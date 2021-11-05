30+ пикантных фактов о Коко Шанель, которая не умела ни рисовать, ни кроить, но все равно стала легендарным дизайнером
Можно смело сказать, что Коко Шанель изменила мир моды и переосмыслила женский гардероб. При этом некоторые историки моды полагают, что она была не столько талантливым дизайнером, сколько гениальным стилистом. Шанель умела сочетать вещи как никто другой и была настоящей иконой стиля своей эпохи. При этом ее путь к успеху был весьма тернист и ей не раз приходилось собирать всю волю в кулак, чтобы одержать очередную победу.
Мы в AdMe.ru решили поподробнее изучить биографию этой легендарной женщины, которая таила немало секретов и тайн.
- Габриэль Бонёр Шанель родилась в 1883 году в благотворительной больнице для бедных. Ее мать была прачкой, а отец — уличным торговцем рабочей одеждой и нижним бельем. В семье было шестеро детей.
- Кстати, настоящая фамилия девочки была вовсе не Шанель, а Шаснель. Фамилию Шанель могли носить только дворяне, а семья малышки Габриэль была бедна. Просто ее родители не могли присутствовать при регистрации ребенка и в свидетельство о рождении закралась ошибка.
- Когда Габриэль было 11 лет, она потеряла маму. Отец решил, что он один не справится с воспитанием детей, поэтому отправил двух сыновей работать на ферму, а трех дочерей определил в приют при монастыре города Обазин.
- В монастыре девочка провела 6 лет, и это место довольно серьезно повлияло на всю ее последующую жизнь. Во-первых, именно там она научилась шить. Во-вторых, в дальнейшем она создавала свои лаконичные черно-белые наряды, вдохновившись аналогичной черно-белой униформой монахинь. И наконец, знаменитый логотип модного дома Chanel с двумя пересекающимися буквами С весьма напоминает узор витража этого монастыря.
- Уже став знаменитой, Шанель перескажет историю своего детства несколько иначе. Она поведает, что родилась на 10 лет позже и что ее отец отплыл в Америку в поисках счастья, оставив дочь жить с двумя тетками.
- Достигнув совершеннолетия, Шанель отправилась в город Мулен, где якобы жила ее бабушка по отцовской линии. Там девушку устроили на работу в галантерейный магазин младшей продавщицей.
- Вскоре на танцах Габриэль познакомилась с офицером по имени Этьен Бальсан. Между молодыми людьми возникла симпатия, и он предложил ей стать его девушкой. Надо сказать, что Этьен был из обеспеченной семьи и у него был большой дом. При этом он не поселил Шанель к себе. Согласно переписи, Габриэль жила в домике для садовника. А причина заключалась в том, что в большом доме у Этьена уже жила его другая возлюбленная.
- Однако Шанель согласилась на эти условия, поскольку идти ей особо было некуда: в магазине она получала гроши и перспектива жить в садовом домике ей нравилась больше, чем ютиться в каморке.
- В юности Шанель фотографировалась в профиль и с забранными наверх волосами. Дело в том, что однажды ей сказали, что у нее некрасивый анфас. Действительно, у девушки было немного квадратное лицо, но вот в профиль оно смотрелось отлично. А убранные вверх волосы демонстрировали длинную шею и стройную спину.
- Кстати, Габриэль никогда не носила корсеты. Ей они были попросту не нужны: она и так была худенькой и изящной, так как в детстве недоедала.
- Примерно в это же время к Габриэль прилипло прозвище Коко. Девушка пела в кабаре песенки под названием «Кто видел мою Коко?» и «Ко-ко-ри-ко», и вскоре все стали называть ее именно так. При этом она быстро поняла, что певческая карьера не ее стезя, поскольку голос у Коко был не очень мелодичный.
- Однажды на одном из пикников, который устраивал ее возлюбленный Этьен, Шанель познакомилась с его другом, молодым аристократом Артуром Кэйпелом по прозвищу Бой. Кстати, он был племянником Уинстона Черчилля.
