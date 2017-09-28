30 случаев, когда дизайнеры слегка облажались

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Далеко не всегда дизайнеры могут продумать проект до мелочей. А порой и вовсе у них заканчивается вдохновение на пару со здравым смыслом. AdMe.ru собрал 30 самых откровенных дизайнерских провалов, которые поднимут настроение на весь день.

Горка для бесстрашных детей и родителей с крепкими нервами

Я бы хотел познакомиться с теми, кто это придумал

Самое неподходящее место для Пизанской башни

Да вот же она, бумага! Только руку протянуть

Задумка была неплохая, но исполнение слегка подкачало

Бессмысленный и беспощадный дверной глазок

С таким огнетушителем ни один пожар не страшен

Безопасность превыше всего

Невероятно мотивирующая футболка

Невидимые легинсы

Когда случайно припарковал остановку

Сердечко, похожее на что-то другое

Спонсор вашей поездки — дети-киборги

Извините, вы не могли бы подвинуться?

Победитель в номинации «Самая бесполезная калитка»

С производителями легинсов определенно что-то не так

Изготовители контейнера для бананов кое-что не учли

Дверь для тех, кто познал дзен и научился левитировать

Двери в кабинках туалета для самых общительных

Вот он — Сизифов труд в действии

Стой! Не проедешь

Конструкция, которая держится на честном слове строителей

Нормальная ссылка. Главное, что запомнить легко

Вы уж определитесь, пожалуйста

Лучшего места для надувания, очевидно, не нашлось

На этом шарике тоже

Вот как на самом деле нужно использовать селфи-палку

Телевизор застеснялся и спрятался

Как-то неловко получилось

Вот умеют заинтриговать!

Пожалуй, это был не самый удачный выбор расцветки для раковины