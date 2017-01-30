11 фотографий космической свадьбы, над которой работали аж 400 человек

Однажды будущие молодожены обратились к специалистам из свадебного агентства TOBELOVE Wedding с пожеланием организовать особенную, ни на что не похожую свадьбу. А через полгода жених и невеста стояли на стеклянной лестнице на высоте 2-го этажа!

AdMe.ru публикует самые красочные фото свадебного шоу, посвященного космической природе любви.

В качестве приглашения каждый гость получил стилизованную космическую сферу, в которую были вложены информационные диски с описанием 3-дневной свадебной программы, дресс-кодом и картой проезда.

На входе в отель гостей встречали девушки в космических костюмах, а персональные менеджеры помогали во всех организационных вопросах в течение всех 3 дней торжества.

Декораторам пришлось постараться, чтобы превратить обычный атриум отеля в межпланетное пространство. Для этого стены полностью задрапировали черной тканью, а в центре установили 4 подиума, объединенных лестницами.

На самом верхнем ярусе встретились жених, добравшийся по «солнечному лучу», и невеста, пришедшая на место церемонии по «лунной дорожке». Так и родилась новая Вселенная.

Присутствующие могли с балконов наблюдать за стилизованным танцем и акробатическими номерами во время основной церемонии. Таким образом все присутствующие — и гости, и артисты — будто парили в невесомости.

На торжество пригласили около 250 человек.

Серебристые скатерти на столах гостей, прозрачные, практически незаметные стулья и холодная подсветка дополнили впечатляющие декорации. Оформители создали в зале инопланетный лес, чем-то напоминающий кадры из фильма «Аватар».

Космическую атмосферу подчеркивала каждая деталь в оформлении зала: холодный свет, металлические нити, «обледенелые» ветви, белоснежные цветы.

Особое внимание уделили оформлению стола молодоженов. По специальному эскизу для этой зоны изготовили заснеженный грот с кристаллами. А поверхность самого стола сделали зеркальной, похожей на замерзшее озеро.

Финальным аккордом стал торт, олицетворяющий Солнечную систему, выполненный в общей тематике свадьбы.

И праздничный фейерверк, такой же оригинальный, как и сама космическая свадьба.

Источник tobelove.ru
Фото на превью tobelove.ru

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