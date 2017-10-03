30 тату, в которых воплотилась сама нежность и изысканность
Люди по-разному относятся к татуировкам — кто-то восторгается ими, кто-то категорически не приемлет. Впрочем, так происходит и с любым другим искусством, будь то живопись или музыка.
AdMe.ru предлагает посмотреть на невесомые минималистичные работы различных мастеров, в которые просто невозможно не влюбиться.
Природный минимализм
Тонкая черная линия
Почти фотография
Космос как искусство
Прирученные навсегда
Шедевры акварели
Фото на превью tedd2s/instagram