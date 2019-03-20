30+ вещей из прошлого, к которым вы бы и на километр не подошли

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Предметы, к которым мы привыкли сегодня, в прошлом выглядели совсем по-другому. Например, гигантские компьютеры вместо компактного гаджета или кукла в крошечном гробу, которая считалась вполне нормальной детской игрушкой. Кажется, у наших предков были крепкие нервы — вы только посмотрите на Микки-Мауса 1930-х годов!

AdMe.ru составил подборку сумасшедших вещей, которым пользовались наши бабушки и дедушки.

1. Фартук для льда

Производители этого девайса всерьез считали, что любители отдыха на природе будут в восторге от фартука с отсеком для хранения льда. Что при этом ощущал человек, который этот фартук надевал, неизвестно.

2. «Джедайский» шлем для МРТ

В 80-х с помощью такого шлема медики делали МРТ головного мозга. Катушки по бокам — это антенны, которые ловят магнитные сигналы.

3. Свинцовые накладки на грудь для кормящих матерей

Накладки незаменимы для кормящих мам: в процессе грудного вскармливания соски трескаются и ужасно болят. Пара накладок выше изготовлена из свинца. Правда, о вредном воздействии этого металла в XVIII–XIX веках еще не знали, поэтому барышни с удовольствием покупали такой товар.

4. Бурдалю

Бурдалю — дамское судно XVII–XVIII веков. Из-за громоздких платьев женщинам было сложно ходить в туалет (с десяток юбок быстро не поднимешь), и они пользовались изящными горшками.

5. Послеобеденный писсуар для джентльменов

А вот так справляли малую нужду мужчины, даже не выходя из-за стола.

6. Карманная электромагнитная машинка для лечения неврозов

Наши предки верили в чудодейственную силу электричества и лечили током кучу болезней.

7. Блендер для детского питания

Франция, 1930-е.

8. Механический человечек

Немецкая игрушка-тыква конца XIX века, которая играет на аккордеоне.

9. Рентгеновский аппарат

Франция, начало ХХ века.

10. Жесткий диск на 256 Мб

Так в 1979 году выглядели 256 Мб памяти. Сегодня даже самый простой смартфон способен хранить в 30 раз больше информации при весьма скромных размерах.

11. Микки-Маус

Обратите внимание на людей, которые транспортируют надувного Микки-Мауса. США, 1934 год.

12. Мужской раздельный купальник

Этого мужчину все равно оштрафовали за ненадлежащий вид. Нидерланды, 1931 год.

13. Вибробюстгальтер

Бюстгальтер-массажер для придания упругости груди, 1971 год.

14. Детская коляска, которая может подниматься по ступеням

Доктор Вильгельм Петерсон демонстрирует свое изобретение, 1956 год.

15. Кукла «Замерзшая Шарлотта»

Фарфоровая кукла в миниатюрном гробе предназначалась для детей. На крышке — недвусмысленное послание «Не говори так много». Название «Замерзшая Шарлотта» позаимствовано из баллады о девушке, которая была слишком тщеславна и погибла из-за своей болтовни. США, XIX век.

16. Робопупс

Механического ползающего ребенка никто не хотел покупать. Однако причина провала продаж не внешность, а большой вес и капризный механизм, который так и норовил сломаться. США, конец XIX века.

17. Моргающие часы

Это сегодня такие часы выглядят криповато, а в конце XIX века они были невероятно популярны. Глаза человечка двигаются вверх и вниз.

18. Кобе. С такими куклами играли японские дети 100 лет назад.

19. Надувной бюстгальтер

Франция, 1950-е.

20. Карнавальные маски из папье-маше

Венеция, 1930-е.

21. Лавка мясника для самых маленьких

Невероятная детализация: пол мясницкой лавки покрыт опилками и брызгами крови. Англия, примерно 1840-е.

22. Женский контрацептив

Колпачок для шейки матки от доктора Мари Стоп. Англия, 1915 год.

23. Вентилятор для ложки

США, 1948 год.

24. Вибромассажер для лица

Массажер для подтяжки кожи лица. Европа, 1900-е.

25. Шлем «виртуальной реальности»

Теоретически такой шлем должен был заменить хозяину общение с внешним миром. Германия, 1967 год.

26. Елочная игрушка

Двухсторонняя игрушка-пищалка. Германия, вторая половина XIX века.

27. Клетка для людей

Это «укрытие Моррисона». В период Второй мировой войны клетки спасали жизни: в случае бомбежки и обрушения дома люди оставались целы. Англия, 1941 год.

28. Ходячая библиотека

Лондон, 1930-е.

29. Мобильный кондиционер

Работница придорожного кафе охлаждает салон автомобиля, пока посетители обедают. США, 1957 год.

30. Каски огнеборцев

Шлемы пожарных выглядят как Дарт Вейдер и андроид C-3PO. Франция, конец XIX века.

31. «Умные» часы

В эту модель Seiko встроили игры и даже мини-принтер. Япония, 1984 год.

32. Зубная паста с виски

Производители пасты не использовали заменители вкуса, скотч и виски здесь натуральные. США, 1961 год.

Кажется, некоторые вещи из этого списка теперь будут сниться нам в кошмарах. А какой предмет из прошлого поразил вас больше всего?