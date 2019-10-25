37 фотографий с мужского конкурса красоты, после которых женские смотреть неинтересно

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В конце сентября в Таиланде состоялся мужской конкурс красоты Mister Global 2019. В нем приняли участие представители разных стран. В этом году мероприятие проходило под названием «Вдохновляющий джентльмен», то есть участники должны послужить примером и вдохновением для молодых людей по всему миру. Mister Global тесно связан с благотворительными и экологическими инициативами: в этот раз удалось собрать средства для спасения тайских слонов.

Главная изюминка шоу — демонстрация национальных костюмов. Жюри оценивает прежде всего то, насколько костюм показывает историю и культуру страны. AdMe.ru не мог пройти мимо этих красавчиков и их великолепных нарядов. Делимся с вами завораживающими снимками, сделанными фотографом Дэвидом Рио.

Мексика

Португалия

Филиппины

Таиланд

Чили

Индонезия

Того

Польша

Нигерия

Непал

Гаити

Куба

Чехия

Гонконг

Испания

Египет

США

Швейцария

Вьетнам

Лаос

Тунис

Япония

Пуэрто-Рико

Бразилия

Доминиканcкая Республика

ЮАР

Тайвань

Панама

Китай

Гуам

Индия

Перу

Малайзия

Швеция

Шри-Ланка

Мьянма — победитель конкурса национальных костюмов

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Какому костюму вы присудили бы 1-е место?

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