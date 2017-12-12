29 вещей, которые лучше бы глаза наши не видели

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В нашем мире живут и созидают гении дизайна и маркетинга. На какие только хитрости они не идут, чтобы придать привычным товарам новый вид и функциональность, а то и вовсе придумывают такие вещи, в существование которых не хочется верить. А они есть, и многие из них можно купить в онлайн-магазинах!

AdMe.ru собрал для вас 29 таких вещей, на которые без слез не взглянешь. От смеха, конечно же.