28 гаджетов для ванной, при виде которых хочется сказать «Ух ты!»
Ванная — особый уголок в доме. Здесь мы наслаждаемся бодрящим душем и расслабляемся в пенной ванне, а иногда даже поем. А еще нам нравится добавлять сюда всевозможные держатели на липучках, «неползающие коврики» и пр.
Команда AdMe.ru рада напомнить, что XXI век щедр на изобретения. И в нашей подборке новых гаджетов вы непременно найдете то, о чем мечтали.
Диспенсер «Кролик»
Персональное «звездное небо»
Гаджет для чистки от волос
Подставка «Релакс»
Мобильное «Джакузи»
Пробочка
Романтичные «Немокнущие свечи»
Давитель и держатель «2 в 1»
«Теплая галька» сбережет тепло в ванне
Подсветка, сигнализирующая о температуре воды
Дефлектор-распылитель на кран
Микромыло в таблетках
«Дворники» на присоске для очистки стекла
Щетка-помощница
Сушилка для ванны
Ванна-гамак для максимальной релаксации
Водостойкий блокнот
Нагреватель для полотенец
Возьмите салфеточку!
Робот-уборщик для ванны
Держатель для фена
Крановая насадка для детей
Складная ванна
Гаджеты для мытья малышей
Универсальная щетка
Водонепроницаемая колонка для душа «Улитка»
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Фото на превью yankodesign, MainSauceProduction