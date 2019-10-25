37 фотографий с мужского конкурса красоты, после которых женские смотреть неинтересно
В конце сентября в Таиланде состоялся мужской конкурс красоты Mister Global 2019. В нем приняли участие представители разных стран. В этом году мероприятие проходило под названием «Вдохновляющий джентльмен», то есть участники должны послужить примером и вдохновением для молодых людей по всему миру. Mister Global тесно связан с благотворительными и экологическими инициативами: в этот раз удалось собрать средства для спасения тайских слонов.
Главная изюминка шоу — демонстрация национальных костюмов. Жюри оценивает прежде всего то, насколько костюм показывает историю и культуру страны. AdMe.ru не мог пройти мимо этих красавчиков и их великолепных нарядов. Делимся с вами завораживающими снимками, сделанными фотографом Дэвидом Рио.
Мексика
Португалия
Филиппины
Таиланд
Чили
Индонезия
Того
Польша
Нигерия
Непал
Гаити
Куба
Чехия
Гонконг
Испания
Египет
США
Швейцария
Вьетнам
Лаос
Тунис
Япония
Пуэрто-Рико
Бразилия
Доминиканcкая Республика
ЮАР
Тайвань
Панама
Китай
Гуам
Индия
Перу
Малайзия
Швеция
Шри-Ланка
Мьянма — победитель конкурса национальных костюмов
Титул Mister Global 2019 получил 23-летний кореец Чон Ву Ким
Какому костюму вы присудили бы 1-е место?
Фото на превью Mister Global / Facebook, Mister Global / Facebook, Mister Global / Facebook