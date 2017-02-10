5 основных техник макияжа глаз, которые стоит освоить каждой девушке

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На сегодняшний день существует так много вариантов макияжа глаз, что сложно не заблудиться в этом разнообразии.

AdMe.ru решил обратиться к профессиональному стилисту, чтобы он рассказал, а главное, показал, какие есть основные техники макияжа и на какой остановить свой выбор исходя из индивидуальных особенностей глаз и повода для выхода в свет.