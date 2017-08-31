30 крутых реклам, которые не оставляют шансов пройти мимо
Хорошая реклама, как известно, двигатель торговли. А иногда она не только продает, но и сама становится искусством. И тогда клиент уж точно «обречен» на то, чтобы совершить покупку.
AdMe.ru собрал примеры рекламы, которую хочется бесконечно рассматривать и показывать своим друзьям.
Проснись с кофе
Чтобы любимая еда не доставляла дискомфорта, пользуйтесь специальной пастой
Флаги стран, куда летает авиакомпания, из родного флага перевозчика
Наверное, зонтики расхватывают, как горячую картошку, даже в солнечную погоду
Легкие печеньки для собак
Пара таблеток — и вы снова адекватный работник
Представьте. С Lego
Используйте только то, что вам необходимо. Так и с водой.
«Любите его так, как любите себя» — продукты для животных
Когда не ожидал такой мощи
И никто не узнает, что вы ели
Очень острые чипсы
«Привет, Майкл» — именно это хочешь сказать, едва надев эти наушники
Пожалуй, даже слишком диетическая газировка
«Никто не выращивает такой кетчуп, как Heinz»
Открыто и ночью
Снеки для зубов — и у собаки будет «более свежее дыхание, чем у вас»
Сила лезвий
Так надежнее
Экспресс-доставка: словно по-соседству
Ночной крем
Плохой корм — плохая собака
«Неофициальное обслуживание может быть опасным», — предупреждает автоконцерн
Бритва делает из обезьяны человека
Для своих портретов, а не для селфи
Свежесть кулинарного искусства
Крем для обуви полирует до зеркального отражения
«Желаем вам жуткого Хеллоуина!»
Теперь только точная парковка
Когда внезапно появилась идея
Фото на превью orbit