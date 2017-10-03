30 тату, в которых воплотилась сама нежность и изысканность

Люди по-разному относятся к татуировкам — кто-то восторгается ими, кто-то категорически не приемлет. Впрочем, так происходит и с любым другим искусством, будь то живопись или музыка.

AdMe.ru предлагает посмотреть на невесомые минималистичные работы различных мастеров, в которые просто невозможно не влюбиться.

Природный минимализм

Тонкая черная линия

Почти фотография

Космос как искусство

Прирученные навсегда

Шедевры акварели

Фото на превью tedd2s/instagram

83 На склад!
9 Комментарии
  • 3 октября 2017
  • 9
  • 20276

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