29 вещей, которые лучше бы глаза наши не видели
В нашем мире живут и созидают гении дизайна и маркетинга. На какие только хитрости они не идут, чтобы придать привычным товарам новый вид и функциональность, а то и вовсе придумывают такие вещи, в существование которых не хочется верить. А они есть, и многие из них можно купить в онлайн-магазинах!
AdMe.ru собрал для вас 29 таких вещей, на которые без слез не взглянешь. От смеха, конечно же.
Сок моллюсков
Эффектные тапочки
Как это развидеть?!
Слайсер для виноградинки
Носки-сандалии
Стилус-нос
Тесто в тесте
Электрические уточки для купания
Крышка с весами для унитаза
Патрон-розетка
Шейный держатель для телефона
Интересно, какой запах у интернета?
Подгузники-стринги
Для особых фанаток миньонов
Поильник на кроватку
По-настоящему крокодиловая кожа
Пивная кружка со звонком
Прощай, туалетная бумага!
Хлебные лоферы
Гель для душа со вкусом миндального печенья
Для любителей попить кофе прямо в душе
Шампунь...
Волосатый купальник
Тапки-тряпка для домашних питомцев
Для тех, кто хочет научиться печатать ногами
Полка для посуды из поролона
Пицца для людей с черным юмором
Адаптер для пальцев
Капюшон для сна в любом месте
Фото на превью unknown author / imgur, TrentWatts / reddit