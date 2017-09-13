30 десертов, которые настолько прекрасны, что кажется, их создали с помощью фотошопа
Мы в AdMe.ru любим искусство во всех его проявлениях. А уж если оно еще и съедобное да при этом вкусное, то цены ему нет. Именно поэтому мы собрали для вас 30 фотографий самых прекрасных десертов для вдохновения и... слюноотделения.
Восхитительные десерты в пастельных тонах от 16-летнего кулинара
«Вкусная геометрия» от кондитера, раньше работавшего архитектором
Обычный пряничный домик
Оригинальный декор из шоколада
Потрясающе нежные цветочные торты
Зеркальная глазурь, в которой можно увидеть свое отражение
Съедобный кубик Рубика
Пирожные, которые легко спутать с настоящими фруктами
Торты, которые напоминают различные минералы
Фото на превью naturally.jo / instagram.com, naturally.jo / instagram.com