29 новаторских изобретений от людей с большой фантазией
Некоторые творения создаются с целью принести пользу. Однако грань между гениальным и безумным очень тонкая, поэтому часто благие намерения изобретателей играют против них самих. И все же их блестящему воображению можно только позавидовать.
AdMe.ru делится самыми безумными изобретениями, выдумать которые могли лишь настоящие гении.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Фото на превью epicnesshunter/imgur