5 доказательств того, что «бесполая» одежда скоро займет главное место в нашем гардеробе. И это отличная новость

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Все началось еще в прошлом веке: свободные женские брюки и твидовые костюмы ввела в моду Коко Шанель, а продолжил тенденцию Ив Сен-Лоран, впервые предложив девушкам элегантный смокинг. Сегодня брючный женский костюм так плотно вошел в нашу жизнь, что мы и представить не можем, что когда-то девушкам приходилось довольствоваться одними платьями. Однако не только женщины заимствуют фасоны из мужского гардероба: новые шелковые наряды и юбка-брюки для молодых людей переворачивают привычное представление о «правильном» гардеробе.

AdMe.ru изучил все модные течения и правила и выяснил, почему новая одежда «без пола» — это не так плохо, как вы могли себе представить.

Мы сами создали спрос на «бесполую» одежду

Несмотря на то, что современное общество стремится к равноправию и свободе, многие люди, в том числе работодатели, продолжают оценивать личность и характер женщин «по одежке». Жизнь все еще требует от нас постоянной, ежедневной элегантности, иначе на представительнице слабого пола появляется жесткий штамп «несоответствие стандартам красоты». Такая девушка сразу расценивается как менее успешная, менее привлекательная, менее достойная. Девушка должна надевать элегантные облегающие платья и подчеркивать фигуру.

Девушка должна носить обувь на каблуке, чтобы визуально удлинять силуэт и выглядеть выше.

Девушка должна выбирать только те вещи, в которых она предстанет в самом выгодном свете.

Девушка должна быть идеальной: идеальная укладка, идеальный макияж, идеальный маникюр.

Девушка должна быть естественной.

Это далеко не полный список того, что девушка должна. Вот только кому? И как можно быть естественной в обтягивающем платье, на высоченных каблуках и с «естественным» макияжем, ради которого пришлось украсть у себя 2 часа сна? Женщинам надоело подстраиваться под общество. Они хотят носить то, в чем удобно, и выглядеть так, как они сами считают нужным. Достаточно только взглянуть на аккаунты знаменитостей в соцсетях: все больше известных молодых женщин надевают на себя просторную и комфортную одежду, игнорируя современную тенденцию обязательной сексуальности.

Другая сторона проблемы в том, что женщины зачастую должны прилагать больше усилий, чтобы добиться успеха, особенно на высоких должностях или в бизнесе. Невольно девушки начали подражать мужчинам в строгости и четкости костюмных линий, как бы говоря: «Я тоже достойна, я тоже заслужила эту работу, я тоже могу быть успешной!» Мы пытаемся стереть границу между нашей одеждой, чтобы уничтожить различия в профессиональной сфере. К внешнему виду мужчин требования гораздо ниже, и стремление к равным правам хотя бы относительно внешности привело к тому, что мы позаимствовали безразмерные куртки, мешковатые джинсы и строгие костюмы у мужского пола.

В мире мужчин дела обстоят по-другому. Если в европейских странах молодые люди начинают привыкать ухаживать за собой и модно одеваться, то в России большинство мужчин продолжают считать интерес к моде чем-то оскорбительным и недостойным. Но наплевательское отношение к стандартам мужской красоты настолько набило оскомину, что сегодня и парни стремятся доказать: они тоже могут выглядеть стильно и ярко. Но что делать, если все предложения в магазинах ограничены банальными футболками, свитерами и джинсами? Неужели мужчины не имеют права носить что-то поинтереснее?

Сегодня молодые люди в ярких удлиненных куртках и объемных вязаных шарфах перестали быть редкостью: стремление выделиться из толпы в эпоху Instagram берет свое. Но современная мода идет еще дальше и предлагает мужчинам такую одежду, о которой мы не могли и подумать каких-то 10 лет назад.

