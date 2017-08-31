30 крутых реклам, которые не оставляют шансов пройти мимо

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Хорошая реклама, как известно, двигатель торговли. А иногда она не только продает, но и сама становится искусством. И тогда клиент уж точно «обречен» на то, чтобы совершить покупку. AdMe.ru собрал примеры рекламы, которую хочется бесконечно рассматривать и показывать своим друзьям.

Проснись с кофе

Чтобы любимая еда не доставляла дискомфорта, пользуйтесь специальной пастой

Флаги стран, куда летает авиакомпания, из родного флага перевозчика

Наверное, зонтики расхватывают, как горячую картошку, даже в солнечную погоду

Легкие печеньки для собак

Пара таблеток — и вы снова адекватный работник

Представьте. С Lego

Используйте только то, что вам необходимо. Так и с водой.

«Любите его так, как любите себя» — продукты для животных

Когда не ожидал такой мощи

И никто не узнает, что вы ели

Очень острые чипсы

«Привет, Майкл» — именно это хочешь сказать, едва надев эти наушники

Пожалуй, даже слишком диетическая газировка

«Никто не выращивает такой кетчуп, как Heinz»

Открыто и ночью

Снеки для зубов — и у собаки будет «более свежее дыхание, чем у вас»

Сила лезвий

Так надежнее

Экспресс-доставка: словно по-соседству

Ночной крем

Плохой корм — плохая собака

«Неофициальное обслуживание может быть опасным», — предупреждает автоконцерн

Бритва делает из обезьяны человека

Для своих портретов, а не для селфи

Свежесть кулинарного искусства

Крем для обуви полирует до зеркального отражения

«Желаем вам жуткого Хеллоуина!»

Теперь только точная парковка

Когда внезапно появилась идея