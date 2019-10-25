37 фотографий с мужского конкурса красоты, после которых женские смотреть неинтересно

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В конце сентября в Таиланде состоялся мужской конкурс красоты Mister Global 2019. В нем приняли участие представители разных стран. В этом году мероприятие проходило под названием «Вдохновляющий джентльмен», то есть участники должны послужить примером и вдохновением для молодых людей по всему миру. Mister Global тесно связан с благотворительными и экологическими инициативами: в этот раз удалось собрать средства для спасения тайских слонов.