Модные кутюрье создали образцы для подражания

Именитые дизайнеры тонко чувствуют аудиторию и умеют под нее подстраиваться, понимать настоящие проблемы тех, кому в конечном счете достаются вещи, пошитые всеми крупными производителями одежды после модных презентаций. Женщины жаждут свободы и уважения, а мужчины устали быть закованными в рамки банальной одежды, которая должна определять их мужественность. Проблему четко выраженных границ между мужской и женской одеждой уже начали решать знаменитые модные дома. Например, Balenciaga, Tom Ford и Burberry отказались от раздельных показов и теперь представляют миру общие коллекции одежды, которую могут носить как мужчины, так и женщины.

Масс-маркет поддержал идею одежды без гендерных различий

Вы проходите между рядами женских вещей. Вам нравятся фасоны, но не бесконечные кружева и не рисунок на ткани. А в двух шагах — в мужском отделе — висит рубашка с узором, который вам нужен. Знакомая ситуация? Традиции всегда диктовали нам, какие принты должны носить мужчины, а какие — женщины. Но мы больше не хотим подчиняться. H&M, Zara и другие крупные ретейлеры уже создали коллекции унисекс, и все больше новых дизайнеров хотят полностью стереть границу между мужской и женской одеждой. Парням ретейлеры предлагают заимствовать из женского гардероба узкие брюки, удлиненные тонкие кардиганы, футболки с цветочным орнаментом и карминовые пальто, а девушкам — разбавить женственный гардероб грубыми ботинками и куртками из толстой кожи.

У новой одежды унисекс идеальная посадка

Чем больше ретейлеров создает «бесполые» модели, тем больше вопросов возникает к посадке и представлению такой одежды в магазинах. Британская компания The Retail Factory даже создала первый в мире бесполый манекен с усредненной фигурой, который поможет крупным производителям демонстрировать унисекс-наряды во всей красе, а также избавить покупателя от лишнего смущения при выборе одежды в отделе для противоположного пола. Кроме того, такой манекен создан с учетом одновременно женских и мужских параметров, а значит, поможет ретейлерам создавать самые удачные модели, которые украсят и мужчину, и женщину.

Звезды тоже не хотят подчиняться традициям

За селебрити ежедневно следят тысячи камер, но даже они не боятся выглядеть так, как им хочется. Гендерные стереотипы о внешнем виде категорически отвергают Кристен Стюарт, Кара Делевинь, Билли Айлиш, Руби Роуз и другие звездные девушки, которые выбирают только ту одежду, которая им нравится, вне зависимости от того, платье это, мешковатый костюм или пиджак мужского кроя.

Тренд на костюмы унисекс поддержала певица и актриса Зендая: девушка даже создала собственный интернет-магазин доступной одежды Daya by Zendaya, которую могут носить как мужчины, так и женщины.

«Я опираюсь на опыт дизайнеров, но больше всего меня вдохновляют люди. Обычные люди, которых я вижу на улицах каждый день, — говорит Зендая. — Мода как раз заключается в том, чтобы надевать то, что вы хотите и в чем чувствуете себя комфортно. Я уверена, что надпись на ярлыке одежды „мужское / женское“ не должна заставлять меня носить платья и не носить брюки только потому, что я девушка».

Почему не нужно бояться новых трендов

Все непривычное, особенно для консервативного человека, на первый взгляд может показаться противоестественным и даже аморальным. Мы ни в коем случае не призываем мужчин облачаться в юбки, а женщин щеголять в смокингах с лаковыми ботинками и перестать краситься. Но вот что может дать нам новая мода на одежду без гендерного разделения: более широкий выбор в масс-маркете: можно подобрать любые вещи по своему вкусу;

возможность надевать более смелые комплекты, чем мы могли себе позволить;

большинство вещей наконец перестанут шить на усредненную женскую фигуру «большая грудь — узкая талия — длинные ноги»;

свобода самовыражения: новые тенденции помогут выделить с помощью одежды определенные черты характера. Каждый имеет право на свободу самовыражения с помощью одежды, а рамки, которые существовали раньше, постепенно стираются. И нельзя сказать, что это плохо.

Как вы относитесь к одежде без четких гендерных различий? Смогли бы вы купить что-то подобное для себя / своего партнера?