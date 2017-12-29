28 гаджетов для ванной, при виде которых хочется сказать «Ух ты!»

Ванная — особый уголок в доме. Здесь мы наслаждаемся бодрящим душем и расслабляемся в пенной ванне, а иногда даже поем. А еще нам нравится добавлять сюда всевозможные держатели на липучках, «неползающие коврики» и пр.

Команда AdMe.ru рада напомнить, что XXI век щедр на изобретения. И в нашей подборке новых гаджетов вы непременно найдете то, о чем мечтали.

Диспенсер «Кролик»

Персональное «звездное небо»

Гаджет для чистки от волос

Подставка «Релакс»

Мобильное «Джакузи»

Пробочка

Романтичные «Немокнущие свечи»

Давитель и держатель «2 в 1»

«Теплая галька» сбережет тепло в ванне

Подсветка, сигнализирующая о температуре воды

Дефлектор-распылитель на кран

Микромыло в таблетках

«Дворники» на присоске для очистки стекла

Щетка-помощница

Сушилка для ванны

Ванна-гамак для максимальной релаксации

Водостойкий блокнот

Нагреватель для полотенец

Возьмите салфеточку!

Робот-уборщик для ванны

Держатель для фена

Крановая насадка для детей

Складная ванна

Гаджеты для мытья малышей

Универсальная щетка

Водонепроницаемая колонка для душа «Улитка»

Вы что-то присмотрели для себя? Поделитесь с нами в комментариях.

Фото на превью yankodesign, MainSauceProduction

21 На склад!
6 Комментарии
  • 29 декабря 2017
  • 6
  • 18176

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