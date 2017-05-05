9 любимых вещей из прошлого, которые вернулись к нам в новом облике

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Не все предметы уходят от нас безвозвратно, ведь не зря же говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Но забывать любимые вещи совсем не обязательно, тем более что сейчас доступны их современные аналоги. AdMe.ru нашел для вас несколько примеров того, как ностальгия посещает не только обычных пользователей, но и разработчиков.

Тамагочи

Этот виртуальный питомец был создан 21 год назад в Японии, так что нет ничего удивительного в том, что свое второе рождение он пережил там же. По сравнению с версией 1996 года, современный тамагочи слегка уменьшился в размерах и приобрел новые функции. У игрушки появился цветной дисплей, а еще ее можно поставить на паузу, так что можно больше не опасаться «смерти» подопечного по причине того, что его забыли покормить в три часа ночи. Продается новый тамагочи пока только в японских магазинах, но его без проблем можно приобрести и онлайн.

Фотоаппарат моментальной печати

Несмотря на то, что в наше время не нужно ждать часами (или даже днями), пока ваши фотографии напечатают, фотоаппараты моментальной печати все еще пользуются популярностью. Принцип работы современных фотокамер остался прежним, но они отличаются компактными размерами и наличием новых функций, что особенно радует любителей делать селфи.

Nokia 3310

У знаменитой «неубиваемой» Nokia появилась современная версия: она оснащена скромной 2-мегапиксельной камерой, MP3-плеером и слотом для карты памяти. По всей видимости, производитель рассчитывает на то, что пользователи станут приобретать телефон в основном из-за чувства ностальгии и привлекательной цены — всего € 49.

Игровая приставка NES

Восьмибитная игровая консоль Nintendo Entertainment System (NES) пользовалась большой популярностью во второй половине 1980-х — начале 1990-х. В России ее знают как Dendy. Со временем NES уступила место более совершенным консолям, однако в 2016 году она была перевыпущена. Обновленной версии не требуются картриджи, в нее уже встроено 30 игр: Pac-Man, Super Mario Bros.,The Legend of Zelda, Ice Climber и другие.

Кассетный плеер

Такой плеер можно купить и сейчас, но со временем он превратится в настоящий раритет, ведь большинство компаний официально прекратили выпуск таких устройств и самих кассет. Их производят небольшими партиями, в основном в Китае, специально для ценителей ретро. Но есть и более современный вариант, который придется по душе тем, кто соскучился по прошлому. Этот MP3-плеер выглядит почти так же, как и настоящий кассетный плеер, но, в отличие от «старшего брата», он точно не устареет в ближайшее время.

Портативная консоль

В наше время нет нужды покупать портативное игровое устройство, ведь можно просто установить игру на свой смартфон или планшет. Но старый добрый Game Boy доступен и сегодня. Причем также существует его довольно неожиданная версия — в виде кружки с дисплеем, который включается, как только в кружку заливают горячий напиток (батарейки для работы не требуются). К сожалению, поиграть, попивая кофе или чай, у вас не получится — дисплей выполняет исключительно декоративную функцию. Зато такой подарок наверняка оценят все любители ретро-гаджетов.

Многоцветная ручка

Конечно, ручки с пастой нескольких цветов существуют и сейчас. Но прогресс не стоит на месте, и теперь вы можете приобрести ручку не с 5–8 цветами, а с 16 миллионами цветов в компактном корпусе. Это стало возможным благодаря особой технологии, которая позволяет сканировать любой понравившийся объект, а потом смешивать чернила, чтобы получить желаемый цвет. Вам делать ничего не нужно — умная ручка все сделает сама, останется только использовать ее по назначению и вовремя заменять картридж с чернилами.

Очки виртуальной реальности

Приборы для просмотра объемных изображений переживают второе рождение, причем теперь вместо фотографий можно использовать ваш смартфон. Разработчики Google создали нечто среднее между стереоскопом и шлемом виртуальной реальности под названием Google Cardboard. Это устройство позволит вам просматривать фильмы и панорамные фотографии, увидеть Землю с высоты птичьего полета и даже посетить выставки, где вы сможете осмотреть каждый предмет с разных сторон — почти так же, как и в реальной жизни.

Телефон-«раскладушка»