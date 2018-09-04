5 базовых правил дизайна, следование которым сделает маленькую комнату просторной
Психолог Дженнифер Кросс (Jennifer E. Cross) из Университета Колорадо уверена: куда больше чем размер помещения на человека влияет его обстановка. При правильном подборе отделки, мебели и декора можно визуально увеличить пространство комнаты на треть, а это уже неплохо.
AdMe.ru собрал 5 наиболее действенных способов добавить несколько квадратных метров при помощи дизайнерских решений.
1. Светлая база и яркие акценты
Ремонт в скандинавском стиле идеально подходит для небольшой комнаты, поскольку он создает впечатление открытого, наполненного воздухом пространства. Стены и потолок необязательно должны быть чисто белыми, главное — выбирать светлые пастельные тона. Яркие сочные краски и темные элементы лучше оставить для декора или второстепенных предметов мебели: полок, комодов.
Вот еще несколько важных нюансов для отделки маленького помещения:
- Глянцевая краска или обои предпочтительнее матовых — блики отраженного света зрительно увеличивают размер помещения.
- Холодные оттенки визуально расширяют пространство, в отличие от теплых.
- Орнаменты на обоях или декоративных панелях допустимы, но только маленькие — крупные узоры подходят исключительно для больших помещений.
- Узоры из ромбов или прямоугольников на полу заставляют взгляд «споткнуться», лучше выбирать однотонное светлое покрытие.
- Зонирование цветом стен не лучший вариант для нескольких квадратных метров, потому что это дробит пространство на еще более мелкие части.
- Раздвижные двери вместо обычных сэкономят место и позволят разместить мебель вплотную ко входу.
2. «Невесомая» мебель
Основное правило при подборе мебели для маленькой комнаты — она не должна загромождать пространство, которого и без того немного.
Вот что действительно поможет визуально расширить стены и «поднять» потолок:
- Стеклянная и акриловая мебель (столик, полки) выглядит очень воздушной и не крадет ни метра пространства. Не бойтесь использовать стекло — если оно качественное и закаленное, биться и повреждаться такая мебель не будет.
- Диван и шкаф на ножках — открытый пол воспринимается как продолжение свободной площади, даже если никак не используется. Интересная альтернатива — подвесная мебель, которая как будто парит в воздухе.
- Открытые светлые стеллажи без боковых стенок пропускают свет и воздух, но не выглядят массивными.
- Простые конструкции воспринимаются более миниатюрными (например, стандартная кровать подойдет для маленькой спальни лучше, чем софа с крупными подлокотниками и подушками).
- Постарайтесь расставить мебель вплотную к стенам, чтобы сэкономить площадь в центральной части комнаты.
3. Игра с освещением
Освещение — один из основных инструментов дизайнеров интерьера. При помощи правильного освещения можно скорректировать определенные минусы:
- «Поднять» потолок поможет ряд точечных светильников с направленными на него лучами света.
- Расширит пространство отраженный и рассеянный свет: вместо одной люстры по центру потолка используйте несколько настенных светильников, свет которых будет отражаться на разных поверхностях.
- Чтобы комната казалась более длинной, достаточно разместить настенные светильники в горизонтальный ряд на одной из коротких стен.
Использование торшеров и настенных бра наполняет пространство глубиной и объемом.
4. Декор для увеличения площади
Декор не только создает в комнате уют, но также может выполнять конкретные функции, например визуально увеличить маленькое помещение.
Вот что действительно стоит выбрать:
- Пустые полки выглядят не очень красиво. Но вместо десятка маленьких безделушек лучше выбрать 1–2 среднего размера и поставить их в центр, оставив края свободными.
- Если хочется использовать крупный яркий элемент, например большую вазу или растение, лучше установить его в дальнем от входа углу.
- Декорируя стены картинами, наклейками или фото, выбирайте одну среднего размера, а не коллаж из нескольких маленьких. Размещать декор стоит на центральной части стены.
- Открытый оконный проем добавляет простора, тогда как длинные пышные шторы его скрадывают.
- Крутой дизайнерский прием — размещение зеркал под потолком, на оконных откосах или над диваном. Они нужны не для использования хозяином комнаты, а для расширения пространства за счет отражения естественного и искусственного света.
5. Профессиональные секреты эргономики
В процессе ремонта или перестановки важно провести тест на эргономичность: закрыть глаза и пройтись по квартире по привычному маршруту. В процессе надо отметить, натыкаетесь ли вы на края мебели, низкие светильники, предметы декора. Если да, мебель следует переставить.
Как разгрузить комнату и освободить проход:
- Используйте воздушные стеллажи со съемными ящиками, куда можно сложить все вещи.
- Категорическое «нет» угловым диванам.
- Вместо навесной выбирайте напольную вешалку для одежды — на ней сложнее хранить неопрятную груду вещей.
- По возможности избавьтесь от порога на входе в комнату — это «замыкает» ее и превращает в коробку.
- Если есть возможность установить встроенную мебель, сделайте это.
А какие секреты знаете вы?
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos