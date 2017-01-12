7 фишек в макияже, которые на самом деле раздражают мужчин

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Грамотно исполненный, красивый макияж не только подчеркивает достоинства, но и притягивает завороженные мужские взгляды. Однако некоторые тренды и маленькие хитрости в мейкапе, которые многие девушки считают стильными и привлекательными, на самом деле отталкивают сильный пол. AdMe.ru перекопал интернет и разузнал, что же так не любят в женском макияже мужчины. Самый неожиданный вывод: они действительно замечают наши старания.

Агрессивный вариант макияжа «Смоки айз»

Многие мужчины считают, что «огромные чернильные круги под глазами» — это совсем не сексуально. Им кажется, что подобный макияж только портит красивое лицо, делая его более агрессивным.

Помады и блески слишком ярких цветов

Блески попали в этот список из-за своей непрактичности, ведь мужчинам совсем не хочется чувствовать и на своих губах его липкую консистенцию. А помады чересчур ярких, кричащих оттенков многим не нравятся из-за «неженственности», кто-то ссылается на «старомодность» или опять-таки непрактичность — следы от таких помад непросто стереть с кожи или одежды.

Накладные ресницы

Большинству мужчин этот тренд категорически не нравится. Они считают, что накладные ресницы выглядят ненатурально и вызывающе. С ними трудно не согласиться, но при грамотном подходе пучковые накладные ресницы могут красиво и органично смотреться. Нужно лишь использовать реснички разной длины, чтобы переход от внутреннего уголка глаза к внешнему получился естественным.

Чересчур тонкие или толстые брови

В вопросе бровей мужчины настоятельно рекомендуют придерживаться золотой середины и просто следить за своими бровями, оставляя их максимально естественными. Не стоит слишком увлекаться выщипыванием или, наоборот, запускать брови. Помните также, что номер один в мужском «списке ненависти» — это выщипанные, а затем тонко нарисованные на пустом месте брови.

Автозагар

Ненатуральному коричневато-оранжевому оттенку кожи мужчины предпочитают естественный загар. Если заполучить последний у вас нет никакой возможности, то не расстраивайтесь: аристократическая бледность у мужчин тоже в большом почете. Главное, чтобы кожа выглядела здоровой.

Макияж в стиле вамп

Подобный макияж хорош только в кино, но в реальной жизни он зачастую выглядит вульгарно. Сделать его действительно стильным и интеллигентным удается лишь единицам. В большинстве же «вамп» сильно старит женщин и придает их лицам некоторую жесткость, агрессивность.

Что же нравится мужчинам?

Во-первых, естественность; во-вторых, умеренность в использовании косметики и, в-третьих, умение подчеркнуть свои достоинства. Ну и, конечно же, уверенность в себе, которую не нарисовать никакими тенями и помадами на свете. Так что в любом макияже не забудьте о самой главной основе — любви и уважении к самой себе.