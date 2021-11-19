42-летняя женщина доказала, что может блистать в той же одежде, что и худенькие модели

Стилист Наталия Воронкова уверена, что женщина любого возраста и размера может позволить себе носить любые вещи. Чтобы доказать это, 42-летняя Наталия, которая носит 48-й итальянский размер (он соответствует 50-му русскому размеру), примерила те же вещи, что и юные девушки-модели с 38-м размером.

Нам в AdMe.ru кажется, что выбранная Воронковой одежда отлично смотрится в обоих случаях.

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