29 дизайнерских решений, от которых глаз не оторвать

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Удобным и продуманным дизайном сегодня уже никого не удивишь. Поэтому создатели вещей и помещений включают свое воображение на максимум и создают настолько впечатляющие вещи, что их хочется увидеть или купить себе. AdMe.ru подобрал для вас 29 примеров дизайна, которые просто не могут не обратить на себя внимание.

Когда твои шахматы создавал архитектор

Симулятор звездного неба, который встроен в потолок самолета

Оформление пола, которое буквально гипнотизирует

Это здание выглядит будто декорация для фильма

Башня из выдвижных ящиков

Здание с «сюрпризом»

Ковер, переходящий в кофейный столик

Гости удивятся, когда увидят, как вкручена лампочка

Даже обычные лестничные пролеты можно сделать так, чтобы от них невозможно было оторвать взгляд

Кофейный столик, в котором «спрятан» целый город

Необычная теплица, которая будто бы уходит в здание «корнями»

Лавочка, встроенная в стену. Тут и очень большая компания поместится

Раковина-ракушка настолько затягивает, что можно опоздать на работу

Дом, отделанный плиткой из зеркал

Печатная машинка для музыкантов

Оригинальное сооружение в Зенфтенберге, с которого открывается необычайный вид на город

Стена из джинсов как элемент брендинга

Когда создателям детской площадки надоели банальные типовые проекты

Одна из самых удивительных автобусных остановок в мире

Тем, кто только вернулся с корпоратива, лучше поспать на 1-м этаже

Необычный памятник в Австрии

Люстра в Hard Rock Cafe выглядит как гитара

Дизайнерская елка в Музее Виктории и Альберта состоит из сотен подсвеченных слов

Изгибы лестниц превращаются в лампочку

Простой и быстрый способ увидеть, как выглядели древние постройки

Пол, который похож на кипящую лаву

Комната ожидания у стоматолога

Текстуры на стене похожи на расходящиеся круги на воде

Ковры в этом аэропорту выглядят так, будто это фото земли, сделанные с самолета

А какие шедевры дизайна вызывали у вас восхищение? Делитесь своими фото и историями в комментариях!