30+ платьев Каннского фестиваля разных лет, которые стали культовыми

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14 мая на Лазурном Берегу во Франции открылся престижный Каннский кинофестиваль. Он будет длиться 11 дней. Этот фестиваль — один из старейших. Он впервые был проведен сразу после войны, в 1946 году. За это время на красной дорожке побывали сотни звезд первой величины. Самые яркие картины конкурса входят в историю кинематографа, а самые потрясающие платья знаменитостей — в летопись моды. Примечательно, что из года в год наряды звезд в Каннах неизменно соответствуют эпохе, отражая дух времени.

AdMe.ru составил перечень стильных образов Каннского фестиваля разных лет, которые прочно врезались в память зрителей. А еще мы выбрали наиболее яркие наряды с открытия мероприятия в 2019 году.

Брижит Бардо, 1953

Софи Лорен, 1955

Ким Новак, 1956

Элизабет Тейлор, 1957

Джейн Мэнсфилд, 1958

Жанна Моро, 1960

Софи Лорен, 1961

Катрин Денев, 1966

Джейн Биркин, 1974

Натали Вуд, 1976

Принцесса Диана, 1987

Элизабет Тейлор, 1987

Изабель Аджани, 1993

Шэрон Стоун, 1995

Айшвария Рай, 2003

Диана Крюгер, 2004

Шарлотта Генсбур, 2005

Пенелопа Крус, 2006

Пас Вега, 2008

Кейт Бланшетт, 2010

Ума Турман, 2011

Николь Кидман, 2013

Шэрон Стоун, 2013

Лупита Нионго, 2015

Белла Хадид, 2016

Эль Фаннинг, 2017

На открытии фестиваля в этом году тоже было немало блистательных туалетов. Возможно, некоторые из них мы будем долго вспоминать в качестве эталонов вечерних нарядов.

Селена Гомес

Джулианна Мур

Эмбер Херд

Ева Лонгория

Изабель Гулар

А какое платье добавили бы в этот список вы?