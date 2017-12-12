29 вещей, которые лучше бы глаза наши не видели

В нашем мире живут и созидают гении дизайна и маркетинга. На какие только хитрости они не идут, чтобы придать привычным товарам новый вид и функциональность, а то и вовсе придумывают такие вещи, в существование которых не хочется верить. А они есть, и многие из них можно купить в онлайн-магазинах!

AdMe.ru собрал для вас 29 таких вещей, на которые без слез не взглянешь. От смеха, конечно же.

Сок моллюсков

Эффектные тапочки

Как это развидеть?!

Слайсер для виноградинки

Носки-сандалии

Стилус-нос

Тесто в тесте

Электрические уточки для купания

Крышка с весами для унитаза

Патрон-розетка

Шейный держатель для телефона

Интересно, какой запах у интернета?

Подгузники-стринги

Для особых фанаток миньонов

Поильник на кроватку

По-настоящему крокодиловая кожа

Пивная кружка со звонком

Прощай, туалетная бумага!

Хлебные лоферы

Гель для душа со вкусом миндального печенья

Для любителей попить кофе прямо в душе

Шампунь...

Волосатый купальник

Тапки-тряпка для домашних питомцев

Для тех, кто хочет научиться печатать ногами

Полка для посуды из поролона

Пицца для людей с черным юмором

Адаптер для пальцев

Капюшон для сна в любом месте

Фото на превью unknown author / imgur, TrentWatts / reddit

12 На склад!
5 Комментарии
  • 12 декабря 2017
  • 5
  • 11313

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