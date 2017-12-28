29 новаторских изобретений от людей с большой фантазией

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Некоторые творения создаются с целью принести пользу. Однако грань между гениальным и безумным очень тонкая, поэтому часто благие намерения изобретателей играют против них самих. И все же их блестящему воображению можно только позавидовать.

AdMe.ru делится самыми безумными изобретениями, выдумать которые могли лишь настоящие гении.