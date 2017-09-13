30 десертов, которые настолько прекрасны, что кажется, их создали с помощью фотошопа

Мы в AdMe.ru любим искусство во всех его проявлениях. А уж если оно еще и съедобное да при этом вкусное, то цены ему нет. Именно поэтому мы собрали для вас 30 фотографий самых прекрасных десертов для вдохновения и... слюноотделения.

Восхитительные десерты в пастельных тонах от 16-летнего кулинара

«Вкусная геометрия» от кондитера, раньше работавшего архитектором

Обычный пряничный домик

Оригинальный декор из шоколада

Потрясающе нежные цветочные торты

Зеркальная глазурь, в которой можно увидеть свое отражение

Съедобный кубик Рубика

Пирожные, которые легко спутать с настоящими фруктами

Торты, которые напоминают различные минералы

208 На склад!
16 Комментарии
  • 13 сентября 2017
  • 16
  • 27399

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