29 новаторских изобретений от людей с большой фантазией

Некоторые творения создаются с целью принести пользу. Однако грань между гениальным и безумным очень тонкая, поэтому часто благие намерения изобретателей играют против них самих. И все же их блестящему воображению можно только позавидовать.

AdMe.ru делится самыми безумными изобретениями, выдумать которые могли лишь настоящие гении.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Фото на превью epicnesshunter/imgur

5 На склад!
4 Комментарии
  • 28 декабря 2017
  • 4
  • 9459

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!