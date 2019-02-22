4 фактора, от которых зависит чувство стиля каждого человека

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Некоторые тратят на одежду сотни тысяч долларов, одеваются в Gucci и Prada, но все равно выглядят безвкусно. А некоторые могут купить простую футболку в секонд-хенде — и каким-то образом выглядеть не хуже представителей Нью-Йоркской недели моды. Неужели все зависит только от врожденного вкуса?

Мы в AdMe.ru согласны с тем, что деньги — не решающий фактор, который определяет наличие стиля, хоть они и расширяют горизонты возможностей. Одновременно мы не согласны с тем, что чувство стиля — явление сугубо врожденное. Руководствуясь мнением большинства на различных интернет-форумах, мы выделили 4 субъективных фактора, которые вкупе влияют на чувство стиля каждого человека.

1. Уровень интеллекта

«Чувство стиля начинается с интеллекта. Не получится быть глупым и стильным. Можно скопировать чужой стиль, но он не будет органичным, не будет стилем. Нужен интеллект. А интеллект — это вещь, которая рождает мысли, идеи, мечты и действия. Таким образом формируется стиль человека, его личности, а уже потом формируется и стиль в одежде. Если в личности стиля нет, то любые Prada или Louis Vuitton будут выглядеть на нем совершенно безвкусно». Эти слова принадлежат российской журналистке Ирине Хакамаде. Согласитесь, мало кто рассуждает в подобном, стоит отметить, довольно логичном ключе. Помимо прочего, этот же фактор позволяет мыслить образно, всегда иметь представление своего имиджа в голове, не расточая внимание на ненужные вещи. А ведь большинство влюбляется в одинокие магазинные вещи, которые потом ни с чем не сочетаются и переходят в разряд красивых, но совершенно неоправданных покупок. Так, для формирования стиля нужен интеллект, для поддержания — рациональность.

P. S. Напомним, это лишь одно и довольно субъективное мнение отдельных людей. Стиль может быть производным интеллекта, но все же никак не может быть его показателем.

2. Одежда в детстве

«Спросите дизайнеров о причинах их увлечения модой, и, скорее всего, история рано или поздно обернется рассказом об их матерях», — так начинается одна из статей New York Times о влиянии родителей на вкус и чувство стиля нескольких современных дизайнеров. И действительно, большую роль в данном вопросе играют родители: если с детства закладывается принцип аморфного отношения к одежде, то есть вероятность, что эта основа останется с человеком на всю жизнь. Если же мать или отец с детства проявляют креатив, прививают ребенку базовые правила эстетики, то также есть вероятность, что эти привычки останутся с ним и в будущем.

Например, дизайнер Стелла Маккартни в ответ на вопрос о становлении себя в профессии также выделяет немалую роль своей мамы: с малых лет она наблюдала женщину, которая никогда не красилась, стриглась сама и на свой вкус, одевалась в стиле гранж еще до того, как его изобрели, и делала все это совершенно бесстрашно.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что существуют люди, которые занялись модой именно потому, что в детстве испытывали нехватку одежды.

3. Уровень художественного вкуса в целом

Если рассмотреть дизайнера как человека, который представляет собой апогей вкуса и чувства стиля, то можно заметить, что большинство историй становления людей этой профессии начинается из других творческих / культурных областей. К примеру, Кристиан Диор, прежде чем стать гением платья, был художником. Он владел частной галереей искусств, разрабатывал театральные костюмы, рисовал эскизы для французских модных журналов, работал в газете Le Figaro. Джорджио Армани мечтал стать актером, Гоша Рубчинский учился в художественной школе, Рик Оуэнс был живописцем — список можно продолжать долго. Если перенести эту закономерность в пространство обычных людей — недизайнеров, выходит, что история стиля любого человека должна начинаться с базового ознакомления с художественными основами и понятиями. Из этого же следует мысль о том, что чувство стиля можно приобрести по мере развития этих знаний. Главное — желание. В помощь могут прийти соответствующая литература, мастер-классы, лекции экспертов, последние издания модных журналов и т. п.

4. Смелость

Парадоксально, но понятие «смелость» может относиться к совершенно разному стилю. Кому-то не хватает смелости ходить в капсульном гардеробе. Кто-то не может рискнуть надеть яркие вещи вне пределов фотозоны. Кто-то не может позволить себе определенную одежду из-за возраста, считая, что общество не поймет / не одобрит. Но стиль — это об индивидуальности. А индивидуальность — это всегда о смелости.

Смелые люди творят моду. Например, в книге «Феномен Zara», рассказывающей об истории одноименного бренда, есть глава о специальных подразделениях, которые дежурят на улицах самых модных городов. «Модные шпионы» высматривают оригинально одетых ребят и буквально списывают с них образы. Затем все это переосмысливают и превращают в массовые тренды. К слову о трендах: это уже вопрос моды — индустрии, которая начинается с чьей-то смелости.

«Мода — это сложная система. То, что показывают на подиуме, — это квинтэссенция трендов, рассказанных на языке людей, работающих в модной индустрии. После подиумов тренды попадают в разработку компаний, которые ориентируются на обычную аудиторию. Они начинают переводить подиумные модели на „человеческий язык“. Сразу после старта продаж этот новый материал потребляют „фаст-фешен“ — люди, которые быстро реагируют на все модное. Как только фаст-фешен начинает носить тренд, настоящие модники, люди, которые творят стиль, отходят от этих нарядов. Когда в свою очередь их донашивают фаст-фешен, подключается самая многочисленная категория — „опоздуны“. Они сначала критикуют и отвергают все новое, а примерно через 2 года свыкаются, оценивают и приходят к нему. Когда бывший подиумный материал появляется на распродажах и в коллекциях самых обычных брендов — это признак того, что это уже совсем непопулярно в фешен-мире. Поэтому мода — это цикл, и твое место в нем зависит от того, насколько быстро ты на все реагируешь». Татьяна Тимофеева, стилист

Вывод: мода — понятие временное, а стиль — вечное. Смелость помогает и с первым, и со вторым.

5. Ваш вариант

Давайте продолжим этот список в комментариях.