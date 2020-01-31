6 причин, по которым люди перестают покупать одежду в сетевых магазинах (И дело тут не в цене)

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За последние 7 лет люди стали покупать меньше одежды. Это привело к тому, что прибыль крупных компаний упала на 50 %, закрываются десятки тысяч магазинов, а некоторые и вовсе объявляют себя банкротами. Покупатели предпочитают больше тратить на еду и косметику, чем на вещи. Кому нужна стопка одинаковых джинсов и белых рубашек?

AdMe.ru попытался разобраться в том, почему все больше людей отказывается покупать одежду в магазинах масс-маркета. И какие существуют альтернативы брендам-гигантам.

Массовость

Один только магазин Zara ежегодно производит 450 млн единиц одежды и разрабатывает около 40 тыс. новых моделей. Общий же оборот составляет 80 млрд штук. В современном мире, где встречают всегда по одежке, важно уметь выделяться из толпы. Мария Рупперт-Строеску, профессор Школы дизайна при Вашингтонском университете в Сент-Луисе, утверждает, что огромное количество одежды уничтожает индивидуальность: «Люди совершают массовые спонтанные покупки и не задумываются над тем, что на них надето, как это сочетать с другими вещами и что вообще делать с этой горой вещей».

Перепроизводство

Из-за массового потребления одежды возникает следующая проблема — перепроизводство. Greenpeace провел исследование и выяснил, что только в одном Гонконге ежегодно на свалку отправляется 110 000 тонн текстиля, а чтобы утилизировать его со свалок, понадобится не менее 200 лет. Большое количество такой одежды состоит из искусственных волокон, которые разлагаются не одну сотню лет или превращаются в микропластик.

Сомнительное качество

Чтобы повысить покупательскую способность и снизить цены, производители используют ткани и фурнитуру низкого качества. Вещи быстрее вытягиваются, покрываются катышками, молнии ломаются, а пуговицы отрываются. Это происходит потому, что с развитием рынка «быстрой моды» и меняющихся трендов люди перестали воспринимать одежду как нечто ценное. Фактически она становится одноразовой. Некоторые люди утверждают, что из-за низкой стоимости и плохого качества вещей они совершают все больше покупок. А глядя на гору одежды, испытывают чувство неудовлетворенности.

Низкий уровень оплаты труда

Обрушение комплекса Рана-Плаза в Бангладеш.

Еще один способ снизить стоимость одежды — это удешевить производство. Швейные фабрики располагаются в странах с низким уровнем оплаты труда. В основном это Китай, Индия, Камбоджа или Бангладеш. Рабочие получают около $ 3 в день и даже живут в цехах. Многие крупные компании не являются прямыми владельцами заводов, а значит, не несут никакой ответственности за то, что там происходит. 24 апреля 2014 года в Бангладеш рухнул комплекс Рана-Плаза, в котором располагалось несколько швейных предприятий. Рабочие не раз жаловались на трещины в стенах, но руководство не обращало на это внимания. В результате происшествия пострадали 2 500 человек и больше 1 000 погибли.

Небольшой размерный ряд

При больших объемах производства у компаний не всегда есть возможность выверить лекала и исправить ошибки. Да и сами работники не заинтересованы в том, чтобы одежда соответствовала определенным параметрам. Целевая аудитория потребителей одежды масс-маркета — это женщины размеров S и M. Именно на них делают упор производители. В магазинах вы редко встретите вещи больших или маленьких размеров, но некоторые бренды выделяют для них отдельные коллекции. Не учитывают производители и другие параметры. Средний рост европейки — 165 см. Если вы выше или ниже, то будьте готовы к тому, что придется отдать значительную сумму швее, которая перешьет одежду по фигуре.

Погоня за странными трендами

После того как известные модные дома продемонстрировали свои коллекции на неделях моды, бренды масс-маркета копируют дизайн и выпускают одежду в продажу. Но одно дело — вещи на подиуме, а другое — в реальной жизни. Популярные несколько сезонов назад прозрачные сумки, обувь и пончо отлично смотрелись на моделях, но не в шумном и пыльном мегаполисе. В погоне за странными трендами компании забывают, что нужно производить то, что покупатель может сразу надеть и выйти из магазина. Как результат, одежды много, а выбора нет.

Какие есть альтернативы

Индивидуальный пошив. Составьте список необходимой одежды для работы и отдыха и найдите хорошую швею. Необязательно заказывать у нее весь гардероб, можно обойтись несколькими вещами. Например, брючным костюмом, платьем на выход, юбкой-карандашом или жакетом. Такие вещи будут дороже, но сядут по фигуре и прослужат не один год.

Своп-вечеринки. Это мероприятие, на котором люди обмениваются одеждой, знакомятся и общаются в непринужденной атмосфере. Сюда вы можете принести свои вещи (естественно, без дыр, пятен и потертостей). И даже если вам ничего не приглянется, то место в шкафу точно освободится.

Секонд-хенды. За последние 10 лет продажи одежды в секонд-хендах выросли в 2 раза. Основными потребителями являются женщины 25–37 лет, которые хотят красиво выглядеть и прийти к разумному потреблению. Часто здесь можно найти оригинальные брендовые вещи и даже одежду с бирками.

Одежда местных дизайнеров. Если вы не хотите поддерживать бренды-гиганты, то присмотритесь к одежде молодых отечественных дизайнеров. Так вы материально поддержите их начинания и обновите гардероб. Как правило, вещи отшивают небольшими партиями и тщательно следят за качеством.

Где вы предпочитаете покупать одежду? А может быть, у вас есть свои секреты поиска идеального платья?