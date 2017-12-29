28 гаджетов для ванной, при виде которых хочется сказать «Ух ты!»

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Ванная — особый уголок в доме. Здесь мы наслаждаемся бодрящим душем и расслабляемся в пенной ванне, а иногда даже поем. А еще нам нравится добавлять сюда всевозможные держатели на липучках, «неползающие коврики» и пр.

Команда AdMe.ru рада напомнить, что XXI век щедр на изобретения. И в нашей подборке новых гаджетов вы непременно найдете то, о чем мечтали.