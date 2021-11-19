42-летняя женщина доказала, что может блистать в той же одежде, что и худенькие модели
Стилист Наталия Воронкова уверена, что женщина любого возраста и размера может позволить себе носить любые вещи. Чтобы доказать это, 42-летняя Наталия, которая носит 48-й итальянский размер (он соответствует 50-му русскому размеру), примерила те же вещи, что и юные девушки-модели с 38-м размером.
Нам в AdMe.ru кажется, что выбранная Воронковой одежда отлично смотрится в обоих случаях.
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Как вы считаете: бывает одежда, которая подходит только определенному возрасту и фигуре, или мы можем носить все что захотим?
Фото на превью natalia_voronkova / Instagram, natalia_voronkova / Instagram
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