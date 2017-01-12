7 фишек в макияже, которые на самом деле раздражают мужчин

Грамотно исполненный, красивый макияж не только подчеркивает достоинства, но и притягивает завороженные мужские взгляды. Однако некоторые тренды и маленькие хитрости в мейкапе, которые многие девушки считают стильными и привлекательными, на самом деле отталкивают сильный пол.

AdMe.ru перекопал интернет и разузнал, что же так не любят в женском макияже мужчины. Самый неожиданный вывод: они действительно замечают наши старания.

Агрессивный вариант макияжа «Смоки айз»

Многие мужчины считают, что «огромные чернильные круги под глазами» — это совсем не сексуально. Им кажется, что подобный макияж только портит красивое лицо, делая его более агрессивным.

Помады и блески слишком ярких цветов

Блески попали в этот список из-за своей непрактичности, ведь мужчинам совсем не хочется чувствовать и на своих губах его липкую консистенцию. А помады чересчур ярких, кричащих оттенков многим не нравятся из-за «неженственности», кто-то ссылается на «старомодность» или опять-таки непрактичность — следы от таких помад непросто стереть с кожи или одежды.

Накладные ресницы

Большинству мужчин этот тренд категорически не нравится. Они считают, что накладные ресницы выглядят ненатурально и вызывающе. С ними трудно не согласиться, но при грамотном подходе пучковые накладные ресницы могут красиво и органично смотреться. Нужно лишь использовать реснички разной длины, чтобы переход от внутреннего уголка глаза к внешнему получился естественным.

Чересчур тонкие или толстые брови

В вопросе бровей мужчины настоятельно рекомендуют придерживаться золотой середины и просто следить за своими бровями, оставляя их максимально естественными. Не стоит слишком увлекаться выщипыванием или, наоборот, запускать брови. Помните также, что номер один в мужском «списке ненависти» — это выщипанные, а затем тонко нарисованные на пустом месте брови.

Автозагар

Ненатуральному коричневато-оранжевому оттенку кожи мужчины предпочитают естественный загар. Если заполучить последний у вас нет никакой возможности, то не расстраивайтесь: аристократическая бледность у мужчин тоже в большом почете. Главное, чтобы кожа выглядела здоровой.

Макияж в стиле вамп

Подобный макияж хорош только в кино, но в реальной жизни он зачастую выглядит вульгарно. Сделать его действительно стильным и интеллигентным удается лишь единицам. В большинстве же «вамп» сильно старит женщин и придает их лицам некоторую жесткость, агрессивность.

Что же нравится мужчинам?

Во-первых, естественность; во-вторых, умеренность в использовании косметики и, в-третьих, умение подчеркнуть свои достоинства. Ну и, конечно же, уверенность в себе, которую не нарисовать никакими тенями и помадами на свете. Так что в любом макияже не забудьте о самой главной основе — любви и уважении к самой себе.

Фото на превью ethiogrio.com ,
Christina Aguilera
По материалам wmj , wday

21 На склад!
13 Комментарии

Статьи, которыми мы сегодня будем гордиться

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!