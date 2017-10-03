30 тату, в которых воплотилась сама нежность и изысканность

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Люди по-разному относятся к татуировкам — кто-то восторгается ими, кто-то категорически не приемлет. Впрочем, так происходит и с любым другим искусством, будь то живопись или музыка.

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