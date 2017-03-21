4 правила, которые помогут не облажаться с макияжем в темных тонах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Темные тени — настоящий тренд этого сезона. Но это еще не значит, что их обязательно стоит использовать. Они требуют особого внимания, ведь темный пигмент настолько интенсивен, что одна ошибка может стоить всего образа. AdMe.ru расскажет вам, стоит ли наносить макияж темных цветов и как правильно это делать.

Цвет глаз

Для каждого цвета глаз подходит свой темный оттенок. Если у вас голубые или серые глаза, отдайте предпочтение черным и кофейным теням. Зеленоглазым лучше всего подойдет темно-коричневый цвет, но вы также можете попробовать фиолетовые и темно-зеленые оттенки. На карих глазах отлично смотрятся темно-шоколадный и черный тона.

Размер глаз

Темные тени придают глазам глубину, но при этом делают их значительно меньше. Если разрез ваших глаз и так достаточно мал, стоит воздержаться от темных оттенков и попробовать более светлые и яркие тона. Также стоит взять на вооружение нейтральный бежевый тон, который подходит для любых глаз.

День или ночь?

Очень долго считалось, что темный макияж уместен исключительно в вечернее и ночное время, но сейчас это в прошлом. Для повседневного использования он, может, и не совсем подходит, но вот на особых мероприятиях будет отлично смотреться. Для того чтобы макияж не выглядел чересчур ярко, разбавьте темные тени светлой помадой. Для смягчения образа можно сочетать их с бежевым цветом, оттенком шампанского и золотым металликом.

Цвет кожи