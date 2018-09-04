5 базовых правил дизайна, следование которым сделает маленькую комнату просторной

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Психолог Дженнифер Кросс (Jennifer E. Cross) из Университета Колорадо уверена: куда больше чем размер помещения на человека влияет его обстановка. При правильном подборе отделки, мебели и декора можно визуально увеличить пространство комнаты на треть, а это уже неплохо.

AdMe.ru собрал 5 наиболее действенных способов добавить несколько квадратных метров при помощи дизайнерских решений.

1. Светлая база и яркие акценты

Ремонт в скандинавском стиле идеально подходит для небольшой комнаты, поскольку он создает впечатление открытого, наполненного воздухом пространства. Стены и потолок необязательно должны быть чисто белыми, главное — выбирать светлые пастельные тона. Яркие сочные краски и темные элементы лучше оставить для декора или второстепенных предметов мебели: полок, комодов. Вот еще несколько важных нюансов для отделки маленького помещения: Глянцевая краска или обои предпочтительнее матовых — блики отраженного света зрительно увеличивают размер помещения.

— блики отраженного света зрительно увеличивают размер помещения. Холодные оттенки визуально расширяют пространство, в отличие от теплых.

визуально расширяют пространство, в отличие от теплых. Орнаменты на обоях или декоративных панелях допустимы, но только маленькие — крупные узоры подходят исключительно для больших помещений.

или декоративных панелях допустимы, но только маленькие — крупные узоры подходят исключительно для больших помещений. Узоры из ромбов или прямоугольников на полу заставляют взгляд «споткнуться», лучше выбирать однотонное светлое покрытие .

заставляют взгляд «споткнуться», лучше выбирать . Зонирование цветом стен не лучший вариант для нескольких квадратных метров, потому что это дробит пространство на еще более мелкие части.

для нескольких квадратных метров, потому что это дробит пространство на еще более мелкие части. Раздвижные двери вместо обычных сэкономят место и позволят разместить мебель вплотную ко входу.

2. «Невесомая» мебель

Основное правило при подборе мебели для маленькой комнаты — она не должна загромождать пространство, которого и без того немного. Вот что действительно поможет визуально расширить стены и «поднять» потолок: Стеклянная и акриловая мебель (столик, полки) выглядит очень воздушной и не крадет ни метра пространства. Не бойтесь использовать стекло — если оно качественное и закаленное, биться и повреждаться такая мебель не будет.

(столик, полки) выглядит очень воздушной и не крадет ни метра пространства. Не бойтесь использовать стекло — если оно качественное и закаленное, биться и повреждаться такая мебель не будет. Диван и шкаф на ножках — открытый пол воспринимается как продолжение свободной площади, даже если никак не используется. Интересная альтернатива — подвесная мебель, которая как будто парит в воздухе.

— открытый пол воспринимается как продолжение свободной площади, даже если никак не используется. Интересная альтернатива — подвесная мебель, которая как будто парит в воздухе. Открытые светлые стеллажи без боковых стенок пропускают свет и воздух, но не выглядят массивными.

пропускают свет и воздух, но не выглядят массивными. Простые конструкции воспринимаются более миниатюрными (например, стандартная кровать подойдет для маленькой спальни лучше, чем софа с крупными подлокотниками и подушками).

(например, стандартная кровать подойдет для маленькой спальни лучше, чем софа с крупными подлокотниками и подушками). Постарайтесь расставить мебель вплотную к стенам, чтобы сэкономить площадь в центральной части комнаты.

3. Игра с освещением

Освещение — один из основных инструментов дизайнеров интерьера. При помощи правильного освещения можно скорректировать определенные минусы: «Поднять» потолок поможет ряд точечных светильников с направленными на него лучами света.

с направленными на него лучами света. Расширит пространство отраженный и рассеянный свет: вместо одной люстры по центру потолка используйте несколько настенных светильников , свет которых будет отражаться на разных поверхностях.

, свет которых будет отражаться на разных поверхностях. Чтобы комната казалась более длинной, достаточно разместить настенные светильники в горизонтальный ряд на одной из коротких стен. Использование торшеров и настенных бра наполняет пространство глубиной и объемом.

4. Декор для увеличения площади

Декор не только создает в комнате уют, но также может выполнять конкретные функции, например визуально увеличить маленькое помещение. Вот что действительно стоит выбрать: Пустые полки выглядят не очень красиво. Но вместо десятка маленьких безделушек лучше выбрать 1–2 среднего размера и поставить их в центр , оставив края свободными.

, оставив края свободными. Если хочется использовать крупный яркий элемент, например большую вазу или растение, лучше установить его в дальнем от входа углу .

. Декорируя стены картинами, наклейками или фото, выбирайте одну среднего размера, а не коллаж из нескольких маленьких . Размещать декор стоит на центральной части стены.

. Размещать декор стоит на центральной части стены. Открытый оконный проем добавляет простора, тогда как длинные пышные шторы его скрадывают.

Крутой дизайнерский прием — размещение зеркал под потолком, на оконных откосах или над диваном. Они нужны не для использования хозяином комнаты, а для расширения пространства за счет отражения естественного и искусственного света.

5. Профессиональные секреты эргономики

В процессе ремонта или перестановки важно провести тест на эргономичность: закрыть глаза и пройтись по квартире по привычному маршруту. В процессе надо отметить, натыкаетесь ли вы на края мебели, низкие светильники, предметы декора. Если да, мебель следует переставить. Как разгрузить комнату и освободить проход: Используйте воздушные стеллажи со съемными ящиками , куда можно сложить все вещи.

, куда можно сложить все вещи. Категорическое «нет» угловым диванам .

. Вместо навесной выбирайте напольную вешалку для одежды — на ней сложнее хранить неопрятную груду вещей.

— на ней сложнее хранить неопрятную груду вещей. По возможности избавьтесь от порога на входе в комнату — это «замыкает» ее и превращает в коробку.

на входе в комнату — это «замыкает» ее и превращает в коробку. Если есть возможность установить встроенную мебель, сделайте это.

А какие секреты знаете вы?