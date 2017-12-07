30 дизайнеров, для которых в аду приготовлен отдельный котел

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые дизайнеры в погоне за креативом немного перебарщивают с творческими порывами. Так что если вы когда-нибудь думали, что у вас руки растут не оттуда, то просто вспомните, что существуют люди, которые за подобные ляпы еще и деньги получают. Для того чтобы напоминать себе почаще, как не надо делать свою работу, мы в AdMe.ru подготовили для вас подборку ну очень странных дизайнерских решений.

У кого-то очень странные представления о личном пространстве

Пора расставить уже все точки над «i»: Земля не круглая и не плоская. Земля — это Польша

Хмм, ну кто же мог ожидать, что ткань растягивается

Кажется, нам навязывают очередные нереалистичные стандарты женской красоты

Это устройство настолько эффективно, что ваша собака даже породу поменяет

Начальник, я все сделал аккуратно, как ты просил!

Супермен уже не тот

«Пекарь никак не присылал фото наших фигурок на свадебном торте. Сегодня стало понятно почему»

Девушка, ваша блузка на меня странно смотрит

В теории это был хороший подарок нашей маме

А по мере роста вашего ребенка можно просто удлинить шею принцессе

Этот парень, наверное, мастер на все руки

Этот коврик для йоги немного угнетает

А вы точно такой макет согласовывали?

Б — безопасность

Этот матрас был явно вдохновлен средством женской гигиены

Чем дольше на это смотришь, тем больнее

Оригинальный выбор ковра для лестницы

Наверняка долго подбирали фото и думали над шрифтами. Просто забыли учесть крошечную деталь

Потому что одного носа мышам недостаточно

Где ж тебя жизнь так потрепала, бедняга?

Вы где таких уток видели?

Кажется, это ловушка

Когда живешь завтрашним днем

Красавица! ...Или чудовище?

Мир-то как изменился! А мы все пропустили

Не самое удачное расположение принта

А теперь представьте доставку дивана в квартиру в конце этого коридора?

Зато дизайн

У кого-нибудь есть идея, какого черта?