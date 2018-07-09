28 человек, которых буквально распирало от желания поделиться с кем-то своими находками

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Представьте ситуацию: гуляешь себе по супермаркету и вдруг между торговыми стеллажами находишь брошенную тележку с недоеденной пиццей и недопитой бутылкой водки. Какова была бы ваша реакция? Удивление, смех и дикое желание рассказать об этом друзьям. Так и поступили герои этого поста, которым посчастливилось обнаружить много чего интересного.

AdMe.ru собрал 28 человек, которые случайно обнаружили из ряда вон выходящие вещи. Такое точно не каждый день увидишь.

1. «В супермаркете наткнулся на брошенную тележку с почти нетронутой пиццей и открытой бутылкой водки»

2. «В Испании обнаружил бар с кашами из разных хлопьев»

3. Огурец в разрезе один в один похож на визуализацию звуковых колебаний в жидкостях

4. «В районе Хьюстона я увидел эту монетку из Mario»

5. «Наткнулся на этот огромный настольный футбол»

6. «В доме моего деда обнаружил олений рог в форме оленя»

7. Мороженое оказалось без вафельного конуса

8. «Возле своего дома нашел жука-геркулеса. Для сравнения, слева обычный жук размером с монету»

9. Какое-то насекомое погрызло этот листик, оставив симметричный узор

10. «Нашел камень необычной формы, который кто-то раскрасил под кассету VHS»

11. Этот помидор выращивает другие помидоры

12. Перезрелый арбуз в разрезе выглядит завораживающе

13. Этот заброшенный погрузочный док превратился в мини болотную экосистему

14. «Заметил куст, постриженный в форме ретроавтомобиля»

15. «Гуляя по Риму, увидел пень, на котором было вырезано лицо»

16. «В заборе обнаружил растение, которое росло прямо из шва между кирпичами»

17. «Мои родители во время похода обнаружили нечто пугающее»

18. Дорожные рабочие играли в крестики-нолики

19. «На местном рынке увидел странную надпись на банане. Это похоже на начало какого-то фильма ужасов»

«Я иду».

20. «В нашем городе разбросаны такие бетонные туфли. Никто не знает, кто это сделал и зачем»

21. Водосточные желоба в парке Буэна-Виста в Сан-Франциско вымощены надгробиями 1800-х годов

22. «В сувенирном магазине в Мексике обнаружил фигурку лягушки-паука»

23. «Нашел огурец, в котором совсем не было семян»

24. У этого дерева часть корней выросла наружу

25. «Купил мороженое, а в нем оказалось 5 палочек»

26. «Этот помидор я нашла в своем саду. Он выглядит так, будто его разрезали на 3 части и затем сшили обратно»

27. «Нашла сыр с плесенью, который похож на кусок мрамора»

28. «Увидел пикап моего друга, который он припарковал 10 лет назад. За это время сквозь отверстие в бампере выросло дерево»

А вы находили что-нибудь необычное, о чем хотелось бы рассказать другим?