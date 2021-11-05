30+ пикантных фактов о Коко Шанель, которая не умела ни рисовать, ни кроить, но все равно стала легендарным дизайнером

Можно смело сказать, что Коко Шанель изменила мир моды и переосмыслила женский гардероб. При этом некоторые историки моды полагают, что она была не столько талантливым дизайнером, сколько гениальным стилистом. Шанель умела сочетать вещи как никто другой и была настоящей иконой стиля своей эпохи. При этом ее путь к успеху был весьма тернист и ей не раз приходилось собирать всю волю в кулак, чтобы одержать очередную победу.