месте своего. Во-первых, только толстый слой грима способен скрыть все неровности (особенно это касается зрелой кожи), что совсем не вяжется с натуральностью. Во-вторых, именно несовершенства создают эффект отсутствующего макияжа. В мире нет ни одного человека, чья кожа была бы безупречной. Даже на фарфоровых личиках младенцев периодически появляются покраснения и выступает сыпь. Однако тысячи женщин почему-то лезут из кожи вон, чтобы стереть с лица малейшие признаки жизни. Запомните: синяки под глазами, яркий румянец, веснушки, поры, родинки, лопнувшие сосуды у носа — это нормально. Это всего лишь доказательства того, что вы обычный человек, в чьей жизни бывают недосыпы, волнения, долгие прогулки под южным солнцем, заливающее щеки краской смущение от похвалы. Не нужно все это лихорадочно маскировать.

А что предпочитаете вы: незаметный естественный макияж или яркие акценты?