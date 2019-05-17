30+ платьев Каннского фестиваля разных лет, которые стали культовыми
14 мая на Лазурном Берегу во Франции открылся престижный Каннский кинофестиваль. Он будет длиться 11 дней. Этот фестиваль — один из старейших. Он впервые был проведен сразу после войны, в 1946 году. За это время на красной дорожке побывали сотни звезд первой величины. Самые яркие картины конкурса входят в историю кинематографа, а самые потрясающие платья знаменитостей — в летопись моды. Примечательно, что из года в год наряды звезд в Каннах неизменно соответствуют эпохе, отражая дух времени.
AdMe.ru составил перечень стильных образов Каннского фестиваля разных лет, которые прочно врезались в память зрителей. А еще мы выбрали наиболее яркие наряды с открытия мероприятия в 2019 году.
Брижит Бардо, 1953
Софи Лорен, 1955
Ким Новак, 1956
Элизабет Тейлор, 1957
Джейн Мэнсфилд, 1958
Жанна Моро, 1960
Софи Лорен, 1961
Катрин Денев, 1966
Джейн Биркин, 1974
Натали Вуд, 1976
Принцесса Диана, 1987
Элизабет Тейлор, 1987
Изабель Аджани, 1993
Шэрон Стоун, 1995
Айшвария Рай, 2003
Диана Крюгер, 2004
Шарлотта Генсбур, 2005
Пенелопа Крус, 2006
Пас Вега, 2008
Кейт Бланшетт, 2010
Ума Турман, 2011
Николь Кидман, 2013
Шэрон Стоун, 2013
Лупита Нионго, 2015
Белла Хадид, 2016
Эль Фаннинг, 2017
На открытии фестиваля в этом году тоже было немало блистательных туалетов. Возможно, некоторые из них мы будем долго вспоминать в качестве эталонов вечерних нарядов.
Селена Гомес
Джулианна Мур
Эмбер Херд
Ева Лонгория
Изабель Гулар
А какое платье добавили бы в этот список вы?
Фото на превью Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images