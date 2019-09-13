6 причин, почему модницы перестают использовать косметику. Их рассуждения заставляют задуматься

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Большинство представительниц прекрасного пола наносит макияж по одной из 2 причин: с целью «обороны» или с целью «нападения». Первый тип женщин пытается спрятать свои несовершенства, чтобы выглядеть не так заметно и привлекать меньше внимания. Женщины второго типа, наоборот, используют макияж как средство соблазнения и повышения интереса к себе. Однако есть третий тип — те, кто отказывается от использования косметики. И в их ряды входит все больше знаменитостей и успешных дам.

AdMe.ru решил разобраться, из-за чего модницы по всему миру выбрасывают свои помады и тональные кремы. И причины, по которым они это делают, заставляют задуматься.

1. Они полагают, что быть собой — прекрасно, а идеальной выглядеть не нужно

Этим женщинам надоело притворяться кем-то, кем они не являются. Стараться выглядеть более стройной, сексуальной или привлекательной. А также пытаться достичь идеала, которого нельзя достичь. Мила Кунис, которая снялась для журнала Glamour без макияжа, также рассказала, что она ненавидит фотошоп. «Однажды одна компания провела со мной фотосессию, а потом так долго манипулировала над фото, что я сказала: „Это даже не я... Вы хотели получить мое имя, а потом хотите получить фото, где я не я“», — пожаловалась актриса в своем интервью. И хотя Мила не видит ничего плохого в том, что некоторые женщины используют макияж, сама она в обычной жизни его редко наносит. По ее признанию, именно неотретушированный образ в стиле no makeup — это то, что ей близко.

2. Не хотят использовать косметику, которая могла быть испытана на животных

Женщины отказываются использовать косметику, поскольку считают, что проверять ее на животных — жестоко. Лишь около 30 стран ввело запрет на тестирование косметики на мышах или кроликах, а в остальных государствах эксперименты до сих пор продолжаются. Ингредиентами насильно кормят крыс, их капают в глаза кроликам или длительно втирают к кожу животных. Все это вызывает раздражение на теле и слизистых оболочках грызунов, слепоту или внутренние кровотечения. Согласно исследованиям, ежегодно в мире при тестировании косметики гибнет 100–200 тыс. кроликов, мышей, крыс, хомяков и морских свинок.

3. Считают косметические средства токсичными

Женщины прекращают пользоваться декоративной косметикой, поскольку считают, что она вредит коже лица и вызывает преждевременное старение. И эти опасения вполне оправданны. Вот какие химические элементы и соединения были обнаружены в косметических средствах: Формальдегид (под разными названиями) был найден в румянах, тенях, туши для ресниц и средствах для снятия макияжа. Он способен привести к раку кожи и аллергическим заболеваниям.

Фталаты обычно указываются только в качестве ингредиента лаков для ногтей, но были найдены во многих видах ароматизированной косметики. Они приводят к гормональным изменениям и особенно опасны для беременных и кормящих женщин .

. Свинец, мышьяк и другие тяжелые металлы, которые отравляли женщин в викторианскую эпоху, встречаются и в современной косметике. Некоторые металлы, например хром и оксиды железа, используются в качестве красителей, а другие попадают в средства случайно в процессе производства. Тени для век, помады, румяна, консилеры, подводка для глаз могут содержать небезопасное количество этих веществ.

Октиноксат, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и входит в состав некоторых помад и кремов для лица, не считается запрещенным ингредиентом. Но, если его количество в продукции превышает допустимую норму, у человека может возникнуть нарушение функции щитовидной железы.

4. Это побуждает их следить за питанием

Блогер Кристен Лео (Kristen Leo) в числе причин, по которым она перестала наносить макияж, упомянула то, что это помогает ей отказываться от вредной еды. Когда нет возможности скрыть круги под глазами или прыщики корректором и тональным кремом, легче заменить порцию жареного картофеля на фруктовый или овощной салат.

5. Им не нужно наносить макияж, чтобы чувствовать себя привлекательными

Макияж может сделать женщину красивее, но важно осознавать, что вы прекрасны и без него. Индустрия красоты заставляет нас чувствовать себя неуверенно, переживать из-за малейших недостатков. Вспомните рекламу: вскочил крошечный прыщ на идеально красивом лице — и срочно нужно от него избавиться, иначе свидание будет сорвано. Однако небольшие морщины на лице, родинки или пятнышки — это естественная часть нас самих и их не стоит стесняться.

6. Так они протестуют против дискриминации женщин, которых считают «недостаточно красивыми»

Некоторые знаменитости и успешные женщины отказываются от декоративной косметики, так как считают, что в обществе несправедливо относятся к девушкам с «голым» лицом. Исследования показали, что при первом впечатлении женщины, которые красятся, кажутся более компетентными и заслуживающими доверия, чем ненакрашенные. При этом более позитивно оценивались представительницы прекрасного пола с естественным макияжем. Экономисты США и Канады выяснили, что ухоженных и привлекательных людей охотнее берут на работу и платят им в среднем на 12–14 % больше.