- Между молодыми людьми быстро вспыхнула страсть, и Коко сбежала с Боем в Париж, оставив Этьену записку с просьбой не искать ее. Правда, Артур тоже не сразу поселил девушку в свою роскошную квартиру. Сначала она около месяца жила в комнате для прислуги под присмотром консьержки, которая следила, во сколько Шанель приходит и уходит, а также не приводит ли она кого-то постороннего в дом. Бой видел, как Коко предала его друга, и не хотел оказаться в том же положении.
- Со временем Артур Кэйпел убедился, что Шанель ему верна, и решил дать ей деньги на ее первые магазины женской одежды и шляпок. Сначала Коко открыла бутик в Париже, а затем еще 2 на морских курортах — в Довиле и Биаррице. Надо сказать, что дела Коко пошли так хорошо, что через несколько лет она смогла возместить Бою его первоначальные вложения в ее бизнес.
- Какое-то время Шанель полагала, что они с Артуром сыграют свадьбу, но он предпочел ей более выгодную партию и женился на девушке из обеспеченной семьи. Однако Коко не переставала его любить. В 1919 году случилась трагедия: во время поездки на Лазурный Берег Бой в машине упал с обрыва и разбился. Для Шанель это стало настоящим ударом. Она приехала на место аварии и горько плакала целый час. Но потом встала и сказала: «Прошлое прошло».
- В 1919 году к Коко Шанель пришел настоящий успех и признание. Она зарегистрировалась как кутюрье и открыла свой собственный модный дом по адресу: улица Камбон, 31, Париж.
- Однако особым успехом пользовался бутик Шанель в Биаррице. Среди ее клиентов было немало знатных русских эмигранток. Вскоре Шанель познакомилась с аристократом великим князем Дмитрием Павловичем Романовым. У них завязались романтические отношения, и князь даже подарил ей роскошное длинное жемчужное ожерелье своей матери.
- Именно он познакомил Коко со знаменитым парфюмером Эрнестом Бо, с помощью которого и были созданы легендарные духи Chanel № 5.
- Немалую роль в судьбе модного дома Коко сыграла сестра Дмитрия Павловича — великая княгиня Мария. Она предложила свою помощь, поскольку умела великолепно рисовать, в отличие от Шанель, а также привела в ее модный дом русских вязальщиц. На какой-то период русские мотивы стали одними из ключевых в коллекциях Коко, а Мария Павловна получила должность главы отдела вышивки и вязания дома Chanel.
- Также Мария Павловна привела в дом Chanel талантливого администратора — Сергея Кутузова, внука знаменитого полководца. Он предложил уволить всех французских манекенщиц и взять русских. Одной из первых моделей дома Chanel стала аристократка княжна Мэри Шервашидзе (Эристави).
- Однако со временем роман Коко с Дмитрием Павловичем угас, и у нее появился новый ухажер — герцог Вестминстерский Хью Гровенор. Их роман продлился долгих 10 лет. Когда Шанель спросили, почему она не вышла замуж за герцога, она якобы ответила так: «Герцогинь Вестминстерских было несколько, а Шанель — одна».
- В 30-е годы Коко решила попробовать себя в новом деле. В Монте-Карло она познакомилась со знаменитым голливудским продюсером Сэмюэлем Голдвином, сооснователем компании Metro-Goldwyn-Mayer. Он сделал Шанель заманчивое предложение. За сумму в $ 1 000 000 она должна была дважды в год приезжать в Голливуд и создавать костюмы для его кинозвезд. Дизайнер согласилась.
- Конечно, Голливуд произвел на нее неизгладимое впечатление и даже серьезно изменил ее стиль. Если раньше Коко была воплощением «антигламура» и поклонницей минимализма, то теперь, насмотревшись на голливудских белокурых див в мехах и стразах, Шанель стала отдавать предпочтение более женственным нарядам и аксессуарам.
