6 уроков стиля, которые преподала миру Анджелина Джоли

Анджелина Джоли покорила многих не только актерским талантом, но и добрым сердцем: ее стремление изменить мир к лучшему неоценимо. Однако помимо активной благотворительной деятельности звезда славится своими модными образами. Каждый выход знаменитости приковывает к себе многочисленные взгляды, и неважно, ступает она по красной дорожке на церемонии вручения премии «Оскар» или идет за продуктами в ближайший магазин.

Мы в AdMe.ru выяснили, по какому принципу составлен гардероб Джоли и как ей удается выглядеть стильно в любой ситуации.

Анджелина Джоли часто носит туфли-лодочки телесного цвета, которые визуально удлиняют ноги

С завидной частотой звезда появляется на публике в обуви нюдовых оттенков, будь то бежевые туфли на высоком каблуке, которые она умело сочетает с вечерними платьями, или обязательный элемент отпускного гардероба — удобные кремовые балетки. Секрет прост: нюдовая обувь визуально удлиняет ноги, гармонируя с цветом кожи. Чтобы лайфхак сработал, выбирайте обувь, цвет которой наиболее близок к оттенку вашей кожи.

Актриса предпочитает черные, белые и пастельные наряды

Другой секрет неповторимых образов звезды — правильно подобранная цветовая палитра. Редко можно увидеть ее, облаченную в яркие и насыщенные цвета. Чаще всего выбор Анджелины падает на черно-белую классику или серые, бежевые и пастельные ансамбли. Эти цвета подчеркивают ее естественную красоту и помогают выглядеть подобающе в разных обстоятельствах.

Звезда понимает, какую роль играет дресс-код «сильной женщины»

Стиль «power dressing» предполагает строгие образы, которые помогают сильным и независимым леди показать силу своего авторитета в деловой и профессиональной сферах жизни. И для тех, кто к нему только присматривается, элегантный гардероб Анджелины Джоли как раз станет неиссякаемым источником вдохновения. Эта знаменитая на весь мир женщина знает, как произвести нужное впечатление в мире бизнеса. Сделать все возможное для достижения своих целей ей помогают изящные юбки, брючные костюмы и минималистичные аксессуары. Выходы на красную дорожку тоже не обходятся без деловых образов Джоли, но с одним исключением: на смену офисным пиджакам приходят женственные блузки.

Актриса подобрала макияж, который акцентирует внимание на ее достоинствах

Любимый макияж голливудской дивы — тонкие стрелки, дневной и вечерний смоки айс, невероятно длинные ресницы и здоровое сияние кожи. Фирменные цвета губной помады Джоли — алый, ярко-розовый, коралловый и ягодный. Сияющая кожа, красные губы, смоки айс и легкая небрежность в укладке — элементы ее культового образа, благодаря которым звезда срывает овации, где бы ни находилась.

Она носит украшения, которые подчеркивают ее изящные черты лица

В повседневной жизни и на официальных мероприятиях Джоли делает ставку на элегантные и минималистичные серьги, но ее образы с красных дорожек всегда привлекают внимание по-настоящему впечатляющими деталями. В дополнение к вечерним платьям она часто надевает серьги-подвески, которые подчеркивают форму глаз и визуально удлиняют шею. В 2009 году на церемонии «Оскар» актриса поразила гостей большими изумрудными серьгами грушевидной формы (на левом фото сверху).

Это был не единственный раз, когда аксессуары героини светских хроник вызвали бурю обсуждений. В 2021 году актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке с золотым каффом на подбородке.

Джоли нашла свой идеальный фасон платья

«Греческая богиня» — пожалуй, именно эта метафора наиболее точно описывает любимый стиль вечернего платья Джоли. Актриса часто делает выбор в пользу длинных платьев, которые делают ее силуэт еще стройнее. К ним относятся наряды с завышенной талией, на одно плечо со складками на талии или с верхними слоями из шифона и платья, расшитые стразами и драгоценными камнями. Каждый образ Джоли на красной дорожке неповторим, разнообразие тканей и цветов впечатляет, а стиль «греческой богини», кажется, прочно обосновался в ее гардеробе.