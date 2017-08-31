30 крутых реклам, которые не оставляют шансов пройти мимо

Хорошая реклама, как известно, двигатель торговли. А иногда она не только продает, но и сама становится искусством. И тогда клиент уж точно «обречен» на то, чтобы совершить покупку.

AdMe.ru собрал примеры рекламы, которую хочется бесконечно рассматривать и показывать своим друзьям.

Проснись с кофе

Чтобы любимая еда не доставляла дискомфорта, пользуйтесь специальной пастой

Флаги стран, куда летает авиакомпания, из родного флага перевозчика

Наверное, зонтики расхватывают, как горячую картошку, даже в солнечную погоду

Легкие печеньки для собак

Пара таблеток — и вы снова адекватный работник

Представьте. С Lego

Используйте только то, что вам необходимо. Так и с водой.

«Любите его так, как любите себя» — продукты для животных

Когда не ожидал такой мощи

И никто не узнает, что вы ели

Очень острые чипсы

«Привет, Майкл» — именно это хочешь сказать, едва надев эти наушники

Пожалуй, даже слишком диетическая газировка

«Никто не выращивает такой кетчуп, как Heinz»

Открыто и ночью

Снеки для зубов — и у собаки будет «более свежее дыхание, чем у вас»

Сила лезвий

Так надежнее

Экспресс-доставка: словно по-соседству

Ночной крем

Плохой корм — плохая собака

«Неофициальное обслуживание может быть опасным», — предупреждает автоконцерн

Бритва делает из обезьяны человека

Для своих портретов, а не для селфи

Свежесть кулинарного искусства

Крем для обуви полирует до зеркального отражения

«Желаем вам жуткого Хеллоуина!»

Теперь только точная парковка

Когда внезапно появилась идея

Фото на превью orbit

21 На склад!
8 Комментарии
  • 31 августа 2017
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  • 9801

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