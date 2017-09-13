30 десертов, которые настолько прекрасны, что кажется, их создали с помощью фотошопа

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Мы в AdMe.ru любим искусство во всех его проявлениях. А уж если оно еще и съедобное да при этом вкусное, то цены ему нет. Именно поэтому мы собрали для вас 30 фотографий самых прекрасных десертов для вдохновения и... слюноотделения.