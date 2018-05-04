5 приемов, которые помогут выжать максимум пользы из минимума вещей

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Каждая девушка однажды сталкивается с ситуацией, когда в шкафу миллион вещей, а надеть нечего. Проблема в том, что гардероб составлен неправильно и вещи сложно сочетать между собой. Мы расскажем, как покупать вещи, из которых можно составить множество не похожих друг на друга образов.

Сегодня AdMe.ru делится с вами важными правилами, которые помогут собрать правильную капсулу.

Основные правила

Цветовая палитра должна сочетаться с вашим цветотипом (зима, весна, лето, осень).

Нужно использовать не больше 2–3 цветов.

Основные вещи должны быть простого кроя, одинаковой цветовой температуры и насыщенности.

Как собрать капсулу

Для того чтобы собрать капсулу, достаточно приобрести всего 5–8 предметов, а также обувь и аксессуары. Чаще всего в капсуле не более 12 вещей. За основу берут 1 или 2 предмета гардероба, которые должны быть превосходного качества и идеально на вас сидеть, выбирать их следует, помня о том, что они должны прослужить вам долго, а не пару месяцев. Покажем вам, как собрать капсулу, на примере повседневной, которая является самой практичной и востребованной.

Шаг 1. Выбираем для начала низ, именно вокруг него выстраивается вся капсула. Он должен легко сочетаться с другими вещами

Шаг 2. К низу подбираем 2–3 варианта верха, которые будут сочетаться. После этого выбранные вами вещи становятся универсальными

Шаг 3. Подбираем различные взаимозаменяемые вещи, которые популярны в данном сезоне

Шаг 4. Расширить капсулу помогут сезонные вещи, которые сделают ее еще более универсальной. И ее можно будет носить круглый год

Шаг 5. Добавляем вещи — яркие акценты, которые будут сочетаться со всем ранее подобранным (шарф, ремень, сумка)

Итого вместе с аксессуарами в капсуле получилось 16 вещей, с каждой из которых можно собрать 3 лука. Таким образом, из этого набора вещей получится собрать более 50 комплектов на каждый день. При продумывании комплектов можно использовать прием многослойности, например платье можно носить само по себе, надеть под него блузку, надеть на него свитер, и ко всем эти вариантам добавить сверху жакет. Так же можно поступать со всеми вещами.

Виды капсул

Деловая

Для деловой капсулы следует подбирать разные по фасону и цвету, но идеально подходящие друг к другу блузы, топы, жакеты, кардиганы, платья, брюки, юбки, ремни, обувь и сумки. Здесь не стоит выбирать вещи демонстративных цветов, ну а если выделиться все-таки хочется, то выбирайте яркие аксессуары. Ваш внешний вид должен соответствовать требованиям компании, в которой вы работаете.

Повседневная

В повседневной капсуле должны быть универсальные вещи, в которых вы смогли бы без проблем прогуляться днем с ребенком и вечером с любимым человеком и не выглядеть при этом уныло. Важное правило: использовать как можно меньше одежды в спортивном стиле. Одежда должна быть одновременно практичной и красивой.

Вечерняя

Это самая нарядная и яркая капсула, вещи из которой вы можете надеть и на корпоратив, и на вечеринку к друзьям, и на свадьбу. Капсула объединяет жакеты, накидки, пальто, обувь и сумки. Ткани, из которых сшиты вещи, должны быть качественными, а сама одежда должна сидеть идеально.