7 главных модных тенденций 2017 года

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2017 год только начался, а дизайнеры уже точно знают, что вы будете носить следующие 12 месяцев. AdMe.ru решил облегчить вам задачу и из множества модных трендов выбрал самые крутые, которые помогут грамотно обновить свой гардероб к новому сезону.

Рюши, оборки, кружева

Женственность и элегантность снова возвращаются в моду в этом году. Ну а что может быть более женственным, чем полупрозрачные кружевные платья, воздушные рюши и игривые оборки? Не бойтесь добавить своему образу немного легкомыслия, сделав ставку на этот модный тренд.

Летние принты

Яркие цветочные принты сохраняют свою актуальность уже не первый сезон, и это неудивительно. Одежду такой расцветки уместно носить не только летом, но и когда за окном ненастная осень или морозная зима. Бомбер или юбка с роскошными цветами просто не могут не поднять настроение, к тому же напомнят о лете.

Спорт-шик

Спорт-шик давно полюбился модницам по всему миру за его универсальность и удобство. Главное, не забывать об основных правилах при выборе этого стиля одежды: не сочетайте более 3 разных цветов, избегайте ярких логотипов, не перегружайте образ многослойностью и лишними деталями.

Короткие топы

Похоже, можно смело заявлять, что мода начала 2000-х годов на короткие топы снова возвращается. Кроп-топы или бра-топы сегодня уместно комбинировать практически с любой деталью гардероба — брюками, юбками, шортами.

Полоска

Пожалуй, одним из самых главных трендов в мире моды в наступившем году является полоска. Брюки, платья, сумки, топы — дизайнеры смело используют полоску практически везде. Чтобы уравновесить образ, комбинируйте вещи в полоску с более классическими и спокойными деталями гардероба.

Хаки

Уже не первый год наряды в стиле милитари не сходят с обложек модных журналов. В грядущем сезоне цвет хаки представлен как женственными моделями, так и более динамичными, напоминающими военную форму.

50 оттенков розового

Дизайнеры всего мира единодушно признали все оттенки розового главными фаворитами 2017 года. Карамельно-розовый, клубничный, темно-вишневый, фуксия — выбирая любой из этих цветов, вы точно будете в тренде.