- Фабрика грез повлияла также на внешний вид самой Коко. Например, вероятнее всего, после поездки в Голливуд дизайнер сделала себе круговую подтяжку лица — она поняла, что в современном обществе царит культ молодости. Также в какой-то момент у нее начали сильно выпадать волосы. Сначала она решила скрывать это при помощи берета, а потом стала появляться на публике только в разных париках.
- Вскоре Шанель понимает, что мир моды захватывает цвет, а она предлагает покупателям лаконичные вещи темных оттенков. Чтобы как-то оживить свои коллекции, она начала сотрудничать с художником Сальвадором Дали. На какой-то период Коко увлеклась сюрреализмом и вместе c Дали создала костюмы для нескольких театральных постановок.
- В 1939 году странам Европы, очевидно, было не до моды, поэтому Шанель решила распустить сотрудников и закрыть модный дом. В результате 4 000 женщин-служащих потеряли работу. Однако они не были согласны с таким решением и устроили забастовку. В итоге сотрудницы победили и Коко вынуждена была им заплатить большую неустойку.
- Чтобы сохранить свои деньги в такое непростое для Франции время, Коко перевела их в частный банк Княжества Лихтенштейн. Однако сама она осталась в Париже и вскоре познакомилась с сотрудником немецкого посольства бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге. На тот момент Шанель было уже около 60 лет, а Ганс был женат, но, так или иначе, между ней и Гансом вспыхнул страстный роман. Она называла возлюбленного Шпац, то есть «воробушек».
- Коко Шанель дорого заплатила за свою любовь. В дальнейшем, уже в 40-е годы, из-за этой связи она долгое время будет вынуждена провести в Швейцарии, не имея возможности вернуться в родную Францию. Потом в Швейцарию к ней приедет ее любимый Шпац и они проведут вместе несколько счастливых лет. Правда, позднее он оставит Коко ради более молодой пассии.
- В Париж Шанель смогла вернуться только в 1953 году, когда ей было уже 70 лет. На следующий год на деньги, полученные от бизнесмена Пьера Вертхаймера, она возродила свой модный дом и представила новую коллекцию.
- Правда, былой славы и уважения она добилась лишь спустя 3 сезона, ее первые коллекции были приняты очень плохо. Однако вновь завоевать сердца модниц мадемуазель Шанель сумела с помощью легендарного твидового костюма — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами.
- К сожалению, годы не пощадили Коко Шанель: к концу жизни в ее анамнезе были такие диагнозы, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. В какой-то момент ей уже было трудно приходить на работу. К тому же она не смогла выдержать борьбу с мини-юбками, которые предлагали другие модные дома. Шанель отвергала это новомодное явление, а публика хотела чего-то новенького.
- В начале 1971 года Шанель было 87 лет, но она продолжала работать в своем модном доме на контрактной основе. Во Франции, как правило, с сотрудником заключают договор на один год и продлевают его 1 января. И вот 31 декабря закончился очередной контракт с Коко. Она рассчитывала, что с ней подпишут новый, но этого не случилось.
- Когда дизайнер вернулась после новогодних каникул в свой дом моды, швейцар преградил ей путь и сказал, что ее там больше не ждут. Конечно, для Шанель это стало настоящим ударом, и она не смогла пережить такого предательства. Она вернулась в свой номер в отеле «Риц», и у нее случился инфаркт.
- Коко Шанель ушла из жизни в начале января 1971 года. Ее последние слова, обращенные к сиделке, были такими: «Смотри, как умирают в одиночестве». Говорят, что в номере был большой ларец, полный драгоценностей, которые пропали после кончины этой легендарной женщины. Правда она успела написать завещание, согласно которому большая часть ее состояния досталась племяннику Андре, который жил в Швейцарии, и двум его дочерям.
- Также в завещании Шанель попросила похоронить ее в Швейцарии, которая «подарила ей мир и покой». Ее воля была исполнена.
- Сегодня детище легендарного модельера продолжает жить, и мир до сих пор помнит имя Коко Шанель. Ее можно назвать одной из наиболее выдающихся женщин XX века.
А какая ассоциация возникает у вас при упоминании имени этого дизайнера?
Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